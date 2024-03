Cảm nhận của "fan cuồng" Apple sau 1 tháng sử dụng kính Vision Pro

Cách đây hơn 1 tháng, Aarish Syed Ishaqi là một cái tên rất xa lạ. Tuy nhiên, vào ngày 2/2 vừa qua, gương mặt của anh đã tràn ngập khắp các trang công nghệ lớn, nhỏ và được nhiều người biết đến.

Lý do tại sao lại có chuyện này? Bởi vì bác sĩ Ishaqi được xem là người đầu tiên mua và sở hữu chiếc kính Vision Pro trên thế giới. Ishaqi sống tại bang New Jersey, nhưng đã đến cửa hàng Apple Store tại thành phố New York xếp hàng từ rạng sáng ngày 2/2 để chờ mua kính Vision Pro.

Ngày 2/2 là thời điểm Apple chính thức bán ra chiếc kính Vision Pro tại Mỹ.

Hình ảnh Aarish Syed Ishaqi cùng chiếc kính Vision Pro đã bất ngờ giúp anh trở nên nổi tiếng (Ảnh: Bloomberg).

Tại đây, Ishaqi thậm chí còn được gặp mặt và nói chuyện với CEO Tim Cook của Apple. Vào thời điểm Ishaqi bước ra khỏi cửa hàng với chiếc kính Vision Pro trên tay, nhiều nhà báo đã "săn đón" để xin thông tin và phỏng vấn cảm nhận của anh khi trở thành người đầu tiên được sở hữu chiếc kính này.

Bản thân Ishaqi thừa nhận anh là một "fan cuồng" của Apple và thường xuyên đứng xếp hàng bên ngoài Apple Store để chờ mua các sản phẩm mới của "quả táo". Ishaqi cũng mua cổ phiếu của Apple và điều này cũng đã giúp anh kiếm được một số tiền không nhỏ.

Giờ đây, sau hơn 1 tháng sở hữu Vision Pro, Ishaqi đã có những chia sẻ và cảm nhận về chiếc kính thực tế ảo của Apple.

Theo đó, Ishaqi cho biết anh sử dụng chung chiếc kính thực tế ảo này với mẹ và em gái của mình. Vị bác sĩ này cho biết cân nặng của Vision Pro (650g) chính là trở ngại lớn khi mang sản phẩm lên mặt, vì toàn bộ trọng lượng dồn lên phía trước mặt.

Chiếc kính của Apple khiến em gái và mẹ của Ishaqi cảm thấy bị đau và mỏi cổ sau một thời gian ngắn sử dụng, trong khi bản thân anh lại cảm thấy không quá phiền toái vì vấn đề này.

Trái ngược với hình ảnh nhiều người mang kính Vision Pro nơi công cộng hoặc thậm chí sử dụng khi đang lái xe, Ishaqi cho biết anh chủ yếu sử dụng chiếc kính này để xem phim hoặc chơi game khi ở nhà, như một thiết bị giải trí. Thời lượng pin khi sử dụng liên tục Vision Pro chỉ khoảng 3 đến 4 giờ, điều này khiến Ishaqi cảm thấy khá thất vọng và mong muốn pin sản phẩm sẽ được kéo dài hơn trong tương lai.

Aarish Syed Ishaqi cho rằng chi ra 4.000 USD chỉ để xem phim trên Vision Pro là "hơi quá" (Ảnh: Getty).

Ngoài thời lượng pin hạn chế, Ishaqi còn phàn nàn về khả năng hiển thị nội dung, khi các cảnh tối trong phim thường bị lóa do ánh sáng phản chiếu trên ống kính. Sở dĩ có điều này vì kính Vision Pro được thiết kế với mặt gương phía trước trong suốt, cho phép người dùng nhìn xuyên qua khi cần quan sát môi trường xung quanh.

Bù lại, vị bác sĩ này nhận thấy tiềm năng trong việc sử dụng kính Vision Pro trong một số ứng dụng y tế, như Insight Heart hay SurgicalVR Vision, là những ứng dụng y tế có khả năng hiển thị hình ảnh động dưới dạng 3D.

Ishaqi thừa nhận anh không sử dụng kính Vision Pro nhiều và thường xuyên như mong đợi, đồng thời cho biết do Vision Pro mới chỉ là sản phẩm thuộc thế hệ đầu tiên nên bản thân anh cũng không đòi hỏi quá nhiều. Dù vậy, Ishaqi cũng không có ý định trả lại chiếc kính này như nhiều khách hàng đang làm.

Khi được hỏi liệu mức giá 3.499 USD có xứng đáng với chiếc kính thực tế ảo này hay không, Ishaqi đã trả lời: "Đối với một người như tôi, thì câu trả lời là có. Nhưng tôi không nghĩ rằng người nào cũng sẽ thực sự cần nó. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng chi ra 4.000 USD chỉ để xem phim, tôi nghĩ là hơi quá".

Theo Fortune/PA