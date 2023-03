Cách tạo Dynamic Island trên smartphone Android giống hệt iPhone 14 Pro

Sự thay đổi lớn nhất trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đó là được trang bị màn hình dạng khuyết để đặt camera và cảm biến FaceID ngay trong màn hình, thay cho dạng "tai thỏ" trước đây.

Apple cũng đã giới thiệu tính năng có tên gọi Dynamic Island, là một dạng giao diện đặc biệt để giúp giấu đi phần khuyết trên màn hình iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Các ứng dụng khi chạy trên bộ đôi sản phẩm này sẽ có giao diện hiển thị xung quanh phần khuyết trên màn hình, người dùng có thể chạm vào đây để mở giao diện hoặc điều khiển các chức năng trên ứng dụng…

Tính năng Dynamic Island giúp che phần khuyết trên iPhone 14 Pro (Video: Apple).

Hiện nhiều smartphone chạy Android cũng đang sở hữu thiết kế màn hình dạng "đục lỗ" (hay còn gọi là dạng "nốt ruồi") để bố trí camera trước ngay bên trong màn hình, điều này cũng tạo thành một điểm khuyết trên màn hình. Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể mang tính năng Dynamic Island tương tự như iPhone 14 Pro lên smartphone chạy Android của mình.

Trong trường hợp yêu thích tính năng Dynamic Island, người dùng Android có thể nhờ đến ứng dụng mang tên gọi dynamicBar. Đây là ứng dụng miễn phí, giúp tạo ra một giao diện bao quanh khu vực camera trước của smartphone Android để hiển thị các thông tin về ứng dụng đang chạy.

Hướng dẫn cài đặt và thiết lập ứng dụng

dynamicBar là ứng dụng được phát triển bởi một thành viên của XDA-Developers, diễn đàn nổi tiếng dành cho các lập trình viên. Ứng dụng hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển nhưng đã nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía người dùng.

Hiện ứng dụng chưa được phát hành chính thức trên kho ứng dụng Google Play, do vậy người dùng chỉ có thể download và cài đặt ứng dụng thông qua file .apk (định dạng file cài đặt ứng dụng cho smartphone Android).

Bạn đọc có thể download file cài đặt của ứng dụng miễn phí tại đây. Sau khi download, xem cách cài đặt ứng dụng lên smartphone từ file .apk đã được Dân trí hướng dẫn tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt dynamicBar, bước đầu tiên bạn cần phải thiết lập và cấp quyền để ứng dụng hoạt động.

Tại giao diện chính hiện ra đầu tiên, bạn chọn "Allow us the permission to get the current phone status to show the ongoing call dialog", sau đó nhấn nút "Cho phép" tại hộp thoại hiện ra để cấp quyền.

Nhấn tiếp vào tùy chọn "Allow the notification permission to respond to notifications from selected applications", sau đó tìm và kích hoạt tùy chọn "dynamic Bar" từ danh sách hiện ra. Nhấn nút "Cho phép" tại hộp thoại hiện ra tiếp theo.

Quay trở lại giao diện thiết lập của ứng dụng, chọn "To enable this app to display dynamicBar please allow the Accessibility permission". Nhấn "OK" từ hộp thoại hiện ra, sau đó nhấn vào mục "Ứng dụng đã cài đặt" tại giao diện tiếp theo.

Tìm và chọn dynamic Bar từ danh sách để chuyển từ chế độ "Tắt" sang "Bật". Nhấn "Cho phép" tại hộp thoại hiện ra cuối cùng.

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước để thiết lập dynamicBar trên smartphone của mình. Ngay sau khi hoàn tất thiết lập, một giao diện màn hình dạng "viên thuốc" giống như Dynamic Island trên iPhone sẽ xuất hiện trên màn hình smartphone của bạn.

Hướng dẫn sử dụng dynamicBar

Sau khi hoàn tất các bước cài đặt, quay trở lại giao diện ứng dụng dynamicBar, nhấn nút "Start" để thay đổi các thiết lập của ứng dụng.

Tại giao diện thiết lập ứng dụng, bạn nhấn nút "Modify", sau đó nhấn nút "Select" tại mục "Choose Apps" để chọn các ứng dụng có thể xuất hiện thông báo trên dynamicBar.

Mặc định, ứng dụng dynamicBar sẽ cho phép toàn bộ các ứng dụng có thể hiển thị thông báo trên dynamicBar. Bạn chỉ nên chọn một vài ứng dụng mà mình thường xuyên dùng để hiển thị các thông báo trên dynamicBar.

Bây giờ, mỗi khi các ứng dụng đã chọn có thông báo đến (chẳng hạn có cập nhật trên Facebook, tin nhắn, cuộc gọi đến)… hoặc các ứng dụng đang hoạt động (chẳng hạn ứng dụng nghe nhạc, ứng dụng đếm giờ…), dynamicBar sẽ hiển thị thông báo ở vị trí camera trước trên smartphone, tương tự như Dynamic Island trên iPhone 14 Pro.

Bạn có thể nhấn vào vị trí của dynamicBar để kích hoạt nhanh các ứng dụng đang chạy hoặc mở thông báo đến của ứng dụng mà không cần phải nhấn vào biểu tượng ứng dụng như trước đây.

Nếu có nhiều thông báo đến từ các ứng dụng khác nhau hoặc có nhiều ứng dụng đang chạy, dynamicBar cho phép người dùng có thể lướt tay qua lại để chuyển đổi và xem thông báo (hoặc bảng điều khiển) của từng ứng dụng.

Mặc định, Dynamic Island do dynamicBar tạo ra sẽ nằm ngay chính giữa màn hình smartphone. Đây thường là vị trí đặt camera trước của smartphone chạy Android. Trong trường hợp camera trước trên smartphone của bạn đặt ở các vị trí lệch trái hoặc phải, bạn có thể tìm đến mục "Position" trong giao diện thiết lập của dynamicBar, sau đó chọn vị trí "Left" để chuyển dynamicBar sang trái hoặc "Right" để chuyển sang phải, phù hợp với vị trí của camera trước.

dynamicBar khi chuyển vị trí sang trái và sang phải màn hình.

Nhìn chung, dynamicBar là một ứng dụng hữu ích để mang lại trải nghiệm mới, cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng mà mình đang dùng một cách nhanh chóng.