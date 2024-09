Điểm tuần: Hàng loạt tin tức mới về iPhone 16 trước ngày ra mắt

iPhone 16 lộ diện trước giờ ra mắt

Video rò rỉ gần đây đã tiết lộ về một chiếc iPhone 16 màu xanh lục. Hình ảnh từ video cho thấy iPhone 16 có hai camera sau được bố trí theo chiều dọc. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được trang bị nút bấm "Capture", cho phép người dùng kích hoạt nhanh tính năng camera.

Lộ video mở hộp iPhone 16 trước giờ ra mắt

Một số báo cáo tiết lộ bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được bổ sung phiên bản dung lượng bộ nhớ tối đa lên đến 2TB. Đây là dung lượng lưu trữ lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone, cao gấp đôi so với mức bộ nhớ tối đa hiện tại của iPhone 15 Pro.

Các chuyên gia nhận định rằng những nâng cấp về hệ thống camera trên iPhone 16 Pro sẽ trở thành động lực để Apple ra mắt phiên bản 2TB. Camera trên bộ đôi iPhone 16 Pro được kỳ vọng sẽ sở hữu nhiều tính năng mới với cảm biến lớn hơn, hỗ trợ chụp ảnh ProRaw với độ phân giải cao hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, quản lý ngành hàng Apple tại một đại lý ủy quyền của hãng, tiết lộ thế hệ iPhone 16 sẽ được mở bán chính thức ở thị trường Việt Nam vào khoảng ngày 27/9.

Theo như thông lệ hàng năm, Apple sẽ bắt đầu cho phép các đại lý ủy quyền nhận đặt cọc đơn hàng trước đó một tuần. Nếu thông tin trên chính xác, người dùng tại Việt Nam có thể đặt trước iPhone 16 từ ngày 20/9. Đây cũng sẽ là thời điểm iPhone 16 được mở bán tại các thị trường hạng 1.

Cuộc gọi rác, tin nhắn lừa đảo hoành hành tại Việt Nam

"Ngày nào tôi cũng bị làm phiền bởi những cuộc gọi rác. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 7-9 cuộc gọi đến với đủ lời mời chào khác nhau. Những cuộc gọi này đến từ cả đầu số cố định và di động, chặn cũng không hết", anh Lê Trung, một nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ.

Tin nhắn rác tràn lan tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Vũ Ngọc Sơn, kiến trúc sư trưởng phần mềm chống lừa đảo trực tuyến nTrust, cho biết sau một tháng hoạt động, hệ thống đã ghi nhận được tổng cộng hơn 72.000 lượt báo cáo cuộc gọi rác từ phía người dùng. Trong đó, có 44,9% số lượng cuộc gọi rác đến từ số điện thoại cố định (chủ yếu là đầu số 024, 028,...).

"Mỗi ngày, hệ thống đều nhận được rất nhiều lượt báo cáo từ người dùng về các cuộc gọi rác, cũng như cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã cập nhật hơn 70.000 số điện thoại rác vào cơ sở dữ liệu của hệ thống, được tổng hợp từ nhiều kênh khác nhau. Điều này sẽ giúp cho việc ngăn chặn cuộc gọi rác tốt hơn so với thời điểm phần mềm mới ra mắt", ông Sơn chia sẻ.

Galaxy S25 có thể tăng giá bán

Theo ZDNet, nhiều khả năng toàn bộ dòng Galaxy S25 ra mắt vào đầu năm sau sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 4. Điều này có thể khiến giá bán thiết bị tăng thêm 25-30% tùy từng phiên bản.

Giá bán của toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy S25 có thể tăng 25-30% so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: PhoneArena).

Lý do là giá bán của chip Snapdragon 8 Gen 4 sẽ cao hơn đáng kể so với phiên bản 8 Gen 3 ra mắt vào năm ngoái. Kuo cho biết giá chip Snapdragon 8 Gen 3 dao động 190-200 USD, trong khi giá chip Snapdragon 8 Gen 4 sẽ tăng lên mức từ 237,5-260 USD.

Tờ Hankyung của Hàn Quốc cũng đồng quan điểm khi cho rằng Samsung sẽ chấp nhận mức giá cao để đưa chip Snapdragon 8 Gen 4 lên loạt smartphone Galaxy S25. Điều đó sẽ giúp sản phẩm có thể cạnh tranh về mặt hiệu suất và khả năng xử lý AI với loạt iPhone 16.

Những mẫu iPhone sắp bị "khai tử"

Vào ngày 9/9 tới đây, Apple sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt để công bố các thiết bị mới của hãng. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ "khai tử" một số thiết bị đời cũ nhằm "dọn dẹp" các sản phẩm không còn phù hợp với thị trường.

Thế hệ iPhone 16 sẽ ra mắt vào ngày 9/9 (Ảnh: Dignited).

Theo nhận định từ nhiều chuyên gia, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ là hai mẫu máy nằm trong danh sách bị "khai tử" khi iPhone thế hệ tiếp theo ra mắt. Trước đó, Apple cũng đã làm điều tương tự với các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro.

Trang Economic Times cho rằng Apple cũng sẽ ngừng kinh doanh iPhone 14 Plus. Mẫu máy này ra mắt vào năm 2022, được định vị trở thành dòng sản phẩm thay thế cho iPhone 13 Mini. Tuy vậy, doanh số của iPhone 14 Plus lại không đạt được như kỳ vọng ban đầu của hãng.

Một sản phẩm khác nhiều khả năng cũng nằm trong danh sách bị "khai tử" là iPhone 13. Trong thời gian tới, iPhone 14 sẽ trở thành sản phẩm chủ lực và thay thế vị trí hiện tại của iPhone 13.

Intel, Qualcomm ra mắt chip mới

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng Berlin (IFA), Intel đã ra mắt chip laptop mới mang tên Core Ultra 200V, nhằm mục tiêu mang các tính năng AI lên các mẫu laptop mỏng và nhẹ.

Intel cho biết Core Ultra 200V sẽ là bộ xử lý máy tính hiệu quả nhất từ trước đến nay, với mức tiêu thụ năng lượng giảm 50% so với các thế hệ chip trước đây, cung cấp thời lượng pin lên đến 20 giờ sử dụng cho laptop.

Intel, Qualcomm đồng loạt ra mắt chip mới cho laptop (Ảnh: The Verge).

Trong khi đó, Qualcomm cũng giới thiệu chip mới dành cho laptop mang tên Snapdragon X Plus. Đây là phiên bản chip laptop đầu tiên của Qualcomm được trang bị 8 lõi xử lý, thay vì 10 hay 12 lõi như các phiên bản trước, nhưng vẫn được xây dựng trên tiến trình 4nm.

Việc cắt giảm số lượng chip xử lý sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm. Qualcomm cho biết chip Snapdragon X Plus cho hiệu suất xử lý tương đương hoặc thấp hơn đôi chút so với chip 10 lõi, nhưng chỉ đạt hiệu suất 80% so với chip 12 lõi của các hãng khác.