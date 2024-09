Clip "khoảnh khắc đẹp và cảm động về tình cha con" nổi bật tuần qua

Clip khoảnh khắc đẹp về tình cảm cha con khiến dân mạng cảm động

Đoạn clip do camera giám sát ghi lại đã cho thấy phản ứng của hai anh em khi người bố công tác ở xa và trở về nhà bất ngờ mà không báo trước, khiến nhiều người xem phải cảm động.

Clip khoảnh khắc đẹp về tình cảm cha con khiến dân mạng cảm động (Video: Nhà Cún Ca Kem).

Đoạn clip cho thấy bé gái đã mừng rỡ đến mức không kịp mang dép và chạy chân đất ra sân để đón bố. Không lâu sau đó, anh trai của cô bé đạp xe về nhưng cũng không hay biết bố của mình đang có mặt ở nhà. Khi bước vào trong nhà và nhìn thấy bố, cậu bé đã hét lớn đầy sung sướng và lao nhanh đến để ôm bố của mình.

Được biết, người bố trong đoạn clip này là một quân nhân và anh thường xuyên phải công tác xa nhà. Khoảnh khắc đoàn tụ giữa bố và các con đã khiến nhiều người xem phải cảm động, thậm chí không ít người cho biết họ đã rơi nước mắt khi xem đoạn clip này.

Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ xiếc ngã lộn đầu khi đang trình diễn

Tình huống đáng sợ được một nhân chứng ghi lại trong rạp xiếc ở thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ, cho thấy khoảnh khắc nữ nghệ sĩ người Nga Mariia Konfektova đang có màn trình diễn đu mình trên cao hết sức mạo hiểm. Màn trình diễn của Mariia được thực hiện mà không hề sử dụng thiết bị bảo hộ nào.

Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ xiếc ngã lộn đầu khi đang trình diễn (Video: Instagram).

Trong khi Mariia đang thực hiện một động tác khó, cô đã bị tuột tay và ngã từ độ cao khoảng hơn 4m xuống sàn sân khấu. Sau cú ngã, Mariia đã nằm bất động dưới sàn khiến nhiều người chứng kiến lo lắng.

Cú ngã khiến Mariia bị chảy máu mũi nhưng may mắn không bị thương nghiêm trọng. Nữ nghệ sĩ này đã được các bác sĩ chăm sóc và hiện sức khỏe đã ổn định. Nguyên do của vụ tai nạn đang được đoàn xiếc kiểm tra.

Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện, nuốt chửng người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè

Camera giám sát tại một con phố đông người qua lại tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đã ghi lại được khoảnh khắc "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên vỉa hè, nuốt chửng một người phụ nữ đang đi bộ. Một nhóm người đàn ông đang ngồi nói chuyện ở cạnh đó cũng suýt bị lọt xuống hố.

"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè (Video: Newsflare).

Nạn nhân được xác định là một khách du lịch 48 tuổi đến từ Ấn Độ.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được gọi đến hiện trường. Cần cẩu và máy xúc cũng được điều động nhưng truyền thông địa phương cho biết người phụ nữ vẫn bị mất tích và chưa được tìm thấy.

Nguyên do của vụ việc vẫn đang được điều tra. Nhận định ban đầu là vì hệ thống ống nước ngầm bị rò rỉ làm nền đất phía dưới vỉa hè bị xói mòn, khiến nền đường phía trên bị sụp xuống tạo thành hố sâu.

Những tia sét đánh vào miệng núi lửa tạo nên khung cảnh cực đẹp

Đoạn clip về khoảnh khắc thiên nhiên đầy ấn tượng được Kerry Macuska ghi lại, khi anh này sử dụng máy bay không người lái để quay khung cảnh ngọn núi lửa Agua tại Guatemala.

Những tia sét đánh vào miệng núi lửa tạo nên khung cảnh cực đẹp (Video: Kerry Macuska).

Đoạn clip cho thấy những chùm tia sét đã liên tục đánh vào miệng của ngọn núi lửa, gây nên một cảnh tượng đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng. Nhiều người thậm chí còn liên tưởng khung cảnh trong đoạn clip với một cảnh trong phim về ngày tận thế.

Theo các nhà khoa học, núi lửa thường là một điểm thu hút sét lý tưởng, khi đá và đất trên miệng núi lửa có đặc tính dẫn điện tốt. Đặc biệt nếu núi lửa hoạt động, khói và lửa sẽ làm tăng tích điện trong không khí, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những chùm tia sét.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố khiến người chơi treo lơ lửng giữa không trung

Những vị khách khi chơi trò tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí ở thành phố Southend, Anh, đã có trải nghiệm đáng sợ không thể nào quên, khi sự cố bất ngờ xảy ra vào thời điểm tàu lượn đang được đưa lên cao, khiến những người chơi bị treo lơ lửng ở độ cao 22m, với tư thế xoay lưng xuống mặt đất.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố khiến người chơi treo lơ lửng giữa không trung (Video: Twitter).

