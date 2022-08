Clip "mèo cưng tặng quà bất ngờ khiến chủ hoảng sợ" nổi bật tuần qua

Mèo mang về "món quà bất ngờ" khiến chủ nhân có phen đứng tim

Chú mèo tinh nghịch mang về cho chủ nhân của mình một "món quà bất ngờ". Nhưng người chủ đã đáp lại "tấm lòng" của chú mèo bằng hành động bỏ chạy vì sợ.

Mèo mang về "món quà bất ngờ" khiến chủ nhân có một phen đứng tim (Video: TikTok).

Bé trai phản ứng cực nhanh cứu em nhỏ khỏi bị ngã đau

Dù đang chăm chú xem TV, bé trai 5 tuổi vẫn có một phản ứng cực nhanh để cứu em gái nhỏ của mình khỏi cú ngã đau. Tình huống được camera giám sát ghi lại tại một căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Bé trai phản ứng cực nhanh cứu em nhỏ khỏi bị ngã đau (Video: QQ).

Nữ họa sĩ vẽ đồng thời 6 bức tranh cả bằng tay lẫn chân

Rajacenna, nữ họa sĩ sống tại thành phố Rotterdam (Hà Lan) đã khiến nhiều người phải kinh ngạc và thán phục khi thể hiện màn vẽ đồng thời 6 bức tranh khác nhau cả bằng 2 tay lẫn 2 chân.

Nữ họa sĩ vẽ đồng thời 6 bức tranh cả bằng tay lẫn chân (Video: Jukin).

Chú chó Husky "cất tiếng hát" khi chủ đánh đàn

Khi nghe tiếng đàn của chủ, chú chó Husky đã lập tức "cất tiếng hát" để hòa theo. Màn "khoe giọng" của chú chó này đã khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười vì đáng yêu.

Chú chó Husky "cất tiếng hát" khi chủ đánh đàn (Video: Weibo).

Khoảnh khắc lốp xe tải phát nổ gây chấn động kinh hoàng

Lốp xe tải đang được bơm hơi bất ngờ bị nổ, gây nên một chấn động kinh hoàng. May mắn vào thời điểm này có đông người xung quanh nhưng không ai đứng gần chiếc lốp bị nổ, nếu không hậu quả sẽ rất kinh hoàng.

Khoảnh khắc lốp xe tải phát nổ gây chấn động kinh hoàng (Video: VT).

Chó giúp đẩy xe lăn cho chủ

Chú chó khiến nhiều người kinh ngạc và thán phục khi đẩy xe lăn cho người chủ bị tật của mình một cách thuần thục.

Chó giúp đẩy xe lăn cho chủ (Video: ViralHog).

Thót tim khoảnh khắc bồn nước từ trên cao rơi xuống suýt trúng người

Mưa to và gió lớn khiến cho bồn nước inox lắp trên mái nhà bị rơi xuống đất, suýt trúng vào những người ở phía dưới. May mắn những người này đang đi phía trong để tránh mưa nên không gặp phải tai nạn đáng tiếc nào.

Thót tim khoảnh khắc bồn nước từ trên cao rơi xuống suýt trúng người (Video: Dippin).

Bếp nướng than bất ngờ phát nổ kinh hoàng

Nhóm thanh niên đang nướng đồ ăn bằng bếp than nhưng không hiểu vì lý do gì, bếp bất ngờ phát nổ khiến lửa văng ra tung tóe. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc này.

Bếp nướng than bất ngờ phát nổ kinh hoàng (Video: Douyin).

Đang ngồi tụng kinh, các nhà sư suýt gặp tai họa "trên trời ập xuống"

Sự việc xảy ra tại một ngôi chùa ở tỉnh Khon Kaen (Thái Lan), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc các nhà sư đang ngồi tụng kinh thì bất ngờ phần mái của ngôi chùa đổ sập xuống. May mắn, các nhà sư đã kịp thời bỏ chạy nên chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc.

Nguyên do của vụ việc được xác định là do mưa lớn nhiều ngày khiến mái ngôi chùa bị hư hại và sụp đổ.

Đang ngồi tụng kinh, các nhà sư suýt gặp tai họa "trên trời ập xuống" (Video: Newsflare).

Bé gái đứng dậy đi lại bình thường sau khi bị rơi từ tầng 26

Sau khi bị rơi từ tầng 26 của một chung cư cao tầng ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), bé gái vẫn có thể đứng dậy đi lại được. Cô bé sau đó được mang đến bệnh viện để kiểm tra nhưng chỉ bị gãy tay chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Có thể do cô bé đụng trúng mái nhà để xe ở phía dưới nên đã giảm lực rơi, giúp cô bé thoát chết may mắn.

Bé gái đứng dậy đi lại bình thường sau khi bị rơi từ tầng 26 (Video: Weibo).

Những sự trùng hợp thú vị của các quốc kỳ trên thế giới

Có những quốc gia có quốc kỳ rất giống và tương đồng nhau, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ mà phải thật chú ý mới có thể nhận ra.

Những sự trùng hợp thú vị của các lá quốc kỳ trên thế giới (Video: BrightSight).

Màn đổ dốc núi cheo leo đầy mạo hiểm của vận động viên xe đạp địa hình

Bất chấp vách núi đá cheo leo và đầy hiểm trở, vận động viên xe đạp địa hình vẫn có màn đổ dốc tốc độ cao đáng kinh ngạc.