FPT Telecom trình làng FPT Camera SME: Giải pháp an ninh đồng bộ toàn diện cho doanh nghiệp vừa, nhỏ

Dân trí Ngày 22/7, FPT Telecom tiếp tục mang đến FPT Camera SME - giải pháp Camera an ninh đồng bộ, toàn diện nhất tại Việt Nam, được tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, an ninh, an toàn cho doanh nghiệp nên là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên theo khảo sát của FPT Telecom, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi triển khai các giải pháp giám sát an ninh. Các giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đáp ứng các tiêu chí như: tiết kiệm thời gian, chi phí trong khâu triển khai và sự đơn giản trong khâu vận hành; an toàn & bảo mật dữ liệu; đồng bộ về hệ thống.

Hiểu được điều này, FPT Telecom đã mang đến thị trường một giải pháp có thể đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu trên - FPT Camera SME. Đây là giải pháp camera an ninh toàn diện và đồng bộ duy nhất tại Việt Nam, được tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Đồng bộ về mặt hệ thống, toàn diện về mặt giải pháp

Từ thiết bị Camera AI, đến dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam, tới hệ thống Cloud đặt tại Data Center đạt chuẩn thiết kế Tier 3 của Uptime Institute tại Việt Nam, ứng dụng quản trị đa nền tảng và đặc biệt, dịch vụ triển khai, bảo trì và chăm sóc khách hàng. Tất cả đều được phát triển, tích hợp và triển khai bởi một nhà cung cấp duy nhất là FPT Telecom.

Chính vì vậy, FPT Camera SME mang đến những lợi ích mà người dùng không thể tìm thấy từ các giải pháp độc lập, phân mảnh khác trên thị trường. Cụ thể, chất lượng dịch vụ sẽ luôn được đảm bảo từ FPT Telecom tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc. Các khâu triển khai dịch vụ cho đến lắp đặt đều hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, khách hàng sẽ được bảo hành, đổi mới, sửa chữa trong 12 tháng đầu mà không mất thêm khoản phí nào khác.

Giải quyết triệt để vấn đề an ninh cho các doanh nghiệp

"Trong những năm qua, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu tiên phong về công nghệ và mang tới cho khách hàng của mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với những kinh nghiệm sâu sắc tại thị trường Việt Nam, khả năng công nghệ vượt trội, mô hình tích hợp đồng bộ, và mạng lưới hỗ trợ khách hàng rộng khắp các tỉnh thành Việt Nam, FPT Telecom tin tưởng chắc chắn giải pháp FPT Camera SME sẽ giải quyết trọn vẹn các vấn đề của doanh nghiệp trong giám sát, bảo mật lưu trữ, quản lý...." ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám Đốc FPT Telecom chia sẻ.

Giải pháp FPT Camera SME đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp dạng chuỗi, có nhiều cơ sở kinh doanh; các nhà xưởng, công trình sản xuất; các dự án bất động sản, khu dân cư, tổ dân phố; và thậm chí là trường học, bệnh viện, các khu cách ly trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

FPT Camera SME hiện có hai lựa chọn thiết bị: mẫu camera trong nhà với ống kính góc nhìn 102 độ, kết nối Wi-Fi, hồng ngoại 10 m; mẫu camera ngoài trời với góc nhìn 106 độ, khả năng chịu nhiệt 75 độ C, kháng bụi và nước chuẩn IP66, hồng ngoại 20 m. Cả hai cùng sử dụng cảm biến ảnh 1/2,8 inch, chất lượng hình ảnh cao, độ phân giải Full HD 1080p. Tính năng Nhận diện thông minh IQ hiện được trang bị trên phiên bản camera ngoài trời, mang đến khả năng phát hiện người lạ đột nhập ngay từ bên ngoài.

Về dịch vụ Cloud ( điện toán đám mây), người dùng có thể thoải mái lựa chọn các gói lưu trữ và xem lại dữ liệu trước đó trong vòng 1 ngày, đến 45 ngày, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Việc giám sát, quản lý camera có thể thực hiện trên ứng dụng di dộng, máy tính hoặc thậm chí là trên tivi thông qua thiết bị FPT Play Box.

Tích hợp công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường

FPT Camera SME ứng dụng Cloud là công nghệ chủ đạo nhằm phát triển các ứng dụng và dịch vụ giám sát an ninh. Cho phép doanh nghiệp giám sát, lưu trữ và quản lý dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Đồng thời, giải pháp cũng cho phép quản trị người dùng, thiết bị camera và dữ liệu trên đa nền tảng. Dữ liệu từ camera có thể được xem trực tuyến, xem lại, từ nhiều thiết bị khác nhau với độ trễ gần như bằng 0. Hình ảnh độ phân giải cao Full HD 1080p. Dữ liệu cũng được mã hóa 2 lớp (truy cập phải có tài khoản, mật khẩu và OTP cá nhân) tránh nguy cơ rò rỉ hay dữ liệu bị đánh cắp. Doanh nghiệp cũng không cần phải đầu tư thẻ nhớ hay đầu ghi, giúp giảm giá thành và đơn giản hóa việc lắp đặt.

Ngoài ra, với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào thiết bị Camera (Camera AI) FPT Camera SME có thể phân biệt giữa chuyển động của con người và của vật thể với độ chính xác lên đến 99%. Những hình ảnh từ camera thu lại sẽ được phân tích trong thời gian thực, từ đó đưa ra cảnh báo ngay nếu phát hiện có người đi vào khu vực được giám sát.

Đồng thời, hệ thống sẽ không bỏ sót các khoảnh khắc quan trọng, giúp người dùng tránh việc mất cảnh giác trước những nguy cơ về an toàn, an ninh khi có người đột nhập. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh, khi nhiều chuỗi cửa hàng, khu sản xuất… đang phải đóng cửa bởi lệnh giãn cách xã hội.

Bạn đọc có thể truy cập vào https://fpt.vn/shop để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về FPT Camera SME của FPT Telecom.

Trường Thịnh