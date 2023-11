Điểm tuần: CZ từ chức CEO Binance, "cha đẻ" ChatGPT quay lại OpenAI

Changpeng Zhao từ chức CEO Binance

Ngày 22/11, Changpeng Zhao đã tuyên bố từ chức CEO sàn giao dịch Binance. Động thái này là một phần của thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) với sàn giao dịch Binance. Cùng ngày, CZ cũng đã trình diện trước tòa án Seattle và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền".

CZ đã nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" (Ảnh: Wired).

Binance cũng có kế hoạch nhận tội và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết cáo buộc liên quan. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt các cuộc điều tra kéo dài đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Dù không còn vai trò điều hành, CZ vẫn sẽ giữ lại phần lớn quyền sở hữu công ty. Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, sẽ được bổ nhiệm trở thành tân CEO Binance.

Sam Altman trở lại làm CEO OpenAI

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 22/11, OpenAI cho biết Sam Altman đã trở lại công ty với tư cách là Giám đốc điều hành. Công ty khởi nghiệp này cũng đang trong quá trình cải tổ hội đồng quản trị.

Sam Altman sẽ trở lại OpenAI với tư cách là Giám đốc điều hành (Ảnh: CNN).

Thông báo trên dường như đã khép lại một tuần đầy hỗn loạn của OpenAI. Vào ngày 18/11, OpenAI đã bất ngờ đưa ra thông báo về việc Sam Altman không còn là Giám đốc điều hành, cũng như rút lui khỏi ban lãnh đạo của công ty.

Quyết định sa thải Sam Altman đã khiến giới công nghệ hết sức bất ngờ, khi Altman là nhân tố có vai trò hết sức quan trọng tại OpenAI và được xem là "cha đẻ" của ChatGPT, sản phẩm thành công nhất hiện nay của OpenAI.

Galaxy Campus Friends giới thiệu 50 sinh viên tài năng

Khởi động từ ngày 23/10, Galaxy Campus Friends đã nhận được 800 hồ sơ đăng ký của sinh viên toàn quốc. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, 50 bạn sinh viên tài năng nhất đã được lựa chọn để trở thành thế hệ Galaxy Campus Friends đầu tiên tại Việt Nam.

Galaxy Campus Friends là cam kết của Samsung trong việc trao quyền cho người trẻ (Ảnh: Samsung).

Trong hành trình một năm tới, 50 Galaxy Campus Friends sẽ tham gia các workshop, những buổi hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nội dung, thử thách với các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm, đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện cùng với Samsung.

Bảng LED tại nhiều địa phương bị hack

Trong quá trình giám sát trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát hiện tình trạng các bảng điện tử quảng cáo chạy LED của một số cá nhân, tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị.

Bảng điện tử tại nhiều địa phương trên cả nước bị thay đổi nội dung hiển thị (Ảnh: Cục An toàn thông tin).

Chiều 20/11, nhiều người dân sống bên cổng chào xã An Sơn (TP Thuận An, Bình Dương) đã phát hiện trên bảng điện tử bất ngờ có dòng chữ "Nhà cái đến từ Châu Phi". Nội dung này khác hoàn toàn so với thông tin tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện quan trọng của xã, thành phố.

Trước đó, nhiều người dùng Internet cũng chia sẻ các hình ảnh về bảng điện tử chạy LED của một số trường học cũng bị thay đổi nội dung và hiển thị các dòng chữ khác nhau như "Fi Fai" hay "Chế độ sinh tồn chiến đấu".

Hot TikToker quảng cáo game cờ bạc

Khoảng một tuần trở lại đây, nhiều người dùng TikTok cho biết họ thường xuyên bắt gặp các video với nội dung quảng cáo về một ứng dụng cờ bạc có tên "Rồng********". Những video này đến từ nhiều tài khoản của các nữ TikToker khác nhau.

Nhiều nữ TikToker ngang nhiên quảng cáo cho ứng dụng đánh bạc (Ảnh chụp màn hình).

Điểm chung của những video này là các nữ TikToker sẽ ăn mặc gợi cảm và thu hút người xem thông qua các điệu nhảy. Các hot TikToker đều mặc cùng một kiểu áo có in logo và tên của ứng dụng cờ bạc, từ đó lôi kéo sự chú ý của người xem.

Đáng nói, những tài khoản TikTok này đều sở hữu lượng người theo dõi lớn, từ vài trăm nghìn cho tới cả triệu người theo dõi. Mỗi video thu hút 200.000-500.000 lượt xem, thậm chí có những video được lên xu hướng và đạt cả triệu lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.

Giá Bitcoin tăng cao

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho biết giá Bitcoin vừa tăng vượt mức 38.200 USD. Đây cũng là mức giá cao nhất mà đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đạt được kể từ tháng 5/2022.

Giá Bitcoin liên tục tăng cao trong vài tháng gần đây (Ảnh: CNBC).

Giá Bitcoin liên tục tăng cũng trở thành động lực thúc đẩy toàn bộ thị trường tiền điện tử. Theo đó, Ethereum cũng tăng vượt mức 2.104 USD, Solana tăng lên 59,24 USD, Chainlink đạt 14,7 USD,...

Tuần qua, thị trường tiền điện tử đã đón nhận thông tin chấn động khi tỷ phú Changpeng Zhao (CZ) nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và từ chức giám đốc điều hành của sàn giao dịch Binance. Dù vậy, có vẻ như điều này không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.