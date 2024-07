Dự đoán chân dung iPhone thế hệ mới qua tin đồn

Có bao nhiêu phiên bản iPhone được trình làng?

Sẽ có bao nhiêu phiên bản iPhone mới được trình làng tại sự kiện sắp tới?

Đây vẫn là một câu hỏi được đặt ra trước khi sự kiện của Apple được tổ chức. Gần như chắc chắn, Apple sẽ trình làng 2 chiếc iPhone thế hệ mới là iPhone 6S/6S Plus, phiên bản nâng cấp của iPhone 6 và 6 Plus hiện tại. Vấn đề đặt ra là liệu iPhone 6C có được xuất hiện tại sự kiện lần này?

Thông tin về iPhone 6C chỉ mới được xuất hiện thời gian gần đây, sau khi Apple thông báo về sự kiện đặc biệt của hãng vào ngày 9/9, đây được xem là phiên bản nâng cấp của iPhone 5C ra mắt vào năm 2013, tuy nhiên thay vì có kích cỡ màn hình lớn như các phiên bản iPhone 6 khác, phiên bản 6C này sẽ chỉ có màn hình 4-inch, giúp Apple tấn công vào phân khúc smartphone cỡ nhỏ.

Khác với iPhone 5C trước đây khi bị bỏ qua nhiều tính năng quan trọng, iPhone 6C được cho là vẫn sẽ sở hữu cảm biến vân tay TouchID ở nút Home cũng như lớp vỏ bằng kim loại cao cấp, thay vì lớp vỏ nhựa.

Dẫu sao đây vẫn chỉ là thông tin dự đoán và liệu Apple có thực sự trình làng 3 phiên bản iPhone khác nhau vào năm nay hay không vẫn sẽ chỉ được trả lời tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày mai.

Thiết kế

iPhone thế hệ mới sẽ có thêm phiên bản màu hồng vàng, phù hợp dành cho phái nữ

Apple vẫn có truyền thống phát hành một phiên bản nâng cấp nhỏ của iPhone trước khi trình làng phiên bản nâng cấp chính vào năm tiếp theo sau, chẳng hạn trường hợp của iPhone 3GS, iPhone 4S hay iPhone 5S trước đây, do vậy không quá ngạc nhiên khi bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus sắp ra mắt sẽ chỉ là phiên bản nâng cấp nhỏ của iPhone 6 và iPhone 6 Plus và không có sự thay đổi về thiết kế bên ngoài.

Những hình ảnh bị rò rỉ của bộ đôi iPhone mới này cũng đã cho thấy điều này. Sản phẩm vẫn sẽ giữ nguyên kích thước 4,7-inch và 5,5-inch như iPhone 6 và iPhone 6 Plus, với lớp vỏ nguyên khối kim loại.

Nếu trông đợi sự thay đổi lớn thì có thể đó sẽ là chiếc iPhone 6C, phiên bản nâng cấp của iPhone 5C. Rất có thể sản phẩm vẫn sẽ sở hữu màn hình 4-inch như phiên bản tiền nhiệm, nhưng lại được nâng cấp lên thành lớp vỏ kim loại và được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID.

Điểm mới trên thiết kế được trông đợi đó sẽ là xuất hiện của màu sắc mới, khi nhiều khả năng Apple sẽ trình làng thêm phiên bản iPhone 6S/6S Plus với màu hồng vàng, một màu không thể bỏ qua của phái đẹp.

Nâng cấp cấu hình - Vi xử lý A9 và 2GB bộ nhớ RAM

iPhone mới sẽ được trang bị thế hệ vi xử lý A9, cải thiện về hiệu suất so với trước đây

Không có sự thay đổi về thiết kế, tuy nhiên chắc chắn Apple sẽ có sự nâng cấp về cấu hình bên trong.

Đầu tiên sẽ là thế hệ vi xử lý mới. Mặc dù vi xử lý Apple A8 của Apple đã ra mắt gần một năm, tuy nhiên hiện tại thế hệ vi xử lý này vẫn được đánh giá cao về khả năng xử lý và cho hiệu suất tốt nhất khi xử lý bằng một lõi so với các thế hệ vi xử lý mới gần đây. Dù vẫn được đánh giá cao, tuy nhiên giới công nghệ tin rằng Apple sẽ trình làng thế hệ vi xử lý Apple A9 mới nhất cùng với bộ đôi iPhone mới sắp ra mắt của mình.

