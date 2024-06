Điểm tuần: Bẫy lừa đảo hoàn thuế qua tin nhắn, Facebook gặp lỗi khó chịu

Phát hiện 29.000 lỗ hổng bảo mật trong năm 2023

Sáng 30/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội thảo và Triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024. Với chủ đề "An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo", hội thảo năm nay tập trung vào những xu hướng mới nhất về an ninh mạng.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT, nhấn mạnh tầm quan trọng của AI, cho rằng giờ đây AI thậm chí đã có thể vượt qua con người trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Long cũng cảnh báo về mặt trái của AI, cho rằng nó có thể trở thành mối đe dọa an toàn thông tin ngày càng tinh vi và phức tạp.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2023, có tới 29.000 lỗ hổng an toàn thông tin, tức là trung bình mỗi ngày có khoảng 60-70 lỗ hổng mới được phát hiện.

Mất sạch tiền vì tin nhắn lừa đảo hoàn thuế

Tại một số hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook, nhiều người dùng cho biết họ đã nhận được tin nhắn với nội dung thông báo được nhận lại tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Trang web lừa đảo được thiết kế với giao diện giống với trang web Dịch vụ công Quốc gia (Ảnh: Thế Anh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây đều là những tin nhắn lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dùng. Các tin nhắn này được đính kèm với một đường dẫn đến trang web lừa đảo, có giao diện giống với trang web cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Khi truy cập vào đường dẫn trong tin nhắn, trang web lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng nhập một số thông tin cá nhân quan trọng như số điện thoại, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu. Không ít người dùng đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Facebook gặp lỗi khó chịu

Khi truy cập Facebook bằng trình duyệt web trên máy tính, nhiều người dùng tại Việt Nam đã gặp tình trạng nội dung tin nhắn không được đồng bộ. Đồng thời, mạng xã hội này liên tục yêu cầu điền mã xác nhận để đồng bộ lại các tin nhắn cũ.

Nhiều người gặp phải tình trạng không thể hiển thị nội dung tin nhắn trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Một số người cho biết dù đã điền mã xác nhận theo yêu cầu, đôi khi các nội dung tin nhắn cũ vẫn không hiển thị.

Thậm chí, một số người khi bấm vào chức năng nhắn tin trên Facebook thì các nội dung tin nhắn không thể hiển thị được, khiến họ không thể sử dụng chức năng nhắn tin.

YouTube "mạnh tay" với người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo

Tuần qua, một số người dùng cho biết họ đã không thể xem video trên nền tảng YouTube khi sử dụng trình chặn quảng cáo. Cụ thể, video sẽ bỏ qua toàn bộ nội dung và tự động tua thẳng đến phần cuối.

YouTube hiển thị yêu cầu tắt trình chặn quảng cáo (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, nhiều người dùng khác cũng phản ánh rằng video của họ gặp phải tình trạng thiếu âm thanh khi sử dụng trình chặn quảng cáo trên YouTube. Ngay cả khi kéo thanh âm lượng lên mức cao, video vẫn sẽ tự động tắt tiếng sau đó.

Google không trực tiếp phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc gây khó dễ cho người dùng xem video khi sử dụng trình chặn quảng cáo. Công ty cho biết sự cố này đến từ "một nỗ lực không liên quan nhằm cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của YouTube".

Phần mềm nhắn tin 28 năm tuổi bị khai tử

ICQ là một trong những dịch vụ nhắn tin miễn phí đầu tiên trên Internet, cùng với AOL Instant Messenger hay MSN Messenger… cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp cho nhau theo thời gian thực.

ICQ là một trong những phần mềm chat rất phổ biến tại Việt Nam vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước (Ảnh: Twitter).

Điểm khác biệt của ICQ đó là gán cho người dùng một dãy số để định danh và kết nối với nhau, thay vì sử dụng biệt danh hay địa chỉ email. ICQ cũng cho phép người dùng gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại và nhắn tin cho bạn bè khi họ đang ngoại tuyến.

Phần mềm ICQ xuất hiện vào thời điểm mạng Internet mới bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. ICQ được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trước khi Yahoo Messenger được người dùng biết đến. Mới đây, công ty Internet VK, đơn vị chủ quản của ICQ, đã đưa ra thông báo sẽ khai tử phần mềm nhắn tin này sau 28 năm tồn tại.

Tính năng AI mới trên iOS 18

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết trên phiên bản hệ điều hành iOS 18 sắp tới, Apple sẽ bổ sung một tính năng mới cho phép người dùng có thể tạo ra các biểu tượng cảm xúc bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

iOS 18 được kỳ vọng sẽ trở thành bản cập nhật quan trọng nhất từ trước đến nay (Ảnh: Tom's Guide).

Apple thường bổ sung các biểu tượng cảm xúc mới thông qua mỗi bản cập nhật iOS. Tính năng mới sẽ hỗ trợ người dùng tự tạo ra thêm nhiều biểu tượng cảm xúc phù hợp với cá nhân mà không cần phải chờ đợi bản cập nhật từ Apple.

iOS 18 được kỳ vọng sẽ sở hữu nhiều thay đổi, trở thành bản cập nhật quan trọng nhất từ trước đến nay. AI trên hệ điều hành iOS 18 có thể hỗ trợ người dùng một số tính năng như chuyển đổi tệp tin âm thanh thành văn bản, hỗ trợ dịch sang một ngôn ngữ khác hoặc tóm tắt văn bản.