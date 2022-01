Cái tên nào xứng được vinh danh "Siêu ứng dụng vì cộng đồng" tại Việt Nam?

Siêu ứng dụng - Hướng dịch chuyển tất yếu

Kể từ thời điểm giữa năm 2018, khi Grab lần đầu tiên mang khái niệm "siêu ứng dụng" đến thị trường Việt Nam, siêu ứng dụng đã trở nên ngày càng phổ biến. Các siêu ứng dụng ở Việt Nam, cũng giống như Grab, đều xuất phát từ một dịch vụ cơ bản (gọi xe, nhắn tin, thanh toán, mạng xã hội…), sau đó tích hợp thêm các tính năng mới, ví dụ như thanh toán điện tử vào nền tảng ban đầu, giúp đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng thông qua một ứng dụng duy nhất được cài đặt trên smartphone.

Siêu ứng dụng - với nhiều chức năng tích hợp vào trong một ứng dụng, sẽ là xu hướng tất yếu ngày nay (Ảnh: GSBR).

Đến nay, cuộc đua phát triển siêu ứng dụng tại Việt Nam chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Các siêu ứng dụng xuất hiện ngày càng nhiều, được hậu thuẫn bởi các "ông lớn" và tích hợp các tính năng, chẳng hạn như Zalo tích hợp thêm nhiều chức năng mới vào nền tảng ứng dụng trò chuyện ban đầu với Zalo Pay, Zalo Food, Zalo Travel.... hay siêu ứng dụng Mocha của Viettel, với các chức năng đáp ứng các nhu cầu nghe nhạc, xem phim, video, đọc tin tức, chơi game… Ngoài ra, không thể kể đến những cái tên nổi bật trong cuộc đua siêu ứng dụng tại Việt Nam như Shopee, Momo hay VinID…

Có thể nói, siêu ứng dụng sẽ là hướng dịch chuyển tất yếu, trong bối cảnh smartphone trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người và Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới (khoảng 61,37 triệu người dùng smartphone, tính đến tháng 5/2021 theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Statista).

Tạo nên sự khác biệt

Tiên phong mang khái niệm "siêu ứng dụng" vào Việt Nam, từ ứng dụng đặt xe ban đầu, Grab đã tạo nên một hệ sinh thái siêu ứng dụng đa dịch vụ vững chắc trên thị trường. Các tính năng được tích hợp vào Grab sẽ giúp đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng trong một ngày bình thường, chẳng hạn, một người có thể sáng dậy đi làm bằng GrabBike, mua cafe thanh toán bằng Moca, đến văn phòng và gửi tài liệu bằng GrabExpress, trưa đặt đồ ăn qua GrabFood. Điểm thưởng GrabRewards tích được sẽ dùng để đổi vé xem phim thư giãn, tối về nhà an toàn bằng GrabCar…

Các tính năng được tích hợp trên Grab có thể giúp đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng (Ảnh: VulcanPost).

Có thể nói, nhu cầu người dùng đang tăng đến đâu thì Grab tung ra tiện ích để thỏa mãn đến đó. Điều đó khiến người dùng ở lại ứng dụng lâu hơn và không có nhu cầu chuyển đổi sang một ứng dụng khác chỉ để dùng một dịch vụ đơn lẻ, giúp Grab tạo nên sự khác biệt so với các "đối thủ" trên cuộc đua siêu ứng dụng.

Có thể nói, hiện Grab đang là "người chơi" nổi bật nhất trong cuộc đua siêu ứng dụng ở Việt Nam, với các dịch vụ giao nhận thức ăn, kết nối di chuyển cùng với thanh toán trực tuyến thông qua đối tác chiến lược Moca.

Ví điện tử Moca được tích hợp trên ứng dụng Grab bảo đảm các thông tin giao dịch được bảo mật, cho phép người dùng có thể an tâm khi liên kết thẻ ATM, thẻ ghi nợ quốc tế với ví. Hơn nữa, Moca đang ứng dụng các công nghệ hiện đại, tối ưu nhằm phát hiện gian lận, bảo mật và bảo đảm an toàn đối với các thông tin cá nhân và các giao dịch thanh toán qua Ví điện tử của người dùng, vì vậy mọi giao dịch sẽ được thực hiện an toàn.

