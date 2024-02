Facebook và Instagram bị "tố" tiếp tay cho những kẻ ấu dâm

Theo quy định, Meta không cho phép người dùng dưới 13 tuổi có thể đăng ký tài khoản mạng xã hội Facebook và Instagram. Tuy nhiên, Meta lại không có cơ chế để kiểm duyệt tuổi của người dùng đăng ký, do vậy nhiều trẻ em dưới 13 tuổi vẫn có thể dễ dàng đăng ký và sử dụng 2 nền tảng mạng xã hội của Meta.

Thậm chí, có không ít trường hợp cha mẹ đã đăng ký giúp tài khoản Facebook và Instagram cho con, sau đó lợi dụng các hình ảnh của con mình, đặc biệt là các bé gái, để kiếm tiền từ những kẻ mắc bệnh ấu dâm trên Facebook và Instagram.

Theo các báo cáo riêng biệt do 2 tờ báo lớn của Mỹ là The New York Times và The Wall Street Journal thực hiện và công bố, Facebook và Instagram đã trở thành một nền tảng sinh lợi tiềm năng cho nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng "bán con" cho những kẻ mắc bệnh ấu dâm.

Các báo cáo cho biết nhiều cha mẹ đã chia sẻ những hình ảnh gợi cảm của con mình vẫn ở độ tuổi thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, lên mạng xã hội Facebook và Instagram để "câu tương tác". Thậm chí, những người này còn truy cập vào những nhóm group riêng của những kẻ ấu dâm để "chào hàng".

Meta bị tố cáo phớt lờ và thậm chí tiếp tay cho những kẻ ấu dâm trên Facebook và Instagram (Ảnh minh họa: Pinterest).

Đôi khi, những người này không chia sẻ những nội dung khỏa thân hay khiêu dâm trực tiếp, có thể khiến tài khoản bị khóa vì vi phạm chính sách của Facebook và Instagram. Thay vào đó, những kẻ này có thể nhắn tin với các nội dung "khiêu khích" và mang tính chất tình dục về con cái của họ với những người theo dõi. Đây là những cách giúp "thỏa mãn" những kẻ ấu dâm.

Những người điều hành các trang Facebook, Instagram này sẽ thu lợi bằng chương trình "Đăng ký người theo dõi", là chương trình mà Facebook cho phép chủ sở hữu các trang Facebook có lượng người theo dõi lớn thu tiền phí đăng ký hàng tháng từ những người theo dõi để nhận được những nội dung độc quyền.

Ngoài ra, những người này cũng có thể kiếm lời bằng việc bán những vật phẩm của con em mình, chẳng hạn như áo quần đã mặc, đồ lót… cho những kẻ ấu dâm.

Các báo cáo cho biết chủ sở hữu những trang Facebook có nội dung ấu dâm này có thể kiếm được hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu USD mỗi tháng từ chương trình đăng ký người theo dõi trên Facebook.

Đáng chú ý, các báo cáo khẳng định rằng nhân viên Meta đã phát hiện cách kiếm tiền từ trẻ em và đưa ra lời cảnh báo với ban lãnh đạo công ty, nhưng những cảnh báo này đã bị phớt lờ.

Nhiều nhân viên của Meta khuyến nghị các trang Facebook có nội dung tập trung vào trẻ em cần phải tắt tính năng "đăng ký người theo dõi" để trẻ em không bị người lớn lợi dụng kiếm tiền. Tuy nhiên, Meta đã khước từ đề nghị này, bởi lẽ công ty vẫn sẽ kiếm lợi từ các chương trình "đăng ký theo dõi" trên các fanpage Facebook.

Tờ báo The New York Times dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Meta cho biết công ty cũng chỉ có những phản hồi hời hợt về những báo cáo liên quan đến nội dung ấu dâm trên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Những báo cáo của 2 tờ báo The New York Times và The Wall Street Journal được đưa ra không lâu sau khi Mark Zuckerberg, CEO của Meta, lên tiếng xin lỗi các nạn nhân và gia đình của những người bị tổn thương bởi các nền tảng mạng xã hội, bao gồm những người bị lạm dụng tình dục trực tuyến và những người bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Hiện Meta chưa đưa ra bình luận gì về 2 báo cáo do The New York Times và The Wall Street Journal đăng tải.

Meta vẫn bị mang tiếng xấu về khả năng bảo vệ trẻ em trên các nền tảng Facebook và Instagram. Một nghiên cứu nội bộ của Meta thực hiện vào năm 2020 cho biết rằng có ít nhất 500.000 tài khoản Instagram của trẻ em có "những tương tác không phù hợp" mỗi ngày, nhưng dường như công ty chưa có giải pháp nào để xử lý triệt để vấn đề này.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng chưởng lý bang New Mexico (Mỹ) đã nộp đơn kiện Meta, với cáo buộc công ty này tạo ra một "môi trường phù hợp cho những kẻ ấu dâm tìm kiếm con mồi".

Theo DTrends/TV