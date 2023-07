ETC - EPAY phát triển hệ sinh thái Smart City trên nền tảng xác thực định danh

Kế thừa các mục tiêu của Đề án 06 với cốt lõi là xác thực định danh điện tử thông qua Căn cước công dân gắn chip, hệ sinh thái Smart city của ETC và EPAY mang đến các giải pháp toàn diện dựa trên các công nghệ lõi gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), IoT, khoa học dữ liệu (Data science), các thiết bị và công nghệ cảm biến,…

Tại triển lãm sản phẩm, tiện ích của Đề án 06 diễn ra ngày 12/7, ETC và EPAY mang đến giải pháp thông minh trong các lĩnh vực như hành chính công, y tế, ngân hàng, giao thông và chính phủ thông minh, cùng với các công cụ hỗ trợ, tạo liên kết chặt chẽ từ người dân đến các phân tích, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, có thẩm quyền như trung tâm chỉ huy thông minh IOC, trung tâm giám sát an ninh mạng SOC,…

Công dân số với căn cước công dân gắn chip

ETC và EPAY là các đơn vị đầu tiên được ủy quyền từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư C06, Bộ Công an, cho phép kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và cung cấp sản phẩm, dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip.

Hệ sinh thái Smart City dành cho công dân số của ETC và EPAY được xây dựng trên cốt lõi là giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip, giúp truy vấn, đối chiếu thông tin của người dùng bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Dựa trên công nghệ và giải pháp xác thực định danh điện tử, giải pháp của ETC - EPAY góp phần tự động hóa mọi quy trình hành chính, lưu trú, khám chữa bệnh, làm thủ tục hàng không, ngân hàng,… thông qua tương tác chủ động với ki-ốt tự phục vụ, tiến tới tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng VneID và ví điện tử EPAY, giúp giảm tiếp dân, hướng công dân chủ động tự thực hiện mọi thao tác.

Người dân trải nghiệm hệ thống làm thủ tục tự động Smart checkin (Ảnh: EPAY).

Việc ứng dụng giải pháp xác thực định danh điện tử và các công nghệ lõi của ETC - EPAY giúp giảm thời gian trải nghiệm các dịch vụ trên các lĩnh vực. Đơn cử như trong lĩnh vực y tế, giải pháp giúp hoàn thành mọi thủ tục trong vòng 15-30 giây/lượt sử dụng, hay chỉ mất 6-8 giây cho mỗi điểm chạm thủ tục trước khi lên máy bay, so với ít nhất 15 phút như trước kia.

Chính quyền thông minh với các giải pháp quản trị, chỉ huy thông minh

Hệ sinh thái Smart city ETC - EPAY cung cấp các giải pháp giám sát, điều hành dành cho các Cơ quan có thẩm quyền với mục tiêu mang đến cái nhìn tổng quan, đưa ra những phân tích, dự báo, hỗ trợ công tác điều hành, chỉ đạo. Giải pháp bao gồm các hệ thống giám sát, nhận dạng, truy vết giao thông, hệ thống giám sát an ninh tại các khu vực và hệ thống quản trị. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát an ninh mạng SOC đảm bảo cho các hoạt động điều hành luôn được an toàn, bảo mật, giảm thiểu mọi nguy cơ bị tấn công trên không gian mạng.

Hệ thống giám sát giao thông sử dụng các công nghệ hàng đầu như AI, công nghệ phân tích hình ảnh, xử lý dữ liệu tại biên hiện đại bậc nhất. Hệ thống giúp giải bài toán khó về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các đô thị, giúp các cơ quan có thẩm quyền nắm được tổng quan về tình hình giao thông, định danh phương tiện, phát hiện vi phạm và báo cáo tới cơ quản quản lý, và hướng tới việc nộp phạt trực tuyến trên ứng dụng VneID.

Với chức năng quản lý, giám sát an ninh hệ thống giám sát an ninh của ETC và EPAY có thể phát hiện khuôn mặt, định danh, truy vết đối tượng khả nghi, phát hiện xâm nhập và cảnh báo vi phạm... Các giải pháp trên có thể triển khai độc lập hoặc tích hợp vào trung tâm điều hành thông minh (IOC) của các tỉnh, thành phố trên cả nước, và giải pháp giám sát an ninh mạng SOC để bảo đảm mọi dữ liệu điều hành được bảo mật tối đa.

Bà Nguyễn Mai Phương - Tổng giám đốc EPAY - trả lời phỏng vấn (Ảnh: EPAY).

Bà Nguyễn Mai Phương - Tổng giám đốc EPAY - cho biết: "Hệ sinh thái thành phố thông minh do ETC và EPAY cung cấp gắn liền với các mục tiêu của Đề án 06, và mang đến các giải pháp cụ thể cho các bài toán từ 43 mô hình điểm thuộc đề án. Với cơ sở là các công nghệ lõi của 2 đơn vị và thế mạnh của căn cước công dân gắn chip trong việc mang lại tiện ích cho người dân, giải pháp của chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp vòng khép kín từ công dân, trên mọi lĩnh vực, kết nối, tổng hợp dữ liệu hướng đến Chính phủ, cơ quan thông minh, hỗ trợ tối đa trong việc đánh giá tình hình và chỉ đạo của các cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ điện tử và nền kinh tế số".