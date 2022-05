Chiến Giới 4D - Làn gió mới cho thị trường game nhập vai từ nhà phát hành Vplay

Giới thanh niên thường được coi là sức trẻ, đại diện của sự táo bạo dám nghĩ dám làm, không rập khuôn những định hướng chung có sẵn. Đó được coi là thử thách lớn đối với mỗi người trẻ, họ có thể sẽ thất bại nhưng cũng sẽ có cơ hội vụt sáng, trở thành ngôi sao lớn nhờ chính sự đột phá đó.

Trên thị trường trò chơi di động hiện nay cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài đã khiến các ông lớn trong làng game trở nên rụt rè, kém hấp dẫn hơn so với những năm trước. Hiếm các tựa game đình đám, các dòng game "hot" được cho ra mắt. Những trò chơi may mắn được trình làng trong thời gian vừa qua cũng không có nhiều sự mới mẻ, hầu hết đều đi theo lối an toàn theo chân siêu phẩm trước đây. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên một bầu không khí tương đối ảm đạm không khỏi khiến game thủ cảm thấy ngán ngẩm.

Quý I vừa qua, làng game đã chào đón một nhà phát hành tân binh mang tên Vplay. Dù không phải cái tên mới duy nhất trên thị trường, tuy nhiên Vplay lại được đông đảo cộng đồng game thủ cũng như giới chuyên môn đặc biệt chú ý. Sự có mặt của Vplay đã tác động lớn tới thị trường có sẵn và "siêu phẩm" Chiến Giới 4D đình đám chuẩn bị được ra mắt tới đây chính là một minh chứng rõ nét cho điều đó.

Ngay lập tức trình làng một siêu phẩm trong khi các nhà phát hành đình đám còn đang tương đối im hơi lặng tiếng, đây có thể coi là phát súng mở đầu cho cuộc đua chiếm lĩnh thị trường game nhập vai. Theo một số thông tin được hé lộ, Chiến Giới 4D sẽ chính thức ra mắt vào giữa tháng 5 tới đây.

Là một tựa game tiên hiệp pha lẫn các yếu tố ngoại cảnh đa vũ trụ, Chiến Giới 4D xây dựng một không gian cực kì mới và hoàn toàn khác biệt với rất nhiều các tính năng lần đầu tiên xuất hiện.

Game thủ sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều nội dung pha trộn như Tam Quốc, Dota, Gundam, Âm Dương Sư,… trong cùng một tựa game nhập vai tiên hiệp. Bên cạnh đó, nhiều chế độ chơi MOBA đồng đội và "loot đồ" sinh tồn cũng được tích hợp một cách hấp dẫn.

Trong thời gian tới, Chiến Giới 4D sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị cho game thủ Việt, hãy cùng chờ đón nhé!

