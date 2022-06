Đoạn clip được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một cụ bà đang cố gắng đưa chiếc xe đẩy có cháu mình ngồi bên trong lên dốc nhà. Tuy nhiên, vì tuổi cao sức yếu và dốc nhà khá cao, cụ bà này đã bị mất đà khiến cả chiếc xe đẩy và bản thân bà cụ bị ngã xuống đất.

Những tưởng em bé ngồi trong xe đẩy sẽ bật khóc sau cú ngã bất ngờ, tuy nhiên, phản ứng sau đó của em bé này đã khiến nhiều người chứng kiến phải bất ngờ và cảm động.

Theo đó, thay vì bật khóc sau khi bị ngã, em bé đã lồm cồm bò dậy, tự mình nâng chiếc xe đẩy đứng dậy rồi nhặt dép giúp bà. Em bé sau đó còn cố gắng kéo bà của mình ngồi dậy. Đáng chú ý, em bé còn đưa tay để xoa vào chân người bà để giúp bà của mình đỡ đau.

Sau khi người bà đứng dậy được và đang kéo chiếc xe đẩy vào trong nhà, em bé đã chủ động chạy đến và một mình kéo xe vào bên trong để giúp bà.

Clip "hai bà cháu bị ngã và phản ứng của em bé" khiến dân mạng rơi nước mắt (Video: HKN).

Đoạn clip đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, trong đó không ít người cho biết họ đã bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc này.

"Tôi đã bật khóc khi xem đoạn clip. Tôi nhớ về người bà đã mất của mình, bà cũng đã vất vả để chăm các cháu khi còn nhỏ, để rồi giờ đây khi các cháu đã trưởng thành và thành đạt, bà đã không còn để được nhìn các cháu khôn lớn nữa", tài khoản Facebook V.Anh bày tỏ cảm xúc sau khi xem đoạn clip.

"Em bé còn nhỏ mà hiểu chuyện và hiếu thảo quá. Bé thật may mắn vì vẫn có bà để chăm sóc và người bà cũng thật may mắn vì có được một người cháu hiếu thảo, thương yêu bà. Một hình ảnh quá đẹp và đầy cảm động về tình cảm gia đình. Gia đình này thật may mắn vì có một người con, người cháu ngoan và hiếu thảo. Chúc hai bà cháu luôn khỏe mạnh để mãi hạnh phúc bên nhau", tài khoản Facebook T.Phương chia sẻ cảm xúc.

"Thương bà và thương cháu quá. Không biết bà ngã thế có đau không? Nhưng chắc chắn bà cũng sẽ vơi bớt nhiều nỗi đau khi được cháu quan tâm chăm sóc như vậy. Chắc chắn em bé cũng sẽ bị đau sau cú ngã này, nhưng em bé ngoan và hiểu chuyện quá, lúc ấy nếu em mà khóc ăn vạ thì chỉ tội người bà không biết phải xử lý ra sao. Thật là một hình ảnh quá sức cảm động", người dùng Facebook T.Vân chia sẻ.

Một vài cư dân mạng cho rằng việc để những người lớn tuổi chăm cháu là điều không nên bởi lẽ không phải ai cũng có đủ sức khỏe để chăm sóc trẻ em và điều này có thể vô tình dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng đã phản biện luận điểm này khi cho rằng không ít người lớn tuổi xem việc chăm cháu là niềm vui khi về già, đặc biệt khi người cháu đó ngoan ngoãn và hiếu thảo thì chắc chắn sẽ càng giúp những người lớn tuổi vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều.