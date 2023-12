Điểm tuần: Lịch trình tắt sóng 2G; giá Bitcoin liên tục tăng cao

Lịch trình tắt sóng 2G

Theo kế hoạch của Bộ TT&TT, đến tháng 9/2024 sẽ không còn thiết bị di động sử dụng mạng 2G và sẽ tắt sóng 2G hoàn toàn vào tháng 9/2026. Đây được xem là cuộc cách mạng để thúc đẩy Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số… một cách nhanh chóng và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn.

Việc người dân chuyển sang sử dụng các công nghệ mạng di động mới sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số (Ảnh: Alarmy).

Việc tắt sóng 2G là một xu hướng tất yếu trong sự phát triển của công nghệ di động. Mạng 2G đã quá lạc hậu và không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về tốc độ truyền dữ liệu và khả năng truy cập internet.

Tắt sóng 2G cũng sẽ giúp các nhà mạng tập trung nguồn lực để phát triển các công nghệ mạng 3G, 4G và 5G mới hơn.

Ngày 5/12, CLB Nhà báo Công nghệ thông tin tổ chức Tọa đàm "Tắt sóng 2G, đưa người dân lên môi trường số". Đại diện Bộ TT-TT, các doanh nghiệp viễn thông và các chuyên gia đã chia sẻ nhiều thông tin về vấn đề này.

Hội nhóm làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng trên Facebook

Chỉ với một số từ khóa đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng chục hội nhóm hỗ trợ làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Đáng nói, những hội nhóm này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Các hội nhóm làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng xuất hiện tràn lan trên Facebook (Ảnh: Thế Anh).

Trong những hội nhóm này, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo để đăng bài quảng cáo về dịch vụ làm giả biên lai chuyển tiền của hàng loạt ngân hàng khác nhau.

Các đối tượng còn tạo một số trang web giả mạo hay lợi dụng sự tiện lợi và phổ biến của mã QR để thực hiện hành vi lừa đảo. Các biên lai chuyển khoản có giao diện rất khó phân biệt với đầy đủ thông tin và phông chữ giống thật, dễ gây nhầm lẫn nếu chỉ nhìn qua.

Ổ mại dâm núp bóng hội nhóm "giúp đỡ sinh viên nghèo" trên Facebook

Nền tảng mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm với tên gọi "giúp đỡ sinh viên khó khăn" hay "sinh viên nghèo cần hỗ trợ". Tuy nhiên, đây thực tế lại là những hội nhóm mua bán dâm online.

Wacom giới thiệu 6 dòng sản phẩm mới

Ngày 6/12, Wacom đã giới thiệu 2 mẫu Cintiq Pro 17 và Cintiq Pro 22, sở hữu nhiều công nghệ cao cấp tương tự như chiếc Wacom Cintiq Pro 27 ra mắt vào năm ngoái. Cả hai màn hình đều có độ phân giải 4K hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu, phù hợp với việc sản xuất video, phim và các chương trình truyền hình.

Màn hình trên dòng Cintiq Pro đều hỗ trợ HDR Gamma và đạt chuẩn Pantone SkinTone (Ảnh: Wacom).

Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt bảng vẽ điện tử Wacom One S và Wacom One M, cùng bảng vẽ có màn hình Wacom One 12 và Wacom One 13 Touch. Thiết bị hỗ trợ bút có thể tùy chỉnh với 7 màu sắc khác nhau và sở hữu tính năng cảm ứng đa điểm.

Acer tổ chức Predator Fest 2023

Predator Fest 2023 có chủ đề "Reborn Of The King". Đây là sự kiện thường niên được Acer Việt Nam tổ chức từ năm 2018. Dự kiến, Predator Fest 2023 sẽ quay trở lại TPHCM với quy mô hơn 10.000 người tham dự.

Predator Fest 2023 diễn ra vào ngày 10/12 tại TPHCM (Ảnh: Acer).

Tại sự kiện, người dùng có thể trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới nhất từ Acer. Đồng thời, sự kiện cũng được đầu tư nhiều khu vực khác để người dùng trải nghiệm với các chủ đề về công nghệ, gaming, cosplay và concert.

Giá Bitcoin liên tục tăng cao

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin liên tục tăng cao trong vài ngày qua. Tính đến tối 9/12, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được giao dịch quanh mức 44.000 USD.

Giá Bitcoin liên tục tăng trong vài tuần gần đây (Ảnh: CNBC).

Giá Bitcoin tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến cho tâm lý chung của thị trường trở nên lạc quan hơn. Nhiều nhà đầu tư còn đặt kỳ vọng rằng giá Bitcoin có thể tăng lên mức 100.000 USD trong năm 2024.

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản CoinShares, các nhà đầu tư liên tục đổ tiền vào các quỹ tiền mã hóa. Tuần trước, dòng vốn ròng đổ vào thị trường tăng thêm 172 triệu USD. Trong hơn 2 tháng qua, đã có 1,7 tỷ USD ròng đổ vào các quỹ trên.

Apple lần đầu phân bổ nguồn lực phát triển iPad tại Việt Nam

Theo Nikkei Asia, Apple đang hợp tác với nhà sản xuất BYD, một đối tác lắp ráp iPad quan trọng, để chuyển giao quy trình phát triển sản phẩm mới (New Product Introduction - NPI) sang Việt Nam.

Apple đang hợp tác với nhà sản xuất BYD để chuyển giao quy trình phát triển sản phẩm mới sang Việt Nam (Ảnh: Tom's Guide).

Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết quá trình thẩm định kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm iPad sẽ được bắt đầu vào giữa tháng 2/2024. Mẫu này dự kiến sẽ hoàn thiện vào nửa cuối năm tới.

Trước đó, BYD cũng là nhà cung ứng đầu tiên của Apple giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ mở rộng dây chuyền lắp ráp dòng sản phẩm iPad tại Việt Nam vào năm 2022.

Triển lãm ColorPro Award RISE 2023

Ngày 6/12, ViewSonic đã lần đầu tiên tổ chức triển lãm ColorPro Award RISE tại Việt Nam, với 100 bức ảnh và 10 video đạt giải. Khác với các triển lãm thông thường, khách tham quan sẽ được ngắm nhìn những bức ảnh, video thông qua công nghệ từ ViewSonic.

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm ColorPro Awards RISE 2023 (Ảnh: Thế Anh).

Theo đó, triển lãm sử dụng các giải pháp hình ảnh như màn hình LED, máy chiếu, màn hình tương tác ViewBoard và bút để trình chiếu các tác phẩm nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm sống động cho người tham dự.

Bộ đôi tai nghe chụp tai mới từ JBL

JBL Live 670NC sở hữu công nghệ JBL Signature Sound, giúp tái tạo âm thanh vòm từ mọi nguồn phát. Tai nghe cũng hỗ trợ tính năng chống ồn thích ứng True Adaptive Noise Cancelling cùng công nghệ nhận biết môi trường xung quanh Smart Ambient.

JBL Live 650NC có thời lượng pin lên đến 50 giờ với ANC và 65 giờ khi tắt ANC (Ảnh: JBL).

Trong khi đó, mẫu Tune 670NC tích hợp công nghệ JBL Pure Bass và tính năng khử tiếng ồn thích ứng True Adaptive Noise Cancelling. JBL cho biết thiết bị có thời lượng pin đến 70 giờ khi sử dụng và hỗ trợ sạc nhanh 5 phút là có thể sử dụng thêm 3 giờ.