Những người chơi đã bị treo lơ lửng trong khoảng nửa giờ, trước khi các nhân viên làm việc tại công viên giải trí sử dụng thang nâng để tiếp cận và giải cứu họ. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến không ít vị khách bị sốc và kết thúc sớm chuyến đi chơi công viên.

Tài xế taxi phản ứng nhanh, cứu người phụ nữ nhảy cầu tự sát

Camera giám sát gắn trên một cây cầu vượt biển tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, đã ghi lại được khoảnh khắc tài xế taxi có phản ứng nhanh giúp cứu mạng người phụ nữ định nhảy xuống biển để tự sát.

Tài xế taxi phản ứng nhanh, cứu người phụ nữ nhảy cầu tự sát (Video: NDTV).

Theo đó, Reema Mukesh Patel, 56 tuổi, đã thuê chiếc taxi để đi đến cây cầu vượt biển Atal Setu ở thành phố Mumbai. Khi đến giữa cầu, Patel đã đề nghị tài xế taxi dừng lại và trèo ra khỏi lan can cầu để dự định nhảy xuống bên dưới.

Tài xế taxi cũng đã lao theo để can ngăn người phụ nữ, khiến người này do dự, nhưng vẫn bám phía bên ngoài lan can của cầu.

Vào thời điểm này, khi thấy chiếc taxi dừng trên cầu, xe cảnh sát cũng đã xuất hiện để yêu cầu chiếc taxi di chuyển, tránh gây ùn tắc. Khi thấy cảnh sát xuất hiện, người phụ nữ đã lập tức buông tay để nhảy xuống biển.

Tài xế chiếc taxi cũng đã có phản ứng cực nhanh, đưa tay nắm lấy tóc của Patel để giữ người phụ nữ này lại. Các sĩ quan cảnh sát khi thấy sự việc xảy ra cũng đã lao đến, hỗ trợ tài xế taxi kéo người phụ nữ trở lại cầu.

Khi được kéo lên bờ, Patel thể hiện thái độ hoảng loạn. Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao người phụ nữ này lại muốn tìm đến cái chết.

Bật cười trước hệ thống máy chơi game 4D đơn giản nhưng mang lại cảm giác thật

Không cần phải có thiết kế phức tạp hay công nghệ hiện đại, hệ thống máy chơi game 4D "tự chế" này chỉ bao gồm một chiếc kính thực tế ảo nhưng vẫn có thể mang lại cảm giác như thật cho người chơi.

Bật cười với hệ thống chơi game 4D đơn giản nhưng mang lại cảm giác thật (Video: VPress).

Phản ứng hài hước và đáng yêu của em bé khi được mát xa đầu

Gương mặt cũng như biểu cảm của em bé sơ sinh khi được mẹ mát xa đầu khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười vì sự hài hước và đáng yêu.

Phản ứng hài hước và đáng yêu của em bé khi được mát xa đầu (Video: LadBible).

Hình ảnh 7 Mặt Trời cùng xuất hiện tại Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng

Một người phụ nữ sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã ghi lại được cảnh tượng ngoạn mục khi 7 Mặt Trời cùng xuất hiện trên bầu trời. Đoạn clip đã lập tức "gây sốt" cộng đồng mạng, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Clip 7 Mặt Trời cùng xuất hiện tại Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng (Video: Weibo).

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là clip được tạo ra bởi kỹ xảo máy tính và không có thật. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại nhận ra rằng đoạn clip này chỉ là một ảo ảnh quang học gây ra bởi cửa kính nơi người phụ nữ đang đứng.

Theo đó, người phụ nữ này đã đứng quan sát Mặt Trời và quay đoạn video thông qua nhiều lớp cửa sổ kính, khiến ánh sáng Mặt Trời khúc xạ và tạo nên các hình bóng phản chiếu, làm cho người này tưởng như nhìn thấy cùng lúc 7 Mặt Trời khác nhau trên bầu trời.

Rùng mình khoảnh khắc người phụ nữ nằm ép sát đường ray để tránh đoàn tàu

Đoạn clip được ghi lại tại ga tàu ở thành phố Vikarabad, Ấn Độ, cho thấy một người phụ nữ đang nằm ép sát dưới đường ray để tránh đoàn tàu đang chạy qua phía trên người.

Rùng mình khoảnh khắc người phụ nữ nằm ép sát đường ray để tránh đoàn tàu (Video: TOI).

Các nhân chứng cho biết sự việc xảy ra khi người phụ nữ này đang băng qua đường sắt thì đoàn tàu chạy đến, người này đã quá hoảng sợ nên quyết định nằm ép sát xuống đường ray để tránh bị tàu tông trúng.

Những người xung quanh đã hét lên để cảnh báo người phụ nữ nằm yên để không gặp nguy hiểm. Chỉ đến khi đoàn tàu chạy qua, người này mới ngồi dậy mà không gặp chấn thương nào.