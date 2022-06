Công nghệ LG OLED: Biểu tượng của chất lượng hình ảnh

OLED LG: Từ "đột phá" tới kiệt tác tại gia

Trong khi công nghệ TV LED hay Mini LED sử dụng đèn nền kết hợp với nhiều lớp màn hình khác, ảnh hưởng đến độ dày màn hình cũng như chất lượng hình ảnh, màn hình OLED vượt trội với điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đèn nền.

Với công nghệ này, người dùng LG OLED TV có thể tận hưởng rất nhiều công năng mà các loại màn hình khác khó thể đáp ứng. Với LG OLED, không khó để chúng ta nhận ra rằng, chất lượng hình ảnh thật sự được hiển thị trên một màn hình vô cùng ấn tượng. Mỗi điểm ảnh trên tivi OLED đều có vai trò khác nhau và tự bật/tắt độc lập một cách liên tục, vì vậy mang lại cho tivi khả năng hiển thị màu cực kì tốt, hình ảnh có độ sâu ấn tượng và một màu đen hoàn hảo.

Công nghệ màn hình OLED với khả năng hiển thị màu ấn tượng.

Năm 2016, hãng điện tử Hàn Quốc trình làng bộ sưu tập cao cấp LG Signature với sản phẩm nổi bật nhất là dòng TV OLED 4K Signature G6. Đây mới thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp của LG với ngôn ngữ thiết kế "ảnh trên kính" cực kỳ ấn tượng. Tấm nền OLED thế hệ mới lúc này sở hữu độ sáng cao đi cùng chất lượng hình ảnh trên tấm nền WRGB OLED thuyết phục cả những chuyên gia khó tính nhất.

Liên tiếp trình làng những giải pháp công nghệ sáng tạo, theo thời gian, LG tập trung nghiên cứu và chế tác những chiếc tivi với thiết kế siêu mỏng như những kiệt tác nghệ thuật. Nhờ lợi thế không cần đèn nền, tấm nền trên tivi OLED giảm thiểu tối ưu vật liệu, mang lại cho tivi một ngoại hình mỏng đẹp, đồng thời giúp mang lại một sản phẩm tivi thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, những sản phẩm OLED của LG còn tốt cho thị lực người dùng nhờ giảm thiểu tối đa tình trạng nhấp nháy và hạn chế ánh sáng xanh.

LG OLED SIGNATURE W với thiết kế siêu mỏng.

Những thành tựu đáng ngưỡng mộ

LG OLED TV liên tục giành nhiều giải thưởng công nghệ và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng danh giá. 2022 đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp TV LG OLED được công nhận Giải thưởng Sáng tạo CES, một minh chứng cho công nghệ tiên tiến và nỗ lực xác lập chuẩn mực ngày càng cao hơn trong ngành TV, đem đến những trải nghiệm giải trí hạng thương gia cho mỗi cá nhân.

Tại giải thưởng EISA Award 2021, LG OLED nhận danh hiệu Công nghệ TV của thập kỷ, như một bảo chứng cho hành trình không ngừng cải tiến nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.

LG OLED TV thắng lớn tại EISA Award 2021.

Bên cạnh đó, dòng TV OLED 65 inch G1 của LG (LG 65G1) cũng được vinh danh là TV OLED cao cấp nhất 2021-2022, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp được giải thưởng cho TV OLED của LG. Mới đây nhất, tại Giải Thiết kế Sản phẩm iF 2022, LG cũng đã gặt hái giải vàng với Bộ sưu tập LG OLED Objet (LG 65Art90).

Tiếp tục thắng lớn, LG đã dành đến 25 danh hiệu từ Giải thưởng Red Dot năm 2022, là thương hiệu được vinh danh nhiều nhất tại giải thưởng thiết kế uy tín hàng năm này.

Với sứ mệnh mang đến cho người dùng cuộc sống tốt đẹp hơn mà họ xứng đáng có được (The Better Life You Deserve), hành trình sáng tạo của LG vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, để tiên phong giới thiệu những giải pháp công nghệ thay đổi trải nghiệm và diện mạo của ngôi nhà hiện đại.