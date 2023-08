Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Điện Máy Xanh cho biết thời gian gần đây, nhiều đối tượng liên tục mạo danh đơn vị này để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng nói, chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn, khiến không ít người bị mắc bẫy.

Văn bản giả mạo được kẻ gian sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo (Ảnh: Điện Máy Xanh).

Chiêu trò của kẻ gian là tự xưng nhân viên của Điện Máy Xanh, chào mời khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm để nhận tiền hoặc nhận quà từ chương trình tri ân.

Chúng bắt đầu bằng cách sử dụng đường dẫn đến trang web thực của Điện Máy Xanh nhằm tạo niềm tin đây là chương trình thật. Kẻ gian thậm chí còn đưa ra giấy tờ xác minh cho thấy đây thực sự là chương trình của hệ thống khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Sau khi có được sự tin tưởng, đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục cài bẫy nạn nhân bằng nhiều chiêu trò khác nhau. Mục đích cuối cùng của kẻ gian là yêu cầu khách hàng chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, chúng sẽ cắt hết mọi liên lạc với nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng này còn tinh vi hơn khi sử dụng thông tin có "dấu hiệu" liên quan đến Điện Máy Xanh, chẳng hạn như dùng tên chuyển khoản có bao gồm chữ Điện máy Xanh hay DMX.

Trước thực trạng lừa đảo tràn lan, đại diện Điện Máy Xanh khẳng định không liên quan đến những cá nhân, tổ chức nêu trên. Đồng thời, đơn vị này cũng đã báo cáo tính hình đến các cơ quan có chức năng để tiến hành xử lý.

"Đây hoàn toàn là hành vi mạo danh trắng trợn nhằm chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang cũng như thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng. Chúng tôi cũng chính là nạn nhân của những đối tượng này khi uy tín của mình bị tổn hại", đại diện Điện Máy Xanh cho biết.

Đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên Điện Máy Xanh để lôi kéo khách hàng chuyển tiền (Ảnh: Điện Máy Xanh).

Đơn vị này cũng khẳng định rằng Điện Máy Xanh không thực hiện gọi điện bán hàng trực tiếp, kêu gọi mua gói bảo hành, không có các chương trình tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, không kêu gọi khách đánh giá sản phẩm nhằm mục đích kiếm tiền,...

Báo cáo từ Cục An toàn thông tin cho biết trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 37,82% so với giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022.

Hiện nay có 3 nhóm lừa đảo chính, bao gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Tổng cộng, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.