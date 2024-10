FTI hợp tác SolarWinds cung cấp giải pháp giám sát cho doanh nghiệp Việt

Tại sự kiện, 2 doanh nghiệp đã công bố mô hình giải pháp công nghệ Dịch vụ giám sát - Managed Observability Service Provider (MOSP). Đây là mô hình dịch vụ lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á giúp giải quyết những nhu cầu và vướng mắc của nhiều doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Sự kiện công bố quan hệ hợp tác chiến lược giữa FPT Telecom International, SolarWinds và Vietnet với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Thách thức quản lý hệ thống phức tạp trong kỷ nguyên số

Sự phức tạp của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đang khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với khó khăn trong việc giám sát và quản lý một cách hiệu quả. Theo báo cáo của ITIC, trung bình một doanh nghiệp có thể mất tới 400.000 USD cho mỗi giờ gián đoạn hoạt động hệ thống.

Ông Lý Thế Hưng, đại diện hãng SolarWinds, khẳng định: "Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn lớn trong việc quản lý hệ thống công nghệ thông tin phức tạp với nguồn lực vận hành quản lý hạn chế, nhất là với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc hợp tác giữa FTI và SolarWinds trong việc cung cấp mô hình dịch vụ MOSP chính là câu trả lời cho nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm giải pháp giám sát phù hợp.

Được xây dựng và vận hành trên nền tảng FPT Data Center Fornix và đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm của FTI, chúng tôi tin rằng mô hình dịch vụ MOSP sẽ là một giải pháp đột phá giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận, giám sát và quản lý hệ thống IT một cách toàn diện và hiệu quả".

Ông Lý Thế Hưng, đại diện hãng SolarWinds tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, giới thiệu giải pháp giám sát và quản lý hệ thống công nghệ thế hệ mới

Mô hình dịch vụ MOSP linh hoạt, bảo mật và hiệu quả

MOSP là mô hình dịch vụ được ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao cấp nhất từ SolarWinds, hiện được triển khai bởi FTI với đa dạng mô hình triển khai (FTI Cloud, On-Premises) giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Mô hình cho phép thanh toán linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế (Pay As You Go), giúp tối ưu hóa ngân sách đầu tư, hỗ trợ linh hoạt các mục đích sử dụng khác nhau như giám sát hạ tầng mạng, ứng dụng, hệ thống ảo hóa, và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, mô hình này còn mang đến khả năng mở rộng không giới hạn, hỗ trợ mọi môi trường triển khai (On-Premises, SaaS, Virtual, Cloud) và tích hợp dễ dàng vào các dịch vụ khác, tạo ra một hệ sinh thái quản lý đồng bộ và hiệu quả.

MOSP sử dụng phần mềm có bản quyền, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, được cập nhật và hỗ trợ liên tục từ đội ngũ chuyên gia của SolarWinds.

Một trong những ưu điểm nổi bật của MOSP là khả năng triển khai nhanh chóng trong vòng 48-72 giờ, cho phép doanh nghiệp tiếp cận và giám sát hệ thống kịp thời, không gián đoạn hoạt động kinh doanh. Đồng thời, dịch vụ cho phép tùy chỉnh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng ngành nghề, nhất là lĩnh vực dịch vụ khách hàng và bán lẻ, nơi tốc độ và tính ổn định trong vận hành đóng vai trò cốt lõi giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Tiềm năng thị trường hệ thống giám sát

Theo báo cáo từ MarketsandMarkets, nhu cầu về hệ thống giám sát toàn cầu dự kiến đạt 4,1 tỷ USD vào năm 2028, với tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm là 11,7%, phản ánh xu hướng ưu tiên tích hợp hệ thống giám sát phức tạp, giúp doanh nghiệp đối phó với những thách thức ngày càng gia tăng.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ với các mục tiêu về Chính phủ điện tử khiến nhu cầu tìm kiếm những giải pháp quản lý công nghệ thông tin toàn diện, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của các doanh nghiệp ngày càng cao.

Ông Trần Văn Cường - đại diện FTI khẳng định: "Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa FTI và SolarWinds đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ giám sát tiên tiến cho thị trường tại Việt Nam. Mô hình MOSP không chỉ đáp ứng nhu cầu giám sát toàn diện mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất vận hành và đảm bảo sự ổn định trong kỷ nguyên số".

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Khối Kinh doanh FPT Telecom International - phát biểu ý nghĩa sự kiện hợp tác chiến lược cùng SolarWinds.

Với những lợi ích mà MOSP mang lại, cùng với sự phát triển của thị trường và đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có thêm công cụ hữu ích để vượt qua các thách thức trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

FPT Telecom International là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ và viễn thông tại Việt Nam, với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu suất công nghệ thông tin.

SolarWinds là nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm quản lý công nghệ thông tin và giám sát hệ thống đơn giản, mạnh mẽ, an toàn, không ngừng phát triển với mục tiêu giúp khách hàng thúc đẩy, tối ưu quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Xem thêm các giải pháp công nghệ FPT Telecom International tại https://fti.fpt.vn/