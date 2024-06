Galaxy XCover7, Tab Active5 thiết lập hiệu suất mới cho công chức, nhân sự bán lẻ

Vừa qua, tại Vietnam Security Summit 2024, Samsung công bố hệ sinh thái mở "Galaxy for Work" trước hơn 1.000 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bảo mật. Mở màn là Galaxy XCover7 và Tab Active5.

Samsung giới thiệu các giải pháp bảo mật tại Vietnam Security Summit 2024.

Bộ đôi "Galaxy for Work" sở hữu nhiều tính năng chuyên biệt vượt trội, trong đó đặc biệt nhất là hệ thống bảo mật đa lớp cao cấp Samsung Knox - giữ an toàn trên từng trải nghiệm di động nơi thực địa phức tạp.

Bảo mật đáng tin cậy với Samsung Knox

Ông Đinh Trọng Du, chuyên gia giải pháp doanh nghiệp, ngành hàng Thiết bị Di động Samsung cho biết, Samsung Knox đang bảo vệ hơn 1 tỷ thiết bị từ năm 2013 đến nay, quản lý hơn 70 triệu thiết bị mỗi ngày cho hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Samsung Knox đã thực chứng được độ tin cậy thông qua 10 năm liên tiếp đạt chứng nhận bảo mật CC EAL 5+ toàn diện cấp quốc phòng. Chứng nhận CC là một tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi 31 quốc gia như Pháp, Đức, Anh, Mỹ…

Dòng thiết bị di động công nghiệp Galaxy XCover và Tab Active được trang bị Samsung Knox bảo mật mạnh mẽ ngay từ những thế hệ đầu tiên. Cho đến nay, cả 2 thiết bị đã được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, Walmart, Hermes, Abellio hay cảnh sát hạt West Midlands ở Anh… chọn để trang bị cho nhân viên.

Ra mắt năm 2024, Galaxy XCover7 và Tab Active5 thế hệ mới nhất tiếp tục được tin cậy bởi các ngành bán lẻ, tổ chức chính phủ… đòi hỏi bảo mật cao. Dữ liệu công dân, thông tin khách hàng, bí mật tổ chức… đều được mã hóa mạnh mẽ, phân vùng bảo mật riêng biệt, nhằm cô lập trước mọi mối đe dọa.

Galaxy XCover7 và Tab Active 5 đem đến lớp bảo vệ tối ưu cho nhân sự tuyến đầu.

Samsung Knox không chỉ bảo vệ dữ liệu, mà còn canh giữ các phần cứng quan trọng khác. Ví dụ như hệ thống kiểm soát quyền truy cập vào hình ảnh, âm thanh, bluetooth, Wi-Fi… để chặn đứng các mã độc nghe lén hoặc theo dõi. Nhờ cơ chế bảo mật dữ liệu nhạy cảm cả ở cấp độ phần cứng và phần mềm, tổ chức và doanh nghiệp an tâm hơn khi giao phó thiết bị cho nhân sự.

Để tăng cường bảo mật trước các biến thể mã độc và mối đe dọa tinh vi hơn trong tương lai, Galaxy Xcover7 và Tab Active5 sẽ được cập nhật Samsung Knox liên tục 7 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tặng thêm 1 năm miễn phí Knox Suite và giảm 50% khi gia hạn. Đây là gói giải pháp chuyên sâu hỗ trợ tổ chức và doanh nghiệp không chỉ nâng cao bảo mật, mà còn điều động nhân sự và quản lý công việc.

Thiết lập chuẩn hiệu suất mới cho nhân sự

Galaxy XCover7 và Tab Active5 thuộc dòng thiết bị di động siêu bền (Rugged Mobile Devices), tập trung vào tối ưu tuổi thọ và vòng đời của sản phẩm. Do đó, các tổ chức và doanh nghiệp thường xem đây là khoản đầu tư lâu dài, đáp ứng công vụ và nhiệm vụ nơi thực địa khắc nghiệt.

Galaxy XCover7 và Tab Active 5 còn được biết đến là thiết bị di động độ bền quân đội.

Bộ đôi "Galaxy for Work" thuyết phục được các tổ chức công vụ bởi độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H, chống rơi vỡ ở độ cao 1,5-1,8m và kháng nước, kháng bụi ở cấp độ IP68 do Quân đội Mỹ đánh giá. Thiết bị trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho lực lượng vũ trang và trị an phải ra hiện trường khắc nghiệt, cán bộ thanh tra thường xuyên công tác và báo cáo thực địa, chuyên viên bảo trì hạ tầng giao thông liên tục di chuyển trên đường…

Cạnh bên của máy có tích hợp phím vật lý Programmable Key để truy cập nhanh vào ứng dụng thường dùng. Lực lượng vũ trang có thể cài đặt phím tắt để biến thiết bị thành bộ đàm, bấm nút là có thể liên lạc nội bộ và báo cáo tức thời. Thay vì phải sử dụng điện thoại và bộ đàm riêng, Galaxy XCover7 tối giản các thiết bị, bỏ túi gọn nhẹ và mang lại trải nghiệm công việc tiện lợi hơn.

Nhân viên dễ dàng cải thiện hiệu suất công việc với phím vật lý Programmable Key.

Đối với ngành bán lẻ, Galaxy Tab Active5 được ưa chuộng nhờ những tính năng hữu dụng. Chế độ không pin kết hợp với tính năng giao tiếp tầm ngắn NFC, dễ dàng biến máy tính bảng thành máy POS thanh toán di động hoạt động liên tục tại điểm bán hàng.

Đội ngũ nhân viên siêu thị, cửa hàng bán lẻ… chỉ cần cắm điện để cấp năng lượng cho thiết bị phục vụ khách hàng. Tại các nhà hàng sang trọng, viên pin lớn 5.000mAh kết hợp NFC, cũng thuận tiện để triển khai dịch vụ thanh toán thẻ tận bàn. Với Galaxy Xcover7 và Tab Active5, nhân viên chuỗi nhà hàng, quán cà phê… còn có thể gọi món cho khách và truyền đơn vào bếp siêu tốc bằng kết nối 5G hoặc Wi-Fi 5-6.

Bộ đôi "Galaxy for Work" cũng đem đến nhiều gói ưu đãi cho doanh nghiệp.

Màn hình 8inch, độ sáng 600units, tốc độ làm mới cao 120Hz của Galaxy Tab Active5 cũng rất lý tưởng để triển khai các dịch vụ công dân số, lấy số chờ ở ngân hàng, bệnh viện, cơ quan hành chính…

Để tối ưu khoản đầu tư công nghệ này, tổ chức có thể đăng ký gói Samsung Care+ tăng bảo hành thêm 3 năm ngoài bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, cũng như khám phá bộ giải pháp Enterprise Edition.