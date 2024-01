Giá iPhone 12 Pro Max cũ giảm còn bao nhiêu trong năm 2024?

Ra mắt vào cuối năm 2020, iPhone 12 Pro Max được giới thiệu là sản phẩm chủ lực của Apple vào thời điểm đó với hàng loạt nâng cấp như thiết kế mạnh mẽ hơn, màn hình Super Retina XDR 6,7 inch, chip A14 Bionic và hệ thống camera tiên tiến.

iPhone 12 Pro Max dự báo vẫn có sức hút trong năm 2024.

Giá bán iPhone 12 Pro Max thời điểm ra mắt năm 2020

Là phiên bản iPhone cao cấp nhất tại thời điểm ra mắt năm 2020 nên iPhone 12 Pro Max được niêm yết với giá rất cao, khoảng 26,6 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Các phiên bản 256GB và 512GB cũng có giá lần lượt là 29 triệu đồng và 33,6 triệu đồng.

Giá bán iPhone 12 Pro Max giảm còn bao nhiêu trong năm 2024?

Năm 2024, sau 4 năm ra mắt, thị trường tại Việt Nam đa phần chỉ còn lại các dòng iPhone 12 Pro Max cũ như mới (like new) và giá bán cũng đã giảm đi rất nhiều.

Cụ thể, theo tham khảo từ hệ thống Viettablet, iPhone 12 Pro Max cũ like new phiên bản 128GB hiện chỉ còn 12,89 triệu đồng, bản 256GB giá khoảng 13,69 triệu đồng và bản 512GB có giá khoảng 13,99 triệu đồng. So với thời điểm ra mắt, mức giá này đã giảm một nửa.

Đây là dòng máy chính hãng, được thu mua lại của khách hàng trong chương trình "chiến thần định giá - trợ giá thu cũ đổi mới siêu ưu đãi của cửa hàng". Tuy là máy đã qua sử dụng nhưng được đánh giá còn rất mới.

Có nên mua iPhone 12 Pro Max trong năm 2024?

iPhone 12 Pro Max là sản phẩm có sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm công nghệ. Hơn thế, giá hiện tại rất ưu đãi. Do đó, sản phẩm này sẽ hoàn toàn phù hợp với những ai mong muốn trải nghiệm các dòng iPhone cao cấp cùng với hệ sinh thái của Apple với mức giá tầm trung.

Dù ra mắt nhiều năm nhưng iPhone 12 Pro Max lại sở hữu ngoại hình khá tương đồng với các dòng máy mới hiện nay của Apple mà không lo thiết kế cũ, lỗi thời.

iPhone 12 Pro Max sở hữu ngoại hình khá tương đồng với các dòng máy mới hiện nay của Apple.

Dòng máy này dùng chip Apple A14 Bionic, vẫn được đánh giá cao về hiệu năng và khả năng xử lý đa nhiệm tại thời điểm 2024. Cùng với đó là hệ thống camera sắc nét, giúp trải nghiệm của người dùng luôn tối ưu trong tầm giá.

Pin cũng là một ưu điểm của iPhone 12 Pro Max. Tới thời điểm này, phần lớn người dùng vẫn hài lòng về hiệu năng, camera cũng như thời lượng pin sau một thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, với những người yêu thích sự đổi mới, luôn muốn cập nhật công nghệ mới thì đây không hẳn là lựa chọn phù hợp. Do đã ra mắt 4 năm nên iPhone 12 Pro Max khó sánh bằng các dòng iPhone mới nhất như iPhone 14 series và iPhone 15 series.

iPhone 12 Pro Max là sản phẩm rất đáng mua trong tầm giá từ 12-13 triệu đồng.

iPhone 12 Pro Max vẫn là sản phẩm rất đáng mua trong tầm giá từ 12-13 triệu đồng trong năm 2024. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone cân bằng được cả các yếu tố: thiết kế, hiệu năng, trải nghiệm công nghệ và đặc biệt là giá bán ổn thì iPhone 12 Pro Max là chiếc điện thoại phù hợp cho bạn.