Năm ngoái, Apple cho biết thế hệ vi xử lý A8 sẽ cho hiệu suất xử lý tốt hơn 25% và khả năng xử lý đồ họa tốt hơn 50% so với thế hệ vi xử lý A7, và giới công nghệ đang chờ đợi xem thế hệ vi xử lý A9 sẽ cải thiện hiệu suất xử lý như thế nào so với thế hệ A8 hiện nay.

Một sự nâng cấp đáng chờ đợi khác, đó là iPhone 6S và 6S Plus có thể là những chiếc smartphone sở hữu bộ nhớ RAM 2GB đầu tiên của Apple. Mặc dù hiện nay các smartphone Android đang tích cực chạy đua cấu hình và smartphone sở hữu 3 hay 4GB bộ nhớ RAM đang xuất hiện nhiều hơn thì Apple vẫn chỉ trang bị 1GB bộ nhớ RAM cho các mẫu smartphone của mình. Dù vậy, với phiên bản iPhone mới, giới công nghệ tin rằng Apple sẽ trang bị cho sản phẩm bộ nhớ RAM 2GB cùng chuẩn LPDDR4 mới nhất. Trang bị nhiều RAM hơn sẽ giúp chức năng đa nhiệm trên sản phẩm trở nên tốt hơn và hoạt động mượt mà hơn.

Màn hình công nghệ cảm ứng lực Force Touch

Công nghệ Force Touch sẽ mang đến nhiều tính năng mới và hấp dẫn cho iPhone thế hệ mới

Force Touch là công nghệ cảm ứng lực cho phép màn hình cảm nhận lực nhấn của người dùng để truy xuất các tác nhiệm đã được thiết lập từ trước. Công nghệ này đã được Apple trang bị trên đồng hồ Apple Watch, bàn rê chuột của MacBook mới và không quá ngạc nhiên khi Apple trang bị công nghệ này trên phiên bản iPhone thế hệ mới sắp ra mắt.

Theo các nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết “quả táo” sẽ sử dụng công nghệ Force Touch trên iPhone mới cho các chức năng như kích hoạt chỉ đường từ ứng dụng bản đồ, hay trong ứng dụng nghe nhạc Music, người dùng có thể nhấn mạnh vào màn hình để hiển thị danh sách bài hát hoặc nhấn nhẹ để lưu và nghe bài hát ở chế độ offline...

Dĩ nhiên, Apple sẽ biết cách để khai thác công nghệ Force Touch để tạo nên những tính năng đặc trưng cho bộ đôi iPhone mới của mình.

Camera 12 megapixel, hỗ trợ quay video 4K

iPhone mới vẫn sở hữu camera lồi nhưng cảm biến camera bên trong đã được nâng cấp

Cùng với việc nâng cấp cấu hình bên trong, nhiều khả năng Apple sẽ nâng cấp cả camera trên sản phẩm của mình. Lần gần đây nhất Apple nâng cấp camera trên iPhone và vào năm 2011, khi ra mắt iPhone 4S với camera 8 megapixel và vẫn giữ độ phân giải này cho đến tận ngày nay, trong khi các đối thủ thì trình làng những sản phẩm với camera 13, 16 hay 20 megapixel, mà về lý thuyết sẽ giúp chụp được những bức ảnh lớn hơn.

Có thể Apple sẽ phải có sự thay đổi trong sản phẩm của mình với phiên bản iPhone mới, khi trang bị cho sản phẩm camera với độ phân giải lớn hơn. Theo giới thạo tin, Apple sẽ trình làng camera hoàn toàn mới, độ phân giải 12 megapixel trên bộ đôi iPhone mới của hãng, điều này sẽ cho phép người dùng chụp được những bức ảnh lớn, chi tiết hơn và cắt ảnh dễ dàng hơn.

