Chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro có mạnh như Apple tuyên bố?

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 16 vào rạng sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, Apple cho biết bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được trang bị A18 Pro, là con chip mạnh nhất trên thị trường smartphone hiện nay.

Apple không công bố thông tin chi tiết về chip A18 Pro, ngoại trừ thông tin con chip này được xây dựng trên tiến trình 3nm, có 6 lõi xử lý, bao gồm 2 lõi xử lý hiệu suất cao và 4 lõi xử lý tiết kiệm năng lượng.

Mặc dù người dùng vẫn chưa có dịp trải nghiệm iPhone 16 Pro để có thể tự mình đánh giá sức mạnh của chip A18 Pro, tuy nhiên, có vẻ như điểm hiệu suất của con chip này đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench, công cụ chuyên dụng để chấm điểm hiệu suất xử lý smartphone.

Thông tin trên ứng dụng Geekbench cho thấy iPhone 16 Pro sử dụng chip A18 Pro với 6 lõi xử lý, xung nhịp tối đa 4,04GHz và bộ nhớ RAM 8GB (Ảnh: Geekbench).

Thông tin từ Geekbench cho thấy iPhone 16 Pro có tên mã 17,3, sử dụng chip với xung nhịp tối đa lên đến 4,04GHz và bộ nhớ RAM 8GB. Tuy nhiên, điểm hiệu suất xử lý của chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro không quá thực sự ấn tượng như Apple tuyên bố.

Theo đó, kết quả chấm điểm xử lý đơn nhân của chip A18 Pro đạt 3.114 điểm, trong khi bài kiểm tra xử lý đa nhân của chip này đạt 6.666 điểm. Điểm số của A18 Pro nhỉnh hơn đôi chút so với chip xử lý A16 Bionic được Apple trang bị trên iPhone 15, khi số điểm của con chip này lần lượt đạt 2.595 ở bài kiểm tra xử lý đơn nhân và 6.651 điểm ở bài kiểm tra xử lý đa nhân.

Tuy nhiên, khi so sánh điểm số xử lý của chip A18 Pro so với chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy trên Galaxy S24 Ultra và chip Tensor G4 trên Google Pixel 9 Pro XL lại cho ra những kết quả khác nhau.

Chip trên iPhone 16 Pro vượt trội Galaxy S24 Ultra trong bài kiểm tra hiệu suất xử lý đơn nhân, nhưng lại thất bại ở bài kiểm tra hiệu suất xử lý đa nhân (Ảnh: Geekbench).

Cụ thể, điểm hiệu suất xử lý đơn nhân của chip A18 Pro vượt trội hơn so với khả năng xử lý đơn nhân của chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy trên Galaxy S24 Ultra (đạt 2.206 điểm). Tuy nhiên, ở bài kiểm tra hiệu suất đa nhân, chip trên Galaxy S24 Ultra lại đạt 6.802, cao hơn số điểm 6.666 của A18 Pro ở bài kiểm tra tương tự.

Điều này cho thấy chip trên Galaxy S24 Ultra sẽ cho hiệu suất tổng thể tốt hơn so với chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro.

Chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro vượt trội hoàn toàn về khả năng xử lý với chip Tensor G4 do Google phát triển trên Pixel 9 Pro XL (Ảnh: Geekbench).

Dù vậy, chip A18 Pro do Apple phát triển lại có thể đánh bại hoàn toàn chip Tensor G4 thế hệ mới do Google phát triển trên smartphone Pixel 9 Pro XL cả ở bài kiểm tra hiệu suất xử lý đơn nhân lẫn đa nhân.

Cụ thể, chip Tensor G4 đạt được số điểm 1.985 ở bài kiểm tra hiệu suất xử lý đơn nhân và 4.767 điểm ở bài kiểm tra hiệu suất xử lý đa nhân. Số điểm này đều thấp hơn đáng kể so với số điểm chip A18 Pro đạt được ở các bài kiểm tra tương tự.

Dẫu sao mọi đánh giá hiện tại vẫn chỉ dựa vào những con số, không phải thông qua trải nghiệm thực tế. Để biết được tốc độ xử lý thực tế của iPhone 16 Pro như thế nào so với các mẫu smartphone cao cấp khác hiện nay trên thị trường cần phải chờ đến sau ngày 20/9, thời điểm Apple chính thức bán ra loạt iPhone 16, mới có được câu trả lời.