"Chìa khóa" giúp trường học đảm bảo an toàn, sẵn sàng mở cửa đón học sinh trở lại

Dân trí Trong bối cảnh thiết lập trang thái bình thường mới, việc trang bị hệ thống thiết bị giám sát an ninh tại các trường học chính là giải pháp hỗ trợ tích cực, đảm bảo an toàn cho hoạt động dạy học trong bối cảnh dịch hiện nay.

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Bước vào năm học thứ hai diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, lĩnh vực giáo dục đang gặp rất nhiều thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thời gian qua, dạy học trực tuyến được xem là "cứu cánh" để đảm bảo quyền được học tập của học sinh. Tuy nhiên, sau thời gian dài phải học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương, trường học, và cả phụ huynh đang cân nhắc cho việc mở cửa trở lại với tiêu chí: "phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại", "mở cửa trường học là phải an toàn, an toàn thì mới mở cửa"

Do đó, việc mở cửa trở lại của các trường học sẽ đòi hỏi tính linh hoạt và đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phòng dịch đảm bảo an toàn khi các em học sinh, giáo viên quay lại giảng dạy, học tập trực tiếp.

Một trong những giải pháp giúp các trường học, nhà trẻ có thể đảm bảo giám sát an toàn các hoạt động dạy học trong bối cảnh hiện nay là triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh. Lắp đặt camera không chỉ bảo vệ học sinh và giáo viên, giảm thiểu nạn bạo lực học đường mà còn để giám sát các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh, nắm bắt được tình trạng sức khỏe của học sinh và cán bộ công nhân viên nhà trường. Đặc biệt, đối với phụ huynh thì việc quan sát được con em học tập, sinh hoạt tại trường trong giai đoạn này gia tăng niềm tin và sự an tâm.

Vì vậy, các trường học cần cân nhắc lựa chọn các giải pháp camera có tính linh hoạt, dễ dàng mở rộng hệ thống. Hơn nữa, trường học vốn là nơi có diện tích lớn, nhiều khu vực hoạt động và phân tán ở nhiều vị trí khác nhau như trước cổng ra vào, sân chơi, lớp học, phòng thí nghiệm... Điều này đòi hỏi hệ thống camera phải đảm bảo tính đồng bộ, lưu trữ được lượng dữ liệu lớn và dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ thường xuyên.

FPT Camera - Giải pháp camera an ninh tối ưu cho các cơ sở giáo dục.

FPT Camera SME do FPT Telecom phát triển là giải pháp toàn diện, đồng bộ giúp đáp ứng những nhu cầu giám sát có tính hệ thống, linh hoạt mở rộng và bảo mật của các cơ sở giáo dục. So với các đơn vị camera an ninh độc lập hiện nay trên thị trường Việt Nam, phần lớn chỉ cung cấp thiết bị, giải pháp FPT Camera SME sẽ mang đến dịch vụ đầy đủ từ "A - Z", bao gồm: thiết bị Camera AI; hệ thống Cloud đặt tại Data Center đạt chuẩn thiết kế Tier 3 của Uptime Institute tại Việt Nam; ứng dụng quản trị đa nền tảng và dịch vụ triển khai, bảo trì và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Tất cả đều được phát triển, tích hợp và triển khai bởi một nhà cung cấp duy nhất là FPT Telecom. Đặc biệt với lợi thế là một nhà cung cấp nội địa và đơn vị viễn thông uy tín với hạ tầng đều đặt tại Việt Nam, FPT Telecom cam kết trực tiếp cung cấp các dịch vụ đi kèm một cách đồng bộ và hỗ trợ kịp thời với các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Nhờ vậy, FPT Camera SME có thể giúp giải quyết triệt để bài toán linh hoạt trong đầu tư và vận hành hệ thống camera an ninh cho các nhà trường, cụ thể:

Chi phí ban đầu thấp và giải pháp linh hoạt.: Nhờ mô hình dịch vụ cloud, nhà trường không cần đầu tư các thiết bị lưu trữ như đầu ghi ổ cứng, khi cần trang bị thêm camera cho các cơ sở mới hoặc khu vực khác đều có thể mở rộng dễ dàng chỉ cần bổ sung thêm camera mà không tốn kém chi phí cho các thiết bị đi kèm.

Hình ảnh sắc nét, độ trễ thấp dù nhiều giáo viên và phụ huynh truy cập cùng lúc. Đối với các trường học, nhà trẻ thì nhu cầu xem camera của các phụ huynh rất lớn, chưa kể đến giáo viên, nhân viên và ban quản lý trường. Với giải pháp FPT Camera SME sử dụng chip Sony, cảm biến hình ảnh 2.0 mega pixel và server đặt tại Việt Nam nên kể cả khi nhiều có nhiều người cùng truy cập vào một camera để xem hình ảnh thì hệ thống vẫn đáp ứng tốt, hình ảnh hiển thị chất lượng cao Full HD và không gây hiện tượng giật. Ngoài ra, FPT Camera có độ trễ hình ảnh gần như bằng không do công nghệ và máy chủ hoàn toàn của Việt Nam. Độ trễ cao sẽ gây khó chịu người dùng và có thể dẫn đến rủi ro an ninh cho học sinh và giáo viên khi hình ảnh không được cung cấp cho người dùng kịp thời.

Phân quyền xem tới từng mắt camera cho nhiều nhóm người dùng khác nhau: Với mô hình lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên đám mây (cloud), nhà trường có thể cấp cho mỗi phụ huynh một tài khoản để xem camera, tài khoản này có thể giới hạn chỉ được phép xem một số camera nhất định ở các lớp có con em họ theo học hoặc chỉ được xem camera trong một khoảng thời gian nhất định. Các tính năng này khó có thể tìm thấy ở các mô hình lưu trữ đầu ghi và các sản phẩm camera thông thường khác trên thị trường.

Giám sát và quản lý tập trung từ xa dù ở bất cứ đâu ngay trên ứng dụng di động: Với ứng dụng quản trị đa nền tảng, giải pháp FPT Camera hỗ trợ giám sát qua tất cả các loại điện thoại di động, xem nhiều camera cùng lúc trên màn hình máy tính và tivi. Đi kèm với đó là các tính năng cảnh báo thông minh như Nhận thông báo kèm hình ảnh, phân biệt chuyển động giữa người và vật thể, phân biệt người lạ và người quen, phát cảnh báo khi có đối tượng vượt qua khu vực đã khoanh vùng…giúp phát đi cảnh báo chính xác và loại bỏ các cảnh báo không cần thiết, tránh gây phiền nhiễu cho phụ huynh và giáo viên.

Có thể nói, FPT Camera SME là giải pháp toàn diện, được tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những đơn vị như trường học, nhà trẻ - vốn rất cần các công cụ quản lý hiệu quả, linh hoạt với chi phí tiết kiệm để trở lại trong bình thường mới.

Bạn đọc có thể liên hệ số hotline 19006600 hoặc truy cập vào website https://camera.fpt.vn/fpt-camera-sme/ để tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp FPT Camera SME.

Trường Thịnh