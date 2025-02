Galaxy S25 Ultra giảm đến 8 triệu đồng cả 3 phiên bản 256GB, 512GB và 1TB

So với mức giá niêm yết của hãng thì mức giá này đã giảm đến gần 8 triệu đồng. S25 Ultra đang được niêm yết giá 33,9 triệu đồng cho bản 256GB, giá 37,4 triệu đồng cho bản 512GB và giá 44,7 triệu đồng cho bản 1TB.

Theo tham khảo tại hệ thống cửa hàng Viettablet thì mẫu Galaxy S25 Ultra phiên bản 256GB chính hãng mới có giá niêm yết là 26 triệu đồng, giảm gần 8 triệu đồng so với giá hãng niêm yết. Phiên bản 512GB có giá từ 30 triệu đồng, giảm hơn 7 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất 1TB có giá khoảng 36,9 triệu đồng, giảm gần 8 triệu đồng.

Giá bán Galaxy S25 series chính hãng tham khảo tại hệ thống Viettablet

Theo đánh giá của nhiều khách hàng, mặc dù mức giá này có thể được xem là cao so với mặt bằng chung nhưng với những cải tiến đáng kể về cấu hình, camera và Galaxy AI, S25 Ultra xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Năm nay, Galaxy S25 series đã bỏ lỡ mất dịp mua sắm quan trọng hàng đầu trong năm của người Việt là Tết Nguyên đán, do Tết Âm lịch đến sớm hơn các năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dòng sản phẩm này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng. Hơn nữa, các nhà bán lẻ đồng loạt tung nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng như: trợ giá khi thu cũ đổi mới, tặng phiếu mua hàng, ưu đãi thanh toán với một số hình thức nhất định, trả góp 0%...

Dòng điện thoại Samsung Galaxy S25 series bao gồm ba phiên bản: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra. Samsung cho biết Galaxy S25 series tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng vượt trội và tích hợp nhiều công nghệ AI tiên tiến.

Galaxy S25 Ultra sở hữu 4 màu cơ bản và 3 màu độc đáo

Theo chia sẻ từ đại diện của Viettablet, trong vòng 24 tiếng mở cổng đăng ký, lượng khách hàng đặt trước S25 series đã tăng 60% so với sản phẩm tiền nhiệm. Sau 1 tuần, lượng khách hàng đăng ký trực tuyến và khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng tăng gấp đôi.

Trong đó, lượng khách hàng quan tâm đến dòng S25 Ultra chiếm đến 70% so với các dòng khác. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi so sánh với Galaxy S24 Ultra, mức giá của S25 Ultra không chênh lệch quá nhiều, nhưng lại sở hữu nhiều tính năng và cấu hình tốt hơn.

Cụ thể, Samsung Galaxy S25 Ultra được cải tiến khung viền titan và màn hình nâng lên kích thước 6,9 inch. Tích hợp thêm lớp kính Corning Gorilla Armor 2 để tăng độ bền, nhưng vẫn giữ được trọng lượng máy nhẹ hơn 15g và mỏng hơn 15% so với Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, vượt trội hơn Snapdragon 8 Gen 3 thế hệ trước. Công nghệ ProScaler cải thiện chất lượng hiển thị tốt hơn 40%, trong khi Ray Tracing nâng cao trải nghiệm gaming. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 40%, giúp máy hoạt động mát mẻ ngay cả khi xử lý các tác vụ AI chuyên sâu.

Galaxy S25 Ultra được tích hợp nhiều công nghệ AI

Về camera, cảm biến góc siêu rộng nâng cấp lên 50MP, hỗ trợ HDR 10-bit, giúp quay phim sắc nét hơn trong điều kiện thiếu sáng. Các tính năng AI cũng được cải tiến như Audio Eraser loại bỏ tạp âm trong video. Virtual Aperture (khẩu độ ảo) mang đến trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp, Galaxy Log hỗ trợ chỉnh màu chính xác hơn.

Galaxy S25 Ultra chạy trên One UI 7, mang đến tính năng AI như: Circle to Search (khoanh tròn để tìm kiếm), Now Bar (thanh tác vụ thông minh), Now Brief (tóm tắt thông minh), cùng trợ lý Gemini giúp tìm kiếm và thực hiện tác vụ nhanh chóng. Máy cũng trang bị các công nghệ bảo mật tiên tiến như Personal Data Engine và mã hóa sau lượng tử, bảo vệ dữ liệu người dùng trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Galaxy S25 Ultra là một chiếc điện thoại sở hữu những công nghệ hàng đầu hiện nay của Samsung. Nếu người dùng đang tìm kiếm thiết bị di động cao cấp với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng chụp ảnh tốt và nhiều tính năng AI hiện đại, S25 Ultra có thể đáp ứng kỳ vọng.

Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm từ 22,999 triệu đồng, khách hàng nên cân nhắc kỹ lưỡng về ngân sách, nhu cầu sử dụng trước khi quyết định mua Galaxy S25 Ultra.

