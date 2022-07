Đánh rơi điện thoại là "cơn ác mộng" của tất cả mọi người, nhưng đã bao giờ bạn tưởng tượng rằng mình sẽ làm rơi điện thoại từ độ cao hơn 100m? Đó là sự cố mà một cô gái sống tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã gặp phải.

Sự việc xảy ra khi cô gái này đang chơi dù lượn cùng một huấn luyện viên. Trong khi đang bay trên không, cô đã gắn chiếc điện thoại vào gậy selfie để ghi lại quá trình mình đang bay lượn trên bầu trời.

Tuy nhiên, khi cô trao cây gậy selfie này lại cho huấn luyện viên dù lượn đang bay cùng để điều chỉnh lại độ dài của cây gậy thì chiếc điện thoại vô tình bị tuột ra và rơi tự do xuống đất từ độ cao hơn 100m.

Điện thoại "sống sót" thần kỳ sau khi rơi tự do từ độ cao hơn 100m (Video: Newsflare).

Những tưởng cô gái này sẽ đánh mất chiếc điện thoại của mình mãi mãi. Sau khi tiếp đất, cô gái này cùng 5 người khác đã phải mất hơn 20 phút để tìm kiếm chiếc điện thoại ở một khu vực rộng lớn và cuối cùng thiết bị cũng đã được tìm thấy.

Điều kỳ diệu không dừng lại ở đó. Do chiếc điện thoại được sử dụng ốp lưng bảo vệ và trong khi rơi tự do đã xuyên qua những tán cây cao rồi đáp xuống lớp lá dày ở dưới đất nên giảm được đáng kể lực va chạm, điều này giúp chiếc điện thoại vẫn "sống sót", không chịu hư hại nào và thậm chí còn ghi lại được quá trình rơi tự do của thiết bị.

Được biết, chiếc điện thoại này là Huawei, và cô gái đã sử dụng thiết bị trong hơn 3 năm qua.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên có một chiếc điện thoại rơi tự do từ trên cao mà vẫn "sống sót".

Trước đó, vào tháng 8/2018, nhiếp ảnh gia Haukur Snorrason tham gia một chuyến đi chụp ảnh trên cao tại sông Skafta ở Iceland bằng máy bay cá nhân. Chiếc iPhone 6S của Snorrason đã bị anh vô tình đánh rơi khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng 60m. Chiếc điện thoại lộn nhiều vòng, rồi rơi thẳng xuống vùng đất đá lởm chởm bên dưới, cạnh một con sông đang bị lũ quét.

13 tháng sau, vào tháng 9/2019, vận may bất ngờ mỉm cười với Haukur khi một cặp đôi người Iceland đi bộ trong khu vực này đã tìm lại được chiếc iPhone mà anh đánh rơi trong tình trạng không hề sứt mẻ, dù không còn chút pin nào. Càng bất ngờ hơn sau khi sạc lại pin và kết nối với máy tính, chiếc iPhone vẫn có thể hoạt động bình thường, dù trải qua hơn một năm "phơi nắng" giữa môi trường khắc nghiệt của Iceland.

Nhờ dòng thông báo "iPhone của Haukur" trên màn hình khóa, người nhặt được chiếc iPhone đã tìm cách để liên hệ với nhiếp ảnh gia để trả nó về chủ cũ.

Vào tháng 12/2020, nhà làm phim người Brazil Ernesto Galiotto ngồi trên chiếc máy bay tư nhân bay qua bãi biển Cabo Frio (bang Rio de Janeiro, Brazil) để chụp ảnh và quay phim cho một dự án của mình. Trong lúc đang cầm chiếc iPhone 6S để thò ra cửa sổ máy bay quay phim khung cảnh bên dưới, một cơn gió mạnh đã khiến Galiotto tuột tay và làm rơi chiếc điện thoại từ độ cao 610m.

Chiếc iPhone 6S của Galiotto bị rơi xuống bãi cát ven biển từ độ cao hơn 600m và vẫn "sống sót" (Ảnh cắt từ clip).

Nhà làm phim người Brazil tưởng rằng đã đánh mất chiếc điện thoại của mình mãi mãi, tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi trở về nhà, Galiotto đã thử dùng ứng dụng Find My để tìm kiếm vị trí của chiếc iPhone 6S và bất ngờ khi nhận ra thiết bị vẫn phát tín hiệu cho thấy đang nằm trên bờ biển. Galiotto sau đó đã đi đến địa điểm được định vị và phát hiện chiếc iPhone 6S của mình đang nằm ở đó với chỉ một vài vết trầy xước và gần như không có hư hại nghiêm trọng nào.

Có vẻ như việc chiếc iPhone 6S của Galiotto đã rơi xuống bãi cát mềm và tấm ốp lưng điện thoại đã giúp cho chiếc điện thoại vẫn "sốt sóng" dù rơi ở độ cao hơn 600m.

iPhone 6S vẫn "sống sót" khi rơi khỏi máy bay từ độ cao hơn 600m (Video: Youtube).

Theo iFeng/SoMag