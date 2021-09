Cần làm gì để không lộ dữ liệu trước khi mang máy tính, smartphone đi sửa?

Dân trí Đã có không ít trường hợp các dữ liệu quan trọng, riêng tư của người dùng bị mất hoặc rò rỉ ra ngoài vì họ mang máy tính và smartphone đi sửa tại các cửa hàng.

Vậy làm cách nào để bảo vệ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng, riêng tư đang được lưu trữ trên máy tính, smartphone? Dưới đây là những điều mà bạn cần làm trước khi mang thiết bị của mình đi sửa.

Lựa chọn cửa hàng sửa chữa uy tín, có danh tiếng

Đây là một trong những yếu tố cần phải cân nhắc đầu tiên. Trong trường hợp thiết bị vẫn còn thời hạn bảo hành, dĩ nhiên bạn chỉ việc mang thiết bị đến nơi mình đã mua để được hưởng chế độ bảo hành.

Nên lựa chọn những cửa hàng, trung tâm sửa chữa smartphone, máy tính uy tín.

Còn trong trường hợp đã hết bảo hành, bạn nên lựa chọn những cửa hàng sửa chữa có uy tín và danh tiếng. Điều này vừa đảm bảo rằng các linh kiện được thay thế (nếu có) sẽ đảm bảo chính hãng, mức giá sửa chữa hợp lý và đặc biệt giảm nguy cơ các dữ liệu trên máy tính bị lấy cắp.

Chụp ảnh tình trạng của máy trước khi bắt đầu sửa chữa

Để tránh tình trạng những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sửa chữa, người dùng nên chụp ảnh lại hiện trạng của máy trước khi giao cho nhân viên kỹ thuật, chẳng hạn các viền máy, tình trạng màn hình… là những thành phần dễ gặp phải hư hỏng hoặc bị trầy xước trong khi được sửa chữa.

Sao lưu các dữ liệu quan trọng

Trong quá trình sửa chữa máy tính hay smartphone, thiết bị có thể rơi vào trạng thái bị hư hỏng hoàn toàn hoặc buộc nhân viên kỹ thuật phải cài đặt lại hệ thống, khiến dữ liệu chứa trên đó bị mất. Do vậy, trước khi mang thiết bị đi sửa, người dùng cần phải sao lưu các dữ liệu quan trọng có chứa trên đó.

Người dùng có thể sao lưu các dữ liệu này ra một thiết bị khác hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như OneDrive, Google Drive… để sao lưu các dữ liệu quan trọng của mình.

Thoát toàn bộ các tài khoản trực tuyến, xóa lịch sử duyệt web nếu cần

Một điều cần lưu ý đó là phải thoát toàn bộ các tài khoản trực tuyến bạn đã đăng nhập trên máy tính và smartphone, như tài khoản iCloud (đối với iPhone), email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng…

Ngoài ra, để đảm bảo riêng tư, bạn cũng nên xóa lịch sử duyệt web, các file đã download về từ Internet…

Đưa các dữ liệu quan trọng, riêng tư vào "két an toàn"

Bên cạnh việc sao lưu các dữ liệu quan trọng và riêng tư, bạn cũng nên sử dụng các phần mềm mã hóa để bảo vệ các dữ liệu này, tránh người ngoài có thể xem mà chưa được phép.

Với người dùng máy tính chạy Windows, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của phần mềm Wise Folder Hider. Đây là phần mềm cho phép người dùng đặt mật khẩu để bảo vệ những dữ liệu quan trọng trên máy tính. Sau khi được Wise Folder Hider bảo vệ, các dữ liệu sẽ "biến mất hoàn toàn", không để lại dấu vết nào trên máy tính, chỉ mình bạn biết sự tồn tại của nó.

Bạn có thể download phần mềm tại đây , sau đó thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí để biết cách sử dụng phần mềm.

Bạn nên khóa các dữ liệu quan trọng, riêng tư trước khi mang smartphone hay máy tính đi sửa.

Với người dùng smartphone Android, hiện một số hãng sản xuất đã tích hợp sẵn chức năng cho phép mã hóa và bảo vệ các dữ liệu quan trọng chứa trên thiết bị, chẳng hạn smartphone Samsung có chức năng "Thư mục bảo mật".

Trong trường hợp smartphone không được tích hợp công cụ đặt mật khẩu bảo vệ dữ liệu, bạn có thể nhờ đến ứng dụng với tên gọi Video Hider. Đây là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng tạo ra một "két sắt" với mã bảo vệ để chứa các hình ảnh, video quan trọng và nhạy cảm của mình. Sau khi dữ liệu được chuyển vào "két sắt", cần phải có mã khóa mới có thể xem được những nội dung đã được bảo vệ.

Người dùng có thể tìm và tải Video Hider trên kho ứng dụng CH Play.

Xem thêm: Thủ thuật giúp ẩn giấu những hình ảnh, video riêng tư trên smartphone

Lưu ý: Video Hider chỉ có chức năng bảo vệ các dữ liệu riêng tư, nhạy cảm trên smartphone. Trong trường hợp smartphone phải cài đặt lại hệ thống, các dữ liệu trên smartphone sẽ bị xóa hết, bao gồm cả những dữ liệu do Video Hider bảo vệ. Do vậy, bạn vẫn cần tiến hành sao lưu các dữ liệu quan trọng trên smartphone trước khi đưa vào "két sắt" do Video Hider tạo ra.

Sao lưu và xóa toàn bộ tin nhắn trên smartphone

Một chi tiết quan trọng mà nhiều người ít chú ý đến, đó là bạn nên xóa toàn bộ tin nhắn trên smartphone trước khi mang đi sửa, đề phòng các tin nhắn với nội dung riêng tư bị rò rỉ ra ngoài.

Trước khi xóa các tin nhắn, người dùng cần phải sao lưu các nội dung này để phục hồi sau khi nhận lại máy. Để sao lưu và phục hồi tin nhắn trên smartphone, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng có tên gọi SMS Backup & Restore. Hiện ứng dụng này chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn có thể tìm và tải từ CH Play, sau đó tham khảo theo bài viết của Dân trí tại đây để biết cách dùng ứng dụng .

Quang Huy