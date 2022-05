IDC không tiết lộ doanh số cụ thể cũng như thị phần của iPhone 13. Theo PhoneArena, vị trí dẫn đầu của iPhone 13 không quá bất ngờ, bởi trước đó hai sản phẩm iPhone 11 và iPhone 12 đều là những mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2020 và 2021.

Danh sách 5 mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2022 (Ảnh: IDC).

iPhone 13 có giá bán khởi điểm từ 799 USD. Mẫu máy này được trang bị bộ xử lý A15 Bionic, hệ thống camera kép và màn hình OLED kích thước 6,1 inch. Dĩ nhiên, sản phẩm này hiện cũng được hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS 15.5 mới nhất.

Vị trí thứ hai thuộc về chiếc iPhone 13 Pro Max. Có thể thấy, rất nhiều người dùng sẵn sàng chi trả một khoản phí lớn hơn để có thể sở hữu một mẫu điện thoại thông minh màn hình lớn.

Mẫu iPhone 13 Pro với kích thước 6,1 inch đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách những mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới vào quý I/2022. Trong khi đó, iPhone 13 Mini không xuất hiện ở danh sách này.

Từ năm 2020 đến nay, các mẫu iPhone với kích thước màn hình 6,7 inch thường xuyên bán chạy hơn so với phiên bản 6,1 inch. Do đó, một phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn với kích thước 6,7 inch có thể sẽ thu hút nhiều người dùng hơn so với phiên bản Mini.

Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 được cho là sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Theo Tom's Guide, một thiết bị màn hình lớn cùng mức giá phải chăng hơn có thể trở thành một ý tưởng tuyệt vời.

Rất nhiều người dùng không cần đến những tính năng cao cấp như camera telephoto, màn hình 120 Hz hay hiệu suất mạnh mẽ của chiếc iPhone Pro Max. Họ đơn giản chỉ muốn sở hữu một chiếc smartphone màn hình lớn. Do đó, sự ra đời của iPhone 14 Max sẽ rất quan trọng đối với Apple.

iPhone 13 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong 3 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: PhoneArena).

Theo PhoneArena, dòng sản phẩm iPhone 13 chiếm đến 84% tổng doanh thu của iPhone trong ba tháng đầu năm 2022. Lượng doanh thu còn lại đến từ iPhone SE 2022, iPhone 12 và iPhone 11.

Bên cạnh 3 phiên bản iPhone 13, hai mẫu máy còn lại trong danh sách thuộc về Samsung, lần lượt là Galaxy A12 ở vị trí thứ 3 và Galaxy A32 ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên, chúng đều là những thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ, không phải dòng Galaxy S22 cao cấp của công ty.

Samsung vẫn đang dẫn đầu trong phân khúc điện thoại thông minh giá rẻ và nhiều khả năng sẽ giữ vững ngôi vương trong những quý tới. Đến lúc đó, hãng có thể tiếp tục tung ra các phiên bản nâng cấp với cấu hình mạnh, camera cải tiến để thu hút thêm người dùng.