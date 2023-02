Clip "màn ảo thuật nổi tiếng bị lật tẩy" nổi bật tuần qua

Bí mật màn ảo thuật nổi tiếng bị lật tẩy nhờ góc nhìn

Màn ảo thuật hoán đổi người đã bị khán giả lật tẩy bí mật nhờ vào góc nhìn từ trên cao. Nhiều người đã phải kinh ngạc khi nhận ra màn ảo thuật nổi tiếng lại được thực hiện theo cách đơn giản như vậy.

Bí mật màn ảo thuật nổi tiếng bị lật tẩy nhờ góc nhìn (Video: Douyin).

Khoảnh khắc vỡ òa sung sướng khi bé gái 6 tuổi được giải cứu dưới đống đổ nát sau động đất

Bé gái 6 tuổi đã được lực lượng cứu hộ giải cứu thành công sau hơn 178 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát gây ra do trận động đất tại tỉnh Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ). Lực lượng cứu hộ đã vỡ òa sung sướng khi bé gái được giải cứu thành công.

Khoảnh khắc vỡ òa sung sướng khi bé gái 6 tuổi được giải cứu từ đống đổ nát (Video: Twitter).

Cô gái hạ gục nhiều chàng trai tại lễ hội vật đầu năm

Cô gái đã khiến nhiều người phải kinh ngạc và thán phục khi dễ dàng hạ gục các chàng trai trong lễ hội vật truyền thống diễn ra vào dịp đầu năm.

Cô gái hạ gục nhiều chàng trai tại lễ hội vật đầu năm (Video: HKN).

Khoảnh khắc rợn người khi bé gái bất ngờ ngã xuống gầm xe tải

Bé gái đi xe đạp đang dừng chờ để qua đường bất ngờ bị mất đà, ngã xuống khi chiếc xe tải đang lao đến. Hình ảnh xảy ra sau đó khiến nhiều người phải rùng mình, nhưng may mắn vẫn mỉm cười giúp bé gái thoát chết khó tin.

Khoảnh khắc rợn người khi bé gái bất ngờ ngã xuống gầm xe tải (Video: OFFB).

Clip cảnh báo sự nguy hiểm khi dùng gạch hoa bóng để lát sân

Sử dụng gạch hoa bóng để lát sân có thể đảm bảo được tính thẩm mỹ, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn nguy hiểm nếu trời mưa. Đoạn clip dưới đây là một lời cảnh báo về sai lầm nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Clip cảnh báo sự nguy hiểm khi dùng gạch hoa bóng để lát sân (Video: TikTok).

Cô gái thực hiện màn vũ đạo với những động tác đáng kinh ngạc

Nữ vũ công trẻ người Cộng hòa Séc Jaja Vankova đã có màn vũ đạo với những động tác chuẩn xác như máy gây kinh ngạc cho những người chứng kiến.

Cô gái thực hiện màn vũ đạo với những động tác đáng kinh ngạc (Video: WOD).

Nhân viên môi trường gây bức xúc vì tưới cây hời hợt và đối phó

Nhân viên môi trường tưới cây một cách hết sức hời hợt, gây lãng phí nước và không có nhiều tác dụng, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy bức xúc.

Nhân viên môi trường gây bức xúc vì tưới cây hời hợt (Video: OFFB).

Tên cướp điện thoại "muối mặt" khi gặp phải chủ cửa hàng tỉnh táo

Nhìn thấy điệu bộ khả nghi của thanh niên vào mua hàng, chủ cửa hàng điện thoại đã bí mật khóa cửa, khiến tên này lâm vào tình huống "muối mặt" khi ra tay lấy cắp chiếc iPhone đắt tiền.

Tên cướp điện thoại "muối mặt" khi gặp phải chủ cửa hàng tỉnh táo (Video: Twitter).

Khoảnh khắc bếp ga nhà hàng phát nổ như bom khiến nhiều người hoảng loạn

Khí ga rò rỉ từ bình ga bên trong một nhà hàng ở thị trấn Vân Phù (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng, khiến nhiều người đi đường hoảng loạn và bỏ chạy.

May mắn khi vụ nổ xảy ra không có ai bên trong nhà hàng nên không gây thiệt hại về người.

Khoảnh khắc bếp ga nhà hàng phát nổ như bom khiến nhiều người hoảng loạn (Video: Newsflare).

Em bé sơ sinh dùng tay ra dấu "Ok" khi đã bú no

Người đàn ông họ Lý sống tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã chia sẻ khoảnh khắc con gái 13 ngày tuổi của mình đã sử dụng tay để ra dấu "Ok" sau khi bú no. Khoảnh khắc hài hước này đã "gây sốt" cộng đồng mạng và khiến nhiều người chứng kiến bật cười.