Việc nâng cấp camera cũng sẽ cho phép iPhone mới quay được những đoạn video với độ phân giải 4K, tính năng đã xuất hiện từ lâu trên các mẫu smartphone chạy Android. Không dừng lại ở đó, theo các tin đồn camera mới của Apple sẽ cho phép quay video ở tốc độ chậm 240 khung hình/giây.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các tin đồn Apple sẽ nâng cấp camera trên iPhone mới, tuy nhiên đây là thời điểm giới công nghệ tin chắc rằng tin đồn này sẽ trở thành sự thật.

Thời lượng pin trên sản phẩm

Một điều chắc chắn với mọi hãng smartphone đó là phiên bản nâng cấp mới sẽ luông có thời lượng pin tốt hơn so với phiên bản cũ trước đây. Với việc iPhone thế hệ mới sẽ được sở hữu bộ vi xử lý Apple A9, cùng với chuẩn nhớ RAM DDR4, kết hợp với việc Apple nhiều khả năng sẽ trang bị thỏi pin có dung lượng lớn hơn cho sản phẩm, chắc hẳn rằng thời lượng pin trên iPhone 6S/6S Plus sẽ được cải thiện đáng kể so với bộ đôi iPhone 6 trước đây.

Không còn lỗi bị cong máy với lớp vỏ cứng hơn

Sự cố cong iPhone sẽ được khắc phục với lớp vỏ cứng hơn trên iPhone 6S/6S Plus

Lỗi bị cong máy khi nhét iPhone 6 và 6 Plus trong túi quần sau một thời gian dài đã từng khiến nhiều người dùng cảm thấy lo lắng, và mặc dù Apple chưa bao giờ thừa nhận lỗi này, tuy nhiên có vẻ như “quả táo” vẫn âm thầm tìm cách để khắc phục sự cố này.

Cụ thể, theo giới thạo tin, Apple sẽ sử dụng lớp vỏ nhôm series 7000 cứng hơn trên bộ đôi iPhone mới để thay thế cho lớp nhôm series 6000 đang được sử dụng trên bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus, điều này sẽ giúp lớp vỏ phiên bản iPhone mới cứng hơn đến 60% so với phiên bản iPhone hiện tại.

Giá bán và ngày ra mắt

iPhone thế hệ mới vẫn sẽ giữ nguyên giá bán của phiên bản cũ khi mới ra mắt

Apple vẫn thường giữ nguyên giá của phiên bản iPhone mới và sẽ hạ giá phiên bản cũ trước đây, do vậy rất có thể bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus vẫn sẽ có giá bán tương đương với bộ đôi iPhone 6/6 Plus vào thời điểm ra mắt năm ngoái, bù lại giá bán của 2 phiên bản iPhone 6 và 6 Plus sẽ được giảm xuống để tăng tính cạnh tranh.

Về thời điểm bán ra, rất có thể Apple sẽ chính thức bán ra bộ đôi iPhone mới của mình vào ngày 18/9 tới đây.

Những sản phẩm khác được trông đợi tại sự kiện lần này

Ngoài “nhân vật chính” là phiên bản iPhone mới, nhiều khả năng Apple sẽ tận dụng sự kiện này để giới thiệu thêm một số sản phẩm khác cũng đang rất được trông đợi của hãng.

iPad Pro sẽ là sản phẩm quan trọng thứ 2 trình làng tại sự kiện sắp diễn ra?

Đầu tiên có thể kể đến Apple Watch 2, phiên bản nâng cấp của chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch được Apple ra mắt vào năm ngoái. Bên cạnh đó có thể kể đến chiếc máy tính bảng iPad Pro cỡ lớn nhiều khả năng cũng sẽ được trình làng tại sự kiện lần này. Trong đó, khả năng iPad Pro được ra mắt cao hơn so với khả năng Apple Watch 2 được trình làng.

iPad Pro là chiếc “máy tính bảng tin đồn” đã được giới công nghệ nhắc đến từ lâu, khi được xem là phiên bản iPad cỡ lớn, với màn hình lên đến 12,9-inch và nhiều khả năng được tích hợp cả viết stylus.

Dĩ nhiên tất cả những thông tin trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chỉ có thể xác minh sau khi sự kiện đặc biệt của Apple diễn ra vào 0 giờ sáng ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này để cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất về iPhone thế hệ mới của Apple.

Phạm Thế Quang Huy

(quanghuy@dantri.com.vn)