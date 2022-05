Công ty công nghệ Việt giành giải thưởng môi trường làm việc đẳng cấp thế giới

FPT Software (công ty thành viên của Tập đoàn FPT) là công ty Việt Nam duy nhất được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất ngay trong năm đầu tiên Fortune Great Place to Work thực hiện đánh giá và trao giải tại Việt Nam. 9 doanh nghiệp còn lại đều là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

FPT Software đạt giải thưởng Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2022.

Great Place to Work là tổ chức uy tín thuộc tạp chí Fortune uy tín, đánh giá giải thưởng Best Workplace tại khắp nơi trên toàn thế giới. Các công ty đạt chứng nhận Great Place to Work cùng với đánh giá từ nhân viên đạt trên 90% điểm tích cực trên khảo sát và qua phỏng vấn ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Phát triển, cung cấp dịch vụ công nghệ ở đẳng cấp thế giới giúp thay đổi đời sống con người, xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên là điều doanh nghiệp luôn tâm niệm.

Theo Tổng giám đốc FPT Software Nguyễn Minh Tuấn, FPT Software sớm xác định giá trị cốt lõi của môi trường làm việc tốt bao gồm ba yếu tố: Được Thử nghiệm, Được Vui và Được Quan tâm. Một môi trường làm việc tốt chính là nhân viên được nhận những chính sách, quyền lợi, đặc quyền, đồng nghiệp, quản lý tốt, giúp cho họ phát triển cả về con người cũng như sự nghiệp một cách tích cực.

Giám đốc nhân sự của FPT Software Nguyễn Tuấn Minh cho biết, là coi hành trình của nhân viên ngay từ những ngày đầu họ bước vào làm việc cũng là một hành trình trải nghiệm - cần được xây dựng theo từng bước, cần có những "điểm chạm" hỗ trợ kịp thời và phản ánh tình hình thực. Hành trình phát triển của mỗi nhân viên được cá nhân hóa, ghi dấu ấn minh bạch và trao đổi nhiều chiều.

Các chính sách và chương trình nhân sự của FPT Software bao phủ trên cả ba mặt phát triển của mỗi nhân viên: Phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân và chăm lo cho đời sống cá nhân của nhân sự, tương ứng với ba yếu tố Được thử nghiệm, Được vui, Được quan tâm mà Tổng Giám đốc FPT Software đề cập đến ở trên.

Đồng hành cùng các kỹ sư công nghệ cơ hội phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc hàng năm, FPT Software chi đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân sự. Những khóa học trực tiếp, trực tuyến được thiết kế riêng trên các nền tảng như Udacity, Udemy, Coursera. Ngoài ra, các kỹ sư công nghệ liên tục được tài trợ 100% chi phí, khuyến khích học, thi lấy chứng chỉ quốc tế từ phía công ty.

FPT Software là một trong số ít những doanh nghiệp tại Việt Nam thiết kế bộ phận Employees Experience, chăm sóc đời sống tinh thần nhân viên, tạo ra các hoạt động gắn kết nội bộ, các cuộc thi sôi nổi, và cũng là "điểm chạm" quan trọng để các anh em chia sẻ buồn vui trong công việc. Bộ phận đặc biệt này có nhân sự tại từng đơn vị kinh doanh, là đầu mối ghi nhận sát sao những phản hồi và tâm tư của nhân viên.

Giúp nhân viên có nhiều trải nghiệm công việc thú vị, với thế mạnh công nghệ, FPT Software tối ưu các ứng dụng cho nhân viên để truyền thông thống nhất, tăng cường các kênh trao đổi và tăng năng suất, hiệu suất làm việc.

Các ứng dụng như myFPT được sử dụng cho toàn bộ 22.600 nhân viên tích hợp đa chức năng cho đáp ứng những nhu cầu thiết thực nhất của nhân viên như chính sách nhân sự, chương trình, hoạt động của công ty, thưởng "nóng" ghi nhận kịp thời thành tựu của nhân viên.

Hay nền tảng akaJob kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu, giúp nhân viên theo dõi lộ trình phát triển nghề nghiệp cũng như gợi ý, tư vấn về các hướng phát triển phù hợp trong tương lai.

Doanh nghiệp nổi tiếng với văn hóa cởi mở, nhiều hoạt động gắn kết nhân viên.

Song song với phát triển con người và sự nghiệp, gia đình của CBNV cũng là một trong những điểm quan tâm mà doanh nghiệp này hướng tới. Chính sách "An cư lạc nghiệp" cấp nhà cho gần 100 nhân viên xuất sắc, hỗ trợ lãi suất vay mua nhà tới hàng nghìn nhân sự đều đặn diễn ra hàng năm.

Cuối năm 2021, FPT Software đã được Great Place To Work - tổ chức đánh giá môi trường làm việc chứng nhận là nơi có môi trường làm việc tuyệt vời. Đó là kết quả của một chặng đường dài, sáng tạo và thay đổi không ngừng, được FPT Software dày công nghiên cứu và đầu tư cho tương lai, tiếp tục mở rộng trên con đường trở thành doanh nghiệp tỷ đô.