Giảm độ trễ đến 75%, wi-fi 6 khác biệt như thế nào?

Dù mới chỉ ra mắt từ năm 2019, công nghệ mạng wi-fi 6 đã cho thấy ưu thế vượt trội về tốc độ, độ ổn định cũng như vùng phủ sóng so với công nghệ trước đây. Điều này minh chứng cho việc tại sao wi-fi 6 đang trở thành tiêu chuẩn mới về công nghệ kết nối mạng không dây, không chỉ trong môi trường công sở mà còn lan tỏa đến từng hộ gia đình.

Giải pháp cho Internet tốc độ cao

Các gói cước trên 1Gbps được dự báo sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của khu vực và thế giới. Báo cáo của Omdia ước tính, đến cuối năm 2028, số lượng gói cước trên 1Gbps tại khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Úc chiếm trên 60%, trong khi đó các gói cước từ 500Mbps đến 1Gbps có tỷ lệ khoảng 26%.

Để bắt kịp xu hướng thế giới, Internet cáp quang Viettel sẽ mang tới tốc độ lên đến 1 Gbps, hứa hẹn giúp các hoạt động đòi hỏi băng thông cao như hội nghị trực tuyến, streaming video chất lượng cao và chơi game online… diễn ra trơn tru và liền mạch. Sự ổn định mà mạng Internet Viettel mang lại sẽ giải quyết mọi lo lắng về việc mất kết nối, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, Viettel thiết kế các gói cước cam kết tốc độ tối thiểu theo từng nhóm đối tượng riêng bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, đi kèm trang bị các thiết bị mạng hỗ trợ wi-fi 6 đem lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Cục phát wi-fi của Viettel Telecom

Vậy wi-fi 6 có gì khác biệt?

Thứ nhất, đó là tốc độ siêu nhanh khi so sánh với wi-fi 5 thế hệ cũ. Tốc độ truyền dữ liệu lý thuyết của wi-fi 6 có thể đạt tới 9,6Gbps - cao hơn gần 3 lần so với wi-fi 5, vốn chỉ có tốc độ lý thuyết ở mức 3,5 Gbps. Đặc biệt, wi-fi 6 có hiệu suất sử dụng cao gấp đôi wi-fi 5 nhờ vào việc hỗ trợ 8 luồng dữ liệu lên, xuống cùng lúc (8 MU-MIMO) so với 4 luồng của wi-fi 5, vì vậy người dùng có thể kết nối nhiều thiết bị hơn mà vẫn cảm nhận tốc độ tải các trò chơi và tệp nhanh chóng.

Thứ hai là bảo mật tốt hơn, an toàn hơn cho người dùng. Wi-fi 6 hỗ trợ lớp mã hóa vững chắc hơn, mang lại các kết nối wi-fi bảo mật hơn, giúp người dùng sử dụng Internet an toàn.

Thứ ba, wi-fi 6 thu hẹp khoảng cách giữa kết nối không dây và có dây. Điều này giúp người dùng không phụ thuộc vào dây cáp kết nối Internet với thiết bị kết nối mạng (modem). Trước đây nhiều người vẫn kết nối trực tiếp với modem hoặc thiết bị định tuyến (router) qua cáp Ethernet để có được đường Internet tốc độ cao và ổn định. Giờ đây với wi-fi 6, người dùng có thể tận dụng sự linh hoạt mà kết nối không dây mang lại nhưng vẫn đảm bảo được tốc độ và sự ổn định như kết nối bằng dây cáp.

Bảng giá các gói cước.

Khách hàng đăng ký sẽ được trang bị modem hỗ trợ wi-fi 6 và tặng kèm 1-2 thiết bị Mesh wi-fi để tăng cường phủ sóng ở nhiều điểm, đảm bảo kết nối Internet liên tục. Việc lắp đặt hoàn toàn do đội ngũ kỹ thuật Viettel đảm nhiệm, khách hàng chỉ cần chọn gói cước và trải nghiệm công nghệ mới.

Viettel - dẫn đầu về chất lượng dịch vụ Internet cố định

Theo báo cáo của Speedtest Intelligence®, trong số các nhà cung cấp băng thông rộng cố định hàng đầu tại Việt Nam trong quý IV/2023, Viettel có tốc độ tải xuống trung bình nhanh nhất ở mức 107,40 Mbps. Đường truyền quốc tế của Viettel có dung lượng lớn và ổn định, được đầu tư và nâng cấp thường xuyên, giảm thiểu tối đa sự cố thường gặp như đứt cáp quang biển.

Mới đây nhất, theo báo cáo khảo sát về chất lượng dịch vụ viễn thông di động, cố định và điện toán đám mây thực hiện từ 15/1 đến 15/3 với sự tham gia của hơn 30 nghìn người dùng, ở mảng dịch vụ băng thông rộng cố định, Viettel nhận danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu cả về chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Nhờ đầu tư bài bản và tâm huyết, Internet Viettel đã giải quyết được những thách thức về kết nối và băng thông, đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể. Viettel cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng phạm vi cung cấp và phát triển thêm nhiều giải pháp mới, nhằm đáp ứng và vượt trội hơn nữa các yêu cầu của khách hàng trong thời đại số.

Ưu đãi đặc biệt mừng 35 năm Viettel

Nhân dịp 35 năm thành lập, Viettel đưa ra những chính sách ưu đãi cộng điểm Viettel++ cho khách hàng.

Chương trình diễn ra từ 10/5 - 30/6, dành cho khách hàng hòa mạng mới, khách hàng đóng cước trước và khách hàng nâng cấp gói dịch vụ Internet Viettel. Các khách hàng sẽ được tặng từ 10.000 đến 35.000 điểm Viettel ++.

Điểm tặng thêm không bao gồm điểm theo chính sách hiện hành của Viettel++ và không tính vào điểm xét hạng. Điểm có thể đổi sang cước dịch vụ FTTH (tối đa 20.000 đồng/lần/tháng) hoặc các ưu đãi khác trên My Viettel.