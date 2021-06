Do Ventures dẫn dắt vòng gọi vốn trị giá 1,5 triệu USD vào startup MFast

Dân trí Vòng gọi vốn Pre-Series A trị giá 1,5 triệu USD vào giải pháp tài chính bền vững MFast đã được dẫn dắt thành công bởi quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures (Việt Nam) và JAFCO Asia (Nhật Bản).

MFast là nền tảng fintech giúp tất cả người dân Việt Nam dễ dàng tiếp cận, sử dụng và giới thiệu các gói tài chính, bảo hiểm, cùng nhiều mảng sản phẩm khác. Sản phẩm được phát triển bởi công ty công nghệ tài chính (Fintech) DigiPay. Sau ba năm hoạt động, MFast đã giúp gần 600.000 người Việt tiếp cận các gói dịch vụ tài chính và bảo hiểm.

MFast với ứng dụng cho cả iOS và Android.

Tuy mới ra mắt thị trường từ giữa năm 2019, sản phẩm bảo hiểm của MFast đã giúp các công ty bảo hiểm phân phối hơn 50 tỷ đồng giá trị sản phẩm cho người dùng. Với 75-80% khách hàng cuối đến từ các tỉnh thành xa và khu vực nông thôn, MFast giúp mọi thành viên trong xã hội được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, đơn giản, đúng nhu cầu, và chi phí hợp lý.

Trong khi các sản phẩm dịch vụ tài chính được cung cấp khá đa dạng ở khu vực thành thị, vẫn còn 70% dân số Việt Nam chưa được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tín dụng liên quan. Độ bao phủ của các điểm cung cấp dịch vụ còn mỏng ở vùng sâu vùng xa là một trong những rào cản chính.

Một trong những mục tiêu quan trọng của MFast là kết nối các tổ chức tài chính và bảo hiểm với người dùng để đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản, từ đó giúp họ tăng cơ hội sinh kế, quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Các tổ chức tài chính đối tác uy tín của MFast bao gồm Mirae Asset, CIMB, Mcredit, EasyCredit đối với mảng tín dụng cá nhân, và PVI, PTI, BSH đối với mảng bảo hiểm.

Hai nhà sáng lập MFast Phan Thanh Long và Phan Thanh Vinh.

Với mạng lưới gồm hơn 350.000 nhà tư vấn, MFast có lợi thế trong việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ số trực tiếp đến mọi người dân, ngay cả tại những vùng miền xa xôi. Bằng thế mạnh trong phân tích dữ liệu, khách hàng được kết nối tới những dịch vụ vừa vặn với nhu cầu và khả năng chi trả, từ đó giúp họ có cơ hội sử dụng sản phẩm tài chính, bảo hiểm một cách đúng đắn trong khi giảm tỉ lệ nợ xấu, gian lận cho các đối tác.

MFast là sản phẩm công nghệ hiếm hoi cung cấp nền tảng bán hàng đa sản phẩm hoàn toàn trên ứng dụng điện thoại cho cả hệ điều hành Android và iOS. Tất cả dữ liệu và quy trình vận hành của MFast đều được chứng nhận và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế khắc khe về Hệ thống Quản lý An ninh thông tin ISO 27001:2013.

Đặc biệt trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19, MFast đã hoàn thành 100% chuyển đổi số đối với hoạt động vận hành công ty và đạt mức tăng trưởng hai con số trong cung cấp dịch vụ đến khách hàng.

"MFast giúp mang đến các sản phẩm tài chính và bảo hiểm thiết yếu cho mọi cá nhân ở khắp nơi trên Việt Nam nhờ vào mạng lưới chuyên gia tài chính rộng lớn. Dựa trên phân tích dữ liệu, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới nhà tư vấn, MFast mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tài chính thích hợp và an toàn, từ đó tạo ra sự ổn định cho thị trường, hạn chế rủi ro gian lận, nợ xấu, và hướng tới lợi ích bền vững cho các đối tác trong ngành", bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures cho biết lý do đầu tư vào MFast.

Giám đốc điều hành Do Ventures Lê Hoàng Uyên Vy.

Còn bà Amy Đỗ, đại diện quỹ đầu tư JAFCO Asia, nói: "Quỹ quyết định đầu tư vào MFast do tiềm năng lớn của thị trường tài chính cá nhân và bảo hiểm tại Việt Nam, thể hiện qua những số liệu tích cực của công ty bất chấp đại dịch đang diễn ra. Chúng tôi cũng bị thuyết phục bởi năng lực của đội ngũ sáng lập và cam kết số hóa quá trình phân phối sản phẩm tài chính đến khách hàng Việt Nam".

Do Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu có quy mô 50 triệu USD, đóng vai trò như một đối tác chiến lược cho các công ty startup. Do Ventures tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những startup công nghệ với năng lực thực thi xuất sắc, có thể xây dựng được những sản phẩm dịch vụ mang lại sự tiện ích và nâng cao đời sống của người tiêu dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Một số startup nổi bật như nền tảng kinh doanh trái cây trực tuyến F99, công ty trí tuệ nhân tạo chuyên cung cấp giải pháp cho các nhà bán lẻ Palexy, và nền tảng công nghệ giáo dục Manabie.

Đóng trụ sở tại Singapore, JAFCO Asia là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và Đài Loan. Hiện tại, quỹ có văn phòng tại Singapore, Bắc Kinh, Thượng Hải, và Đài Bắc. Công ty mẹ của JAFCO Asia là JAFCO Co., Ltd, quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất tại Nhật Bản. Các thương vụ đầu tư đáng chú ý của quỹ bao gồm Shein, Palfish (Trung Quốc), Appier (Đài Loan), Anymind (Singapore), cùng nhiều startup thành công khác.

Gia An