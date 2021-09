Công ty CP An ninh mạng Việt Nam - VSEC thay đổi nhận diện thương hiệu

Dân trí Nhận diện thương hiệu mới được Công ty cổ phần An ninh Mạng Việt Nam VSEC chính thức ra mắt, đánh dấu bước đầu trong chiến lược tái định vị thương hiệu sau lần giới thiệu đầu tiên VSEC vào năm 2003.

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam tiền thân là Mạng lưới ATTT Việt Nam, trực thuộc Trung tâm phát triển KHCN & Tài năng trẻ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT), thương hiệu VSEC đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với thị trường ATTT trong nước và trở thành đối tác với nhiều đơn vị lớn trên thế giới. Việc tái định vị thương hiệu tại thời điểm này là một quyết định rất táo bạo của VSEC.

Theo lãnh đạo công ty VSEC, lý do của lần tái định vị thương hiệu này là do sự thay đổi lớn trong chiến lược phát triển. Thành lập vào năm 2003 với sứ mệnh "tạo ra môi trường nghiên cứu bảo mật thông tin tiêu chuẩn quốc tế", có thể nói VSEC là Công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đánh giá Bảo mật tại thời điểm ngành ATTT còn khá non trẻ. VSEC cũng là đơn vị bảo mật đã đạt được tiêu chuẩn ISO 27001 - chứng chỉ an ninh thông tin cấp độ cao, được cấp bởi Tổ chức chứng nhận DAS từ Vương quốc Anh.

VSEC đã luôn nỗ lực trong công cuộc phát triển cộng đồng ATTT tại Việt Nam và thực tế cũng trở thành cái nôi của nhiều chuyên gia bảo mật hàng đầu trong nước. Những nhân sự đã và đang làm việc tại VSEC đều là những chuyên gia đã đạt được nhiều chứng chỉ uy tín quốc tế, đóng góp lớn vào việc nghiên cứu và tìm ra nhiều lỗ hổng bảo mật của các hãng phần mềm lớn trên thế giới như: Wordpress, Adobe, ManageEngine... Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành ATTT việt Nam hiện tại, có thể nói rằng VSEC đã đạt được sứ mệnh ban đầu.

Giai đoạn tiếp theo, VSEC cần đưa ra những đường lối phát triển mới để phù hợp với sự lớn mạnh của ngành ATTT Việt Nam, nên tái định vị thương hiệu để phù hợp với thị trường là việc tất yếu phải làm ở thời điểm hiện tại. Điều này kéo theo sự thay đổi về logo, cũng như sự bổ sung về sứ mệnh, tầm nhìn mới.

Nhận diện mới với màu xanh "deep blue" chủ đạo

Với sự thay đổi lớn về nhận diện, logo VSEC vẫn kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi của thương hiệu với hình chiếc khiên - biểu trưng cho sự bảo vệ, an toàn, kiên định và tinh thần tiên phong. Cách điệu từ chữ cái viết tắt của VSEC, logo là các ký tự lồng vào nhau tạo hiệu ứng 2 chiếc khiên bảo vệ vững chắc, nhân đôi sự an toàn. Các họa tiết được giản lược tối đa và phát triển đường nét theo phong cách thiết kế tối giản hóa đã mang lại cho hình ảnh này một cảm giác đầy tính hiện đại và năng động, đây cũng là định hướng của VSEC trong thời kỳ mới.

Màu sắc chủ đạo trong thiết kế này là màu xanh đại dương đã được biến tấu về sắc độ, tên quốc tế chính xác là classic blue. Năm 2020, viện màu sắc Pantone công bố đây là màu của năm, màu sắc thể hiện được tính kết nối, kiên định, vững chắc và logic - yếu tố cần thiết của một doanh nghiệp làm trong ngành Bảo mật.

Sứ mệnh mới - Tầm nhìn mới

Những năm gần đây, ATTT tại Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Hành lang pháp lý cơ bản đã được hoàn thiện, Chính phủ cũng có những động thái tích cực để phát triển hệ sinh thái ATTT bằng cách khuyến khích các công ty Bảo mật trong nước phát triển thay vì phụ thuộc vào các giải pháp của công ty nước ngoài.

VSEC nhận định rằng tự chủ công nghệ, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ bảo mật là yếu tố quan trọng để bảo đảm ATTT trong nước. Dựa trên quan điểm đó, VSEC đưa ra tuyên bố về sứ mệnh trong thời gian tới là: "Cung cấp dịch vụ ATTT tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, dựa trên trung tâm là các thành viên được phát triển về vật chất và đầy đủ về tinh thần, cũng như văn hóa tôn trọng sự khác biệt". Đây là sứ mệnh hàng đầu mà VSEC đặt ra để hướng tới tầm nhìn là nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ giám sát và quản trị ATTT chất lượng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Những giá trị luôn được VSEC gìn giữ

Giữ nguyên vẹn slogan "Thông tin của bạn - Trách nhiệm của chúng tôi", VSEC vẫn giữ vững trách nhiệm cộng đồng từ những ngày đầu tiên thành lập, mong muốn đưa An toàn thông tin đến gần hơn với các doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định tính trách nhiệm của doanh nghiệp với thị trường ATTT trong nước.

Bốn giá trị cốt lõi: Integrity - Lắng nghe & chia sẻ - Không ngừng học hỏi - Trung thực của VSEC cũng được giữ lại và phát huy. Đây không chỉ là tiên chỉ của công ty trong hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp ATTT, mà còn là tiêu chuẩn mà VSEC hướng tới để tạo nên một môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ nhân sự.

Ban lãnh đạo công ty khẳng định, thay đổi nhận diện thương hiệu nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của VSEC vẫn được gìn giữ và duy trì xuyên suốt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Đây điều mà VSEC sẽ tiếp tục thực hiện, không bao giờ thay đổi.

Trường Thịnh