Việc di chuyển, giao nhận hay sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Grab sẽ thoải mái, nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn với thanh toán không tiền mặt bằng ví điện tử Moca, mà không phải lo lắng giữ tiền mặt trong người nữa. Đặc biệt, sử dụng ví điện tử sẽ giúp hạn chế tiếp xúc, góp phần giảm thiểu sự lây lan virus mùa dịch, bảo vệ sức khỏe của người dùng.

Siêu ứng dụng vì cộng đồng

Không chỉ sở hữu một lượng người dùng lớn, với số lượng các tính năng đa dạng được tích hợp, Grab còn được ghi nhận với các hoạt động vì cộng đồng.

Trong đợt ảnh hưởng của làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19, cùng với giãn cách xã hội thời gian dài ở các thành phố lớn, Grab đã triển khai các chương trình, phối hợp cùng các đơn vị, đối tác, cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng, cửa hàng, người khó khăn trong cộng đồng, các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch…

Chẳng hạn như các chương trình hỗ trợ hơn 40.000 bữa ăn đến các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, người lao động, người già neo đơn, người đang phải mưu sinh trên đường phố... trong đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội; gửi tặng 12.000 phần quà nhu yếu phẩm đến 24 bệnh viện dã chiến tại TP.HCM, hỗ trợ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân điều trị Covid-19 tại đây… Grab cũng đã cho ra mắt dịch vụ GrabCar Y tế đưa nhân viên y tế và bệnh nhân Covid-19 xuất viện về nhà miễn phí tại TP.HCM…

Ngoài ra, Grab nhanh chóng có các gói hỗ trợ, hoạt động hỗ trợ các đối tác tài xế trong thời gian giãn cách với các gói bảo hiểm, các hoạt động hỗ trợ đối tác duy trì hoạt động, giúp đỡ đối tác khó khăn, trong khu phong tỏa... và nỗ lực giúp các đối tác duy trì hoạt động đáp ứng với các quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng.

Grab được vinh danh là "Siêu ứng dụng vì cộng đồng" tại Tech Choice Awards 2021

Trước thực tế các siêu ứng dụng đang ngày càng trở nên phổ biến và hữu ích tại Việt Nam, Giải thưởng Tech Choice Awards 2021 đã đưa thêm hạng mục đề cử "Siêu ứng dụng được yêu thích nhất trong cuộc sống" để độc giả có thể lựa chọn những siêu ứng dụng mà mình yêu thích và cảm thấy hữu ích nhất trong cuộc sống.

Grab được bình chọn là "Siêu ứng dụng vì cộng đồng" nhờ đáp ứng được các tiêu chí do ban tổ chức của Tech Choice Awards đề ra (Ảnh minh họa: Edgar Su).

Bên cạnh giải thưởng do độc giả bình chọn, Hội đồng chuyên môn của Tech Choice Awards sẽ lựa chọn thêm giải thưởng "Siêu ứng dụng vì cộng đồng", dành cho siêu ứng dụng đáp ứng được các tiêu chí do ban tổ chức đề ra, như số lượng người dùng lớn, số lượng các ứng dụng hữu ích giúp đáp ứng cho nhu cầu của người dùng và đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ cộng đồng…

Hội đồng chuyên môn của Tech Choice Awards đã quyết định lựa chọn Grab là "Siêu ứng dụng vì cộng đồng".

Việc lựa chọn ra một siêu ứng dụng giành chiến thắng là điều không dễ dàng gì, khi mà giờ đây các siêu ứng dụng đều có những ưu điểm của riêng mình. Tuy nhiên, với Grab, siêu ứng dụng này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra và có những nét vượt trội so với các siêu ứng dụng khác được đề cử tại Tech Choice Awards năm nay.

Grab được vinh danh là "siêu ứng dụng vì cộng đồng"