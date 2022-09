Hacker gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng theo cách ít ai ngờ

Các tin tặc đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng gọi xe taxi Yandex Taxi, cho phép hacker có thể gọi hàng chục chiếc taxi đến một địa điểm, trong cùng một lúc.

Lợi dụng điều này, vào ngày 1/9 vừa qua, các hacker đã gây ra một vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại đại lộ Kutuzovsky Prospect (thủ đô Moscow- Nga), là khu vực vốn đã đông phương tiện và thường xuyên bị ách tắc.

Những đoạn video được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội như Twitter và Reddit cho thấy hàng loạt xe taxi tập trung và xếp hàng dài tại đại lộ Kutuzovsky Prospect, gây nên tình trạng hỗn loạn.

"Vào sáng ngày 1/9, ứng dụng Yandex Taxi đã phải hứng chịu vụ tấn công làm gián đoạn dịch vụ. Hàng chục tài xế taxi đã nhận được số lượng gọi xe lớn về khu vực quận Fili-Davydkovo", Polina Pestova, phát ngôn viên của Yandex, cho biết.

Yandex Taxi là ứng dụng gọi taxi thuộc sở hữu của Yandex, hãng công nghệ lớn nhất nước Nga. Bà Polina Pestova cho biết vụ tấn công đã gây ra ùn tắc giao thông trong khoảng một giờ, đồng thời cho biết "thuật toán phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự đã được cải thiện và trang bị vào ứng dụng, giúp chặn các sự cố tương tự trong tương lai".

Moscow là một trong những thành phố có mật độ giao thông đông đúc nhất thế giới. Trong một cuộc khảo sát vào năm ngoái, Moscow là thành phố xếp thứ 2 về tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Yandex chưa xác nhận ai đứng sau vụ tấn công gây xáo trộn dịch vụ này, nhưng nhóm hacker khét tiếng Anonymous đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Kể từ thời điểm quân đội Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 vừa qua, nhóm hacker khét tiếng Anonymous đã lên tiếng "tuyên chiến" với chính quyền Moscow, đồng thời thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào các tờ báo lớn, cơ quan chính phủ của Nga hay thậm chí cả vệ tinh do thám của Nga…

Để đáp trả, các tin tặc của Nga cũng đã phản công, đánh sập nhiều trang web và tài khoản mạng xã hội được điều hành bởi Anonymous.

Anonymous được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay. Nhóm hacker này thường kêu gọi cộng đồng hacker trên toàn cầu cùng tham gia thực hiện những chiến dịch tấn công nhằm vào những mục tiêu nhất định mà theo Anonymous là xứng đáng phải chịu sự tấn công. Anonymous hoạt động theo mô hình ngang hàng, nghĩa là không có thủ lĩnh thực thụ nên rất khó có thể lần ra những người cầm đầu và hạ gục nhóm hacker này.

Anonymous là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớn trên toàn cầu, từng là "nỗi khiếp sợ" của các hãng bảo mật lớn. "Nạn nhân" của nhóm hacker này có thể kể đến các cơ quan chính phủ tại Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ.... hay các công ty lớn như PayPal, MasterCard,Vista, Sony...

Mặc dù là nhóm tội phạm mạng nổi tiếng, tuy nhiên Anonymous vẫn có những hành động được xem là "nghĩa hiệp", như thực hiện vụ tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của Đảng Ku Klux Klan (3K), hội kín nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay tuyên chiến và tấn công vào tài khoản mạng xã hội của các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để ngăn chặn IS tuyên truyền và lôi kéo các phần tử cực đoan. Anonymous cũng đã đánh sập nhiều trang web được IS sử dụng để tuyên truyền và tuyển thành viên trên toàn cầu.