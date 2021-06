Huawei khai trương Trung tâm an ninh mạng toàn cầu lớn nhất tại Trung Quốc

Dân trí Hành động này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của công ty nhằm thu hút khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức tiêu chuẩn và các bên liên quan khác để cùng tăng cường an ninh mạng trong toàn ngành.

Ngày 10/6, Huawei chính thức khai trương Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng tại Đông Hoản, Trung Quốc, với các đại diện từ GSMA, SUSE, Viện tiêu chuẩn Anh và các cơ quan quản lý từ UAE và Indonesia tham dự.

"An ninh mạng quan trọng hơn bao giờ hết", Ken Hu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết trong Lễ khai trương. "Là một ngành công nghiệp, chúng ta cần làm việc cùng nhau, chia sẻ các phương pháp hay nhất và xây dựng năng lực tập thể về quản trị, tiêu chuẩn, công nghệ và xác minh".

Chủ tịch luân phiên của Huawei kêu gọi các bên cần cung cấp cho công chúng và các cơ quan quản lý một lý do để tin tưởng vào tính bảo mật của sản phẩm và các dịch vụ mà họ sử dụng hàng ngày. Cùng nhau, ông hy vọng toàn ngành có thể đạt được sự cân bằng phù hợp giữa bảo mật và phát triển trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số.

Ông Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei

Được biết, Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng của Huawei được ra đời để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới bảo mật, an ninh mạng, trong bối cảnh số hóa ngành công nghiệp, đồng thời cung cấp nền tảng cho các bên liên quan trong ngành để chia sẻ kiến thức chuyên môn về quản trị mạng và cùng nhau nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật.

Trung tâm được thiết kế để trình diễn các giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện giao tiếp và đổi mới chung cũng như hỗ trợ kiểm tra và xác minh bảo mật. Trung tâm sẽ mở cửa cho các cơ quan quản lý, các tổ chức thử nghiệm bên thứ ba độc lập và các tổ chức tiêu chuẩn, cũng như khách hàng, đối tác và nhà cung cấp của Huawei

Tại sự kiện này, Huawei cũng đã công bố Nguyên tắc cơ bản về bảo mật không gian mạng của sản phẩm, là sự tổng hợp của hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong quản lý bảo mật sản phẩm, kết hợp một loạt các quy định bên ngoài, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu quy định.

Nguyên tắc cơ bản này, cùng với các cơ chế quản trị khác của Huawei, giúp đảm bảo chất lượng, bảo mật và độ tin cậy của các sản phẩm của công ty. Trong những năm qua, Huawei đã xây dựng hơn 1.500 mạng kết nối hơn ba tỷ người trên 170 quốc gia và khu vực. Không có bất kỳ mạng nào từng trải qua một sự cố bảo mật lớn.

Theo các chuyên gia, sở dĩ thiệt hại từ an ninh mạng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây là bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người phải làm việc từ xa, tiếp xúc với môi trường mạng. Do đó, điều quan trọng hơn bao giờ hết là đảm bảo một không gian mạng an toàn và bảo mật.

Theo Cybersecurity Ventures, trong năm 2021, thiệt hại do tội phạm mạng có thể lên tới 6 nghìn tỷ USD. Con số này nhiều hơn nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới.

Nguyễn Nguyễn