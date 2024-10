Gia sư khai thác AI, giúp đỡ hàng triệu người học toán trên thế giới

MathGPT được ca ngợi là phương pháp dạy toán "thậm chí còn tốt hơn, dễ tiếp cận hơn" một gia sư thông thường (Ảnh: MathGPT).

Một trong những tính năng nổi bật của iPadOS 18, cung cấp cho dòng iPad mini 7 mới được công bố trong tuần này, là một tính năng được Apple gọi là Math Notes.

Math Notes được gã khổng lồ công nghệ ở Cupertino mô tả rằng đây là công cụ giúp người dùng thực hiện các phép tính có biến số, hoặc phương trình đồ thị... với sự trợ giúp của Apple Pencil.

Khi tính năng này ra mắt, nhiều người ngay lập tức coi đây là "món quà trời cho" với người thường xuyên làm việc với các phép tính, đặc biệt là nhà xuất bản sách, học sinh, giáo viên... hay bất kì ai có nhu cầu giải các bài toán phức tạp.

Từ nhận thức, đến việc viết ra các con số và ký hiệu theo nghĩa đen, Math Notes vượt xa sự tiện lợi đến từ các quyển sách giải toán.

MathGPT, nền tảng cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục toán học do Got It ra mắt thời gian gần đây, cũng mang theo ý tưởng tương tự. Đó là mang "tấm vé" đến với cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách thông qua toán học.

Từ niềm tin toán học là "tấm vé" đưa con người đến với cuộc sống tốt đẹp hơn

Peter Relan, người sáng lập MathGPT (Ảnh: Spiderum).

Peter Relan, Chủ tịch công ty công nghệ giáo dục GotIt!, đồng thời là người sáng lập ra MathGPT, sinh ra trong một khu định cư tị nạn ở Ấn Độ. Ông cùng gia đình di cư sang Mỹ năm 18 tuổi.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Peter Relan cho biết cha mẹ ông dù nghèo, vẫn cố gắng tiết kiệm đủ tiền để cho ông theo học tại nơi được mô tả là "ngôi trường tốt nhất thủ đô Delhi".

Chính tại ngôi trường đó, Relan đã gặp một giáo viên toán tài ba, người đã "mở ra một tương lai mới" cho Relan với vẻ đẹp và tiềm năng của toán học.

Ở Mỹ, Relan quyết định theo học ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học California, rồi trở thành một gia sư toán không chỉ để tự nuôi sống bản thân, mà còn để chắp cánh cho thế hệ trẻ tuổi.

Từ câu chuyện của chính mình, Relan nhận thấy toán học có thể là "tấm vé" dẫn đến những cơ hội đáng kinh ngạc, một cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là đối với những người xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn giống như ông.

"Tôi đã chứng kiến cách toán học xây dựng sự tự tin, mở rộng các lựa chọn nghề nghiệp và thay đổi cơ bản quỹ đạo cuộc sống của một người", Peter Relan cho biết.

Nhận thức này cũng đã trở thành động lực thúc đẩy niềm đam mê của ông đối với MathGPT.

Gia sư khai thác AI, giúp đỡ hàng triệu người học toán trên thế giới

AI tạo sinh đang cho thấy sức mạnh thay đổi đáng kể trong cách nghĩ, cách làm của hàng triệu người trên thế giới (Ảnh: Getty).

Sức người có hạn, và Relan hơn ai hết, hiểu rõ điều này. Trong những ngày bận rộn nhất, ông chỉ có thể hỗ trợ cho khoảng 100 học viên. Nhưng giới hạn trên có thể bị phá vỡ nhờ sự trợ giúp của AI tạo sinh- công nghệ đứng sau MathGPT.

Relan mô tả MathGPT không chỉ mang tính thực dụng, mà sứ mệnh bao trùm là "dân chủ hóa nền giáo dục toán học chất lượng cao".

Bằng cách kết hợp công nghệ AI tạo sinh tiên tiến với sự sắp xếp chương trình giảng dạy được tuyển chọn cẩn thận, MathGPT trở thành một " gia sư" luôn sẵn sàng tiếp cận, giúp đỡ hàng triệu người trên thế giới.

Hơn hết, "gia sư này" kiên nhẫn vô hạn, có khả năng chống gian lận thi cử, và cùng lúc hỗ trợ học sinh lẫn nâng cao năng lực của giảng viên.

Theo Relan, đây là điều mà ngay cả một gia sư xuất sắc nhất thế giới cũng khó lòng đạt được.

Như tên gọi của nó, MathGPT hoạt động tương tự như cách mà ChatGPT thực hiện: Người dùng nhập câu truy vấn hoặc thông tin để hệ thống phản hồi dựa trên dữ liệu đó.

Tuy nhiên, MathGPT khác biệt ở chỗ, nó không chỉ đưa ra câu trả lời.

Thay vào đó, nó còn đưa ra những câu hỏi nhằm kích thích tư duy, giúp học viên hiểu sâu hơn về các khái niệm cơ bản theo hướng mở rộng, thậm chí cá nhân hóa về cách giải bài toán, sao cho phù hợp với học vấn của mỗi người.

Giáo viên toán từ một số trường đại học ở bang California, nơi đã ứng dụng MathGPT trên 50.000 buổi với sinh viên, nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong điểm số.

"Các bài tập được giao trên MathGPT có điểm trung bình cao hơn hẳn các bài tập khác", một giáo viên giấu tên chia sẻ. "Các học sinh cũng nói với tôi rằng họ nhận thấy sự khác biệt".

Nói về tương lai của MathGPT, Relan cho biết ông kỳ vọng công cụ này có thể là động lực chuyển đổi cho vô số học sinh, mở ra cánh cửa và xây dựng sự tự tin cần thiết để theo đuổi sự nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

"MathGPT có thể tạo ra một tương lai công bằng hơn, nơi mọi học sinh đều có thể tiếp cận toán học như cái cách nó đã thay đổi cuộc sống và định hình nên con đường của riêng tôi", Relan chia sẻ.