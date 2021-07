Hệ thống chấm công thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Dân trí Nền tảng trí tuệ nhân tạo của Viettel (Viettel AI Platform) mới cập nhật bộ 3 tính năng công nghệ vào hệ thống chấm công thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 gần đây có những diễn biến phức tạp.

Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, công việc của nhiều người trong gần 2 năm vừa qua. Việc quản lý nhân viên trong tổ chức được đặt lên mức cao nhất để giảm tiếp xúc trực tiếp, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Hệ thống chấm công thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Không gian mạng Viettel phát không chỉ là hệ thống chấm công thông thường mà còn là giải pháp công nghệ bảo vệ an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp.

3 tính năng mới đã được cập nhật trên bộ giải pháp này là gì?

Viettel AI Camera for building.

Nhận diện, chấm công khi CBNV đeo khẩu trang với độ chính xác cao

Công nghệ nhận diện khuôn mặt ngay cả khi có đeo khẩu trang với độ chính xác cao. Công nghệ nhận diện khuôn mặt được nâng cấp bằng cách huấn luyện mô hình trích trọn đặc trưng khuôn mặt với lượng dữ liệu lớn với hơn 10 triệu ảnh khuôn mặt của hơn 50.000 người, bao gồm cả khuôn mặt có đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang. Độ chính xác nhận diện khuôn mặt không đeo khẩu trang lên đến >99% và >97% đối với các khuôn mặt có đeo khẩu trang.

Trích xuất nhiệt độ và phát hiện các trường hợp thân nhiệt cao

Hệ thống có tính năng đo thân nhiệt với sai số ± 0.5 độ. Đặc điểm của hệ thống là phát hiện vùng chứa khuôn mặt, đo nhiệt độ bằng cảm ứng nhiệt và hiển thị nhiệt độ trực tiếp trên hình ảnh cùng với vị trí của khuôn mặt đó. Để tiến hành trích xuất được nhiệt độ từ hình ảnh hiển thị, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ nhận dạng kí tự OCR để trích xuất thông tin nhiệt độ, khi nhiệt độ cao vượt ngưỡng bình thường, hệ thống sẽ ghi lại thông tin của người đó và gửi cảnh báo tới cấp quản lý.

Cảnh báo các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Tính năng này giúp giảm lây lan dịch bệnh ở môi trường đông người, khi phát hiện người không đeo khẩu trang, hệ thống chấm công thông minh của Viettel sẽ thay thế nhân sự bảo vệ/hành chính nhắc nhở trực tiếp, kịp thời với độ chính xác lên tới >99%, để nâng cao ý thức của các thành viên trong tổ chức. Mô hình Viettel AI được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn lên đến hàng chục nghìn ảnh khuôn mặt, và có khả năng phát hiện đa dạng các loại khẩu trang khác nhau.

3 tính năng mới của Viettel AI Camera for building.

Đưa công nghệ vào phục vụ công tác quản lý cũng chính là nâng tầm tổ chức/doanh nghiệp

Hệ thống chấm công thông minh sử dụng nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Viettel không chỉ được áp dụng trong việc chấm công, quản lý thời gian ra/vào của người lao động, mà còn phục vụ cho công tác an ninh, an toàn, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Hệ thống ngay lập tức gửi về cảnh báo khi có sự xâm nhập từ các đối tượng không có trong dữ liệu lưu trữ, phát hiện chuyển động của người lạ ban đêm, phù hợp triển khai cho các cơ quan/tổ chức như: tòa nhà các trụ sở của chính quyền cấp quận/huyện, thành phố; các doanh nghiệp có lượng lớn người ra - vào cần đảm bảo an ninh, trật tự ở mức độ cao,...

Ông: Hoàng Giang - Giám đốc sản phẩm Viettel AI Camera for building.

"Trong thời gian tới, Trung tâm Không gian mạng Viettel sẽ tích hợp ngày càng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống quản trị doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư sẽ thiết kế sản phẩm theo hướng khoa học, thân thiện và tiện dụng hơn", ông Hoàng Giang - Giám đốc sản phẩm chấm công thông minh chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bộ giải pháp được nghiên cứu phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Không gian mạng Viettel và phân phối bởi Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Thông tin liên hệ sản phẩm

Nguyễn Đức Cảnh

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (VTS)

Email: canhnd@viettel.com.vn

Hotline: 0979316189

Hà Trang - Trường Thịnh