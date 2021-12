Cách nhận miễn phí bản quyền phần mềm tối ưu Windows nổi bật tuần qua

Dân trí Miễn phí bản quyền phần mềm tối ưu và tăng tốc Windows, trị giá 39,95 USD; cách xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup… là những thủ thuật nổi bật tuần qua.

Miễn phí bản quyền phần mềm tối ưu và tăng tốc Windows, trị giá 39,95 USD

Sau một thời gian dài sử dụng, bạn có thể dễ dàng nhận ra Windows trên máy tính ì ạch hơn so với ban đầu, ổ cứng bị chiếm dụng một cách không rõ lý do hoặc máy tính khởi động chậm chạp hơn… Nguyên do là vì các lỗi và những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng mà không phải ai cũng biết cách giải quyết triệt để.

GlaryyUtilitiess Pro (GU) là một trong những phần mềm tối ưu hệ thống có lượng người dùng nhiều nhất hiện nay và được nhiều trang công nghệ lớn đánh giá cao. GU Pro cung cấp đầy đủ các chức năng của một phần mềm tối ưu để giúp khắc phục các vấn đề gặp phải trên Windows, giúp máy tính mượt mà hơn.

Bên cạnh tính năng chính là tối ưu hệ thống, GU Pro còn cung cấp nhiều chức năng hữu ích khác, như tìm và diệt phần mềm gián điệp, khôi phục file đã bị xóa, quản lý và gỡ bỏ phần mềm trên hệ thống…

Một trong những ưu điểm của phần mềm đó là hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt và cho phép người dùng tối ưu hệ thống chỉ bằng một cú click chuột.

Mặc định phần mềmGlaryyUtilitiess chỉ cho phép người dùng sử dụng thử trong 30 ngày, còn phiên bản chuyên nghiệp có giá 39,95 USD. Hiện tại, hãng phần mềmEaseUss đang có chương trình khuyến mãi cung cấp bản quyền phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm

Hướng dẫn xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup trên smartphone và máy tính

Sau một năm tạm hoãn vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh, Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á đã chính thức trở lại và chính thức khởi tranh trên các sân vận động của Singapore từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Mặc dù đã chuyển sang thi đấu trong năm 2021, giải đấu vẫn mang tên gọi AFF Cup 2020.

Với tư cách đội đương kim vô địch, chắc hẳn đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trên con đường bảo vệ ngôi vương. Dù vậy, các cổ động viên của nước nhà vẫn đang rất tự tin vào trình độ của thầy trò huấn luyện viênPark-Hangg Seo để có thể tiếp tục giành chức vô địch tại giải đấu sắp diễn ra.

Các trận đấu tại AFF Cup năm nay đã được mua bản quyền tại Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 trên 2 kênh sóng VTV5 và VTV6.

Nếu là một người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup năm nay. Trong trường hợp không có điều kiện để theo dõi trực tiếp các trận đấu trên truyền hình, bạn vẫn có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu thông qua smartphone và máy tính.

Xem thêm: Hướng dẫn xem trực tiếp đội Việt Nam thi đấu tại AFF Cup trên smartphone và máy tính.

Thủ thuật hiển thị lượt Dislike của các video trên Youtube

Giữa tháng 11 vừa qua, Youtube đã có một động thái gây tranh cãi khi quyết định ẩn đi số lượt nhấn nút "Dislike" (Không thích) của các video trên trang web của hãng. Nút Dislike vẫn sẽ được giữ nguyên để người xem có thể đánh giá về video, nhưng tổng số lượt nhấn Dislike thì chỉ có chủ của đoạn video mới xem được, thay vì hiển