Nhiều người trả lại kính Apple Vision Pro sau vài ngày mua và sử dụng

Apple đã chính thức bán ra chiếc kính thực tế ảo Vision Pro vào ngày 2/2 vừa qua, với mức giá khởi điểm lên đến 3.499 USD. Bất chấp mức giá cao, Apple vẫn bán ra được hơn 200.000 chiếc kính Vision Pro và nhiều người đặt hàng đã phải mất thêm nhiều thời gian để chờ đợi do Apple không còn sản phẩm để giao.

Nhiều người đã rất háo hức để trải nghiệm chiếc kính thực tế ảo của Apple. Những đánh giá đầu tiên của người dùng và giới công nghệ đó là Vision Pro được hoàn thiện tốt, giao diện thân thiện, không gây cảm giác khó chịu, chóng mặt hay đau đầu khi sử dụng thường xuyên.

Nhiều người thậm chí còn mang kính Vision Pro để đi ra đường hoặc thực hiện các hoạt động thường ngày, vì chiếc kính này vẫn cho phép người dùng nhìn xuyên qua lớp kính để thấy rõ môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" của nhiều người dùng với Vision Pro không kéo dài được lâu.

Nhiều người sử dụng Vision Pro cho các hoạt động thường ngày, thậm chí ngay cả khi lái xe (Ảnh: Tech360).

Apple có chính sách cho phép người dùng trả lại bất kỳ sản phẩm nào trong vòng 14 ngày sau khi mua, với bất kỳ lý do gì. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người sau khi sở hữu Vision Pro đã bắt đầu trả lại chiếc kính này cho Apple để hoàn lại tiền, thay vì tiếp tục sử dụng.

Trên các nền tảng mạng xã hội cũng như trên trang web hỗ trợ của Apple, người dùng đã đưa ra nhiều lý do giải thích cho quyết định trả lại kính Vision Pro. Những lý do phổ biến nhất đó là sử dụng Vision Pro khiến họ cảm thấy chóng mặt, đau đầu, mỏi mắt hoặc thậm chí say tàu xe.

Nhiều người dùng cho biết họ cảm thấy đau tai và khó chịu khi đeo Vision Pro.

Parker Ortolani, phóng viên trang công nghệ The Verge, cho biết ông cảm thấy như mạch máu ở mắt "vỡ tung" sau một thời gian sử dụng Vision Pro. Trên thực tế, tình trạng khô và đỏ mắt khi sử dụng kính thực tế ảo xảy ra khá phổ biến, tuy nhiên, tình trạng này xảy ra khi dùng Vision Pro dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Nó quá đắt và rất khó để làm quen với những cơn đau đầu, mỏi mắt liên tục mà tôi phải hứng chịu. Mặc dù sử dụng thiết bị rất kỳ diệu, nó gây ra sự khó chịu khi đeo ngay cả trong thời gian ngắn do trọng lượng và thiết kế dây đeo. Tôi muốn sử dụng Vision Pro, nhưng lại sợ phải mang thiết bị lên mặt", Parker Ortolani chia sẻ, đồng thời ông cho biết sẽ trả lại chiếc kính này cho Apple.

Trên thực tế, việc để thiết kế một sản phẩm phù hợp cho mọi người là rất khó, đặc biệt với kính thực tế ảo, sản phẩm có cách sử dụng và mang lại những trải nghiệm khác biệt hoàn toàn smartphone hay đồng hồ thông minh. Do vậy, có những người dùng cảm thấy khó chịu khi mang kính thực tế ảo là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Vision Pro có giá đắt đỏ, nhưng không đáp ứng được nhu cầu của nhiều người (Ảnh: Apple).

Tuy nhiên, thiết kế về phần cứng không phải là vấn đề duy nhất khiến người dùng không hài lòng và muốn trả lại Vision Pro. Nhiều người dùng cho biết kính Vision Pro không đạt được hiệu suất đáng mong đợi và hoàn toàn không phù hợp với mức giá.

Nhiều người dùng cho biết phải thường xuyên tập trung vào một điểm trên màn hình khiến họ cảm thấy đau đầu và không thể tập trung cho công việc.

"Nếu tôi không thể sử dụng Vision Pro một cách hiệu quả cho công việc và cũng không thể sử dụng chiếc kính này để giải trí do không có nhiều trò chơi tương thích, vậy thì có lý do gì để tôi tiếp tục giữ lại chiếc kính này?", một người dùng chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Do Vision Pro chỉ mới là chiếc kính thực tế ảo đầu tiên do Apple phát triển, do vậy chắc hẳn sản phẩm vẫn còn gặp nhiều hạn chế và chưa thể hoàn thiện. Rất có thể Apple sẽ phải lắng nghe người dùng để tiếp tục phát triển, hoàn thiện hơn nữa thiết kế và tính năng Vision Pro ở những thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, đến thời điểm đó, điều quan trọng đó là Apple phải ngăn chặn "làn sóng" trả lại Vision Pro của người dùng và thuyết phục thêm những khách hàng mới sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để sở hữu chiếc kính thông minh này.

Theo The Verge/DTrends