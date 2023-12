ChatGPT bị "tố" sử dụng trái phép nội dung từ báo chí

Tờ báo The New York Times vừa nộp đơn kiện chống lại OpenAI, cáo buộc công ty này đã sử dụng các nội dung được đăng tải trên tờ The New York Times một cách trái phép để huấn luyện cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của ChatGPT.

Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất vào OpenAI, cũng bị liên đới trong vụ kiện.

The New York Times cho rằng hành động sử dụng các nội dung của tờ báo này để nhập dữ liệu huấn luyện cho ChatGPT mà không trả tiền cho The New York Times là vi phạm bản quyền nghiêm trọng.

OpenAI bị cáo buộc sử dụng trái phép nội dung trên báo chí để huấn luyện cho trí tuệ nhân tạo ChatGPT (Ảnh: CNBC).

"Việc sử dụng bất hợp pháp các bài báo có bản quyền, những nội dung điều tra chuyên sâu, các ý kiến đánh giá của chuyên gia… trên The New York Times để tạo ra các sản phẩm trí tuệ nhân tạo là vi phạm bản quyền nghiêm trọng, đe dọa khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi", đơn kiện của The New York Times có đoạn viết.

Luật sư đại diện của The New York Times cũng khẳng định rằng nhiều nội dung ChatGPT cung cấp cho người dùng được trích nguyên văn từ các bài viết của tờ báo, bao gồm cả những nội dung mà người dùng phải trả phí mới được đọc.

Đơn kiện của The New York Times cho biết tờ báo này đã liên hệ với OpenAI và Microsoft để tìm "một giải pháp thân thiện" nhằm giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền, nhưng các cuộc thảo luận giữa 2 bên không tìm ra tiếng nói chung, buộc tờ báo này phải nộp đơn kiện lên tòa án.

Vụ kiện cũng đề cập đến vấn đề "ảo giác AI", khi ChatGPT cung cấp các thông tin thiếu chính xác hoặc sai sự thật, nhưng lại dẫn nguồn từ tờ báo The New York Times hoặc các hãng tin khác, điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các tờ báo này.

The New York Times đã nhấn mạnh về "sự sống còn" của nền báo chí độc lập, khi các nội dung có giá trị bị công cụ trí tuệ nhân tạo vi phạm một cách trắng trợn.

Tờ báo này cho rằng hành vi vi phạm bản quyền của ChatGPT gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho mình và có thể sẽ đòi khoản bồi thường lên đến hàng tỷ USD.

Hiện cả OpenAI lẫn Microsoft đều chưa đưa ra bình luận gì về vụ kiện của The New York Times nhằm vào mình.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên OpenAI bị kiện với cáo buộc sử dụng trái phép các nội dung có bản quyền để sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho ChatGPT.

Hồi tháng 9, hàng loạt các nhà văn tại Mỹ cũng đã gửi đơn kiện tập thể, cáo buộc OpenAI sử dụng trái phép các tác phẩm của họ mà không trả tiền bản quyền. Kho lưu trữ ảnh trực tuyến Getty cũng gửi một đơn kiện riêng biệt vào tháng 9, cáo buộc OpenAI sử dụng trái phép các hình ảnh của Getty.

Các mô hình ngôn ngữ lớn sử dụng cho các chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo như ChatGPT của OpenAI hay Bard của Google… sẽ phải thu thập một lượng dữ liệu lớn do chính các nhà phát triển cung cấp hoặc khai thác từ nguồn tài nguyên internet, trong đó có các bài báo đã được đăng tải trên mạng.

Các chatbot tích hợp A.I đang được sử dụng phổ biến để giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của người dùng, thay thế cho công cụ tìm kiếm truyền thống trước đây. Tuy nhiên, các chatbot này thường xuyên cung cấp các thông tin sai sự thật, thậm chí bịa ra thông tin để cung cấp cho người dùng, mà nếu họ không tỉnh táo xác minh lại thông tin có thể bị chatbot đánh lừa.

