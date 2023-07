Chàng trai trở thành tỷ phú ở tuổi 31, bắt đầu từ trang web bán hàng online

Ben Francis sinh ra trong một gia đình bình thường ở thị trấn Bromsgrove (hạt Worcestershire, Anh). Chàng trai sinh năm 1992 này trở thành tỷ phú không nhờ thừa kế của gia đình hay các mối quan hệ làm ăn từ các ngôi trường về kinh doanh.

Thay vào đó, Ben Francis đã tự mình xây dựng nên một công ty khởi nghiệp đầy thành công và giúp anh sở hữu khối tài sản tỷ USD ở tuổi 31.

Là một người thích tập luyện thể hình từ nhỏ, năm 19 tuổi, Ben Francis sử dụng kiến thức về công nghệ học được tại trường để lập một trang web bán thực phẩm bổ sung cho những người tập gym. Trang web đã được lập ra từ chiếc máy tính cũ đặt bên trong garage của gia đình Francis.

Tuy nhiên, công việc kinh doanh của thanh niên này không mấy khởi sắc và phải mất nhiều tháng sau, Francis mới bán được sản phẩm đầu tiên thông qua trang web của mình.

Ben Francis đã trở thành tỷ phú tự thân ở tuổi 31 từ trang web bán hàng nhỏ lẻ tự mình lập ra cách đây 12 năm (Ảnh: Telegraph).

Ben Francis vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tập gym và trong một buổi tập, chàng trai này cảm thấy khó chịu với bộ trang phục tập gym không thoải mái của mình. Đó là thời điểm Ben Francis quyết định chuyển hướng kinh doanh cho trang web mà mình đã lập ra.

Ben Francis đã sử dụng số tiền dành dụm được khi làm công việc giao pizza để mua một chiếc máy may và một máy in vải, đồng thời nhờ mẹ của mình dạy cho cách may vá.

Ben Francis đã quyết định thành lập công ty sản xuất đồ thể thao ngay trong garage của gia đình, mang tên Gymshark. Trang web do Francis lập ra để bán thực phẩm chức năng đã được anh này thiết kế lại để chào bán những bộ trang phục thể thao do chính tay mình thiết kế, may vá và in ấn.

Với niềm đam mê công nghệ, Ben Francis đã tìm cách tối ưu trang web bán hàng của mình để trang web luôn xuất hiện ở trang đầu trên kết quả tìm kiếm của Google. Điều này đã giúp Gymshark được nhiều người biết đến, đưa doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2013, khi mới 21 tuổi, công việc tại Gymshark thành công đến nỗi Ben Francis quyết định từ bỏ trường đại học để tập trung cho việc điều hành công ty.

Năm 2015, Ben Francis từ chức Giám đốc điều hành của Gymshark, giao lại vị trí này cho Steve Hewitt, cựu giám đốc Reebok. Ben Francis cho biết mình từ chức vì tự nhận thấy còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để điều hành công ty.

"CEO không phải là vai trò phù hợp cho một thanh niên mới ngoài 20 tuổi", Ben Francis chia sẻ vào thời điểm mình rời khỏi ghế CEO của công ty. "Chỉ vì tôi là người sáng lập công ty, không có nghĩa rằng tôi là một người lãnh đạo giỏi".

Sau khi rời ghế CEO công ty do mình sáng lập, Ben Francis chuyển sang làm giám đốc tiếp thị và giám đốc sản phẩm của Gymshark, mà theo Francis những vị trí này sẽ giúp anh có thêm kinh nghiệm để trở thành một doanh nhân giỏi.

Vào năm 2021, khi đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm trên thương trường, Ben Francis quay trở lại vị trí CEO của Gymshark.

Cũng trong năm 2021, Gymshark được định giá ở mức 1,45 tỷ USD và Ben Francis đã bán 21% cổ phần của công ty với giá 300 triệu USD cho General Atlantic, một công ty đầu tư của Mỹ.

Sau thương vụ, Ben Francis vẫn nắm giữ 70% cổ phần tại Gymshark, giúp anh có đủ quyền đưa ra mọi quyết định cho công ty.

Từ một trang web bán hàng nhỏ lẻ thành lập từ 12 năm trước, giờ đây Gymshark đã bán ra sản phẩm ra 180 quốc gia khác nhau trên trang web hỗ trợ 13 ngôn ngữ. Hiện Gymshark đạt doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Thành công của Gymshark đã giúp Ben Francis sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD ở tuổi 31, trở thành một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Mục tiêu của Ben Francis trong thời gian tới là đưa Gymshark trở thành một thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới như Adidas hay Nike…

Theo DTrends/YN