24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng tăng 37,82% so với giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022.

Danh sách 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam (Ảnh: Cục An toàn thông tin).

Hiện nay có 3 nhóm lừa đảo chính, bao gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Tổng cộng, 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Các phương thức lừa đảo này nhắm vào đa dạng nhóm đối tượng như những người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, công nhân, người lao động và nhân viên văn phòng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên đến từ nhận thức của người dân.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Cục An toàn thông tin nhận thấy việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân trên không gian mạng là yếu tố then chốt, giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn.

Điều này cũng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội số một cách bền vững.