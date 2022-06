Cruiser Imou - camera ngoài trời phá vỡ giới hạn ra mắt năm 2022

Công nghệ full color ghi hình màu vào ban đêm

Điểm nổi trội đầu tiên thấy được ở Cruiser 4MP S42FP đó là có 4 chế độ hình ảnh cài đặt tùy chọn linh hoạt khi quan sát vào ban đêm:

- Chế độ màu: Camera bật đèn trợ sáng và ghi hình màu ban đêm liên tục.

- Chế độ thông minh: Camera ghi hình đen trắng khi không có chuyển động. Khi phát hiện chuyển động, đèn lập tức bật và camera chuyển sang ghi hình có màu.

- Chế độ hồng ngoại: Camera ghi hình đen trắng với chất lượng rõ nét.

- Chế độ nghỉ: Camera tắt đèn hồng ngoại và đèn trợ sáng, tự động điều chỉnh ghi hình với chất lượng tốt.

Camera Imou Cruiser 4MP S42FP được nâng cấp độ phân giải từ Full HD tiêu chuẩn lên QHD, cung cấp hình ảnh rõ ràng trong bóng tối ngay cả khi bạn cài đặt chế độ hình ảnh đen trắng. Ngoài ra, với đèn trợ sáng được tích hợp, camera sẽ ghi lại mọi hình ảnh đáng ngờ với màu sắc rõ nét, dễ dàng nhận diện kẻ lạ thông qua màu tóc, phương tiện xe, thậm chí là giày dép, hoa văn trên quần áo.

Đặc biệt, với độ phân giải QHD, khi phóng to hình ảnh lên cũng sẽ hạn chế tối đa vỡ ảnh hoặc xuất hiện những đường răng cưa trên ảnh. Bên cạnh đó Cruiser còn được nhà sản xuất tích hợp cả công nghệ nén hình ảnh mới nhất H.265, giúp cho chúng ta tiết kiệm được băng thông mạng và dung lượng lưu trữ lên đến 50%, tăng gấp đôi thời gian lưu trữ so với các camera hỗ trợ chuẩn nén cũ. Sản phẩm camera thông minh này rất thích hợp cho hộ gia đình hoặc doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ.

Phát hiện con người, thiết lập vùng nguy cơ và chủ động răn đe

Camera Imou Cruiser 4MP S42FP có thể ghi hình toàn cảnh 360 độ, theo dõi đến từng ngóc ngách trong ngôi nhà thân yêu của bạn. Điều này giúp loại bỏ được nhược điểm "điểm mù" và theo dõi các sự vật, sự việc xung quanh một cách chi tiết. Hơn nữa, camera còn có tính năng chọn lưới để đặt khu vực phát hiện chuyển động của máy ảnh.

Ngay khi Cruiser phát hiện có đột nhập, nhờ thuật toán thông minh được tích hợp camera sẽ nhanh chóng phân tích và phân loại đối tượng con người, chống báo động giả mạo, tiếp đến là 2 đèn chiếu và còi báo động sẽ liên tục chiếu sáng và kêu inh ỏi, đồng thời gửi luôn thông báo đến điện thoại của bạn, làm cho những vị khách "không mời" phải sợ hãi và tránh xa. Ngoài ra khi Cruiser phát hiện đối tượng con người nhờ được tích hợp chức năng theo dõi thông minh camera sẽ tự động xoay theo đối tượng, một chức năng khá hữu ích cho mục đích giám sát an ninh ngày nay.

Đàm thoại hai chiều Full-duplex

Một tính năng ưu việt khác ở Camera Imou Cruiser 4MP S42FP là được trang bị khả năng đàm thoại hai chiều. Thông thường, các đời camera cũ chỉ có tính năng đàm thoại một chiều, tức là khi bạn đang nói, âm thanh bên đối phương sẽ bị tắt. Khi bạn kết thúc câu nói của mình, âm thanh đầu bên kia được mở lại và bạn có thể nghe. Còn Cruiser được nâng cấp thành đàm thoại hai chiều, giúp bạn giao tiếp với người thân của mình qua lại giống như đang nói chuyện điện thoại, đem đến sự trải nghiệm trọn vẹn hơn. Bên cạnh đó mic và loa tích hợp được trang bị thêm khả năng chống tiếng vọng, giúp âm thanh trở nên rõ ràng, dễ nghe.

Thương hiệu Imou thuộc Dahua Technology - nhà cung cấp giải pháp an ninh AioT đồng thời là nhà vận hành dịch vụ an ninh. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, với 58 chi nhánh nước ngoài, phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Imou tại: https://imouvn.com/san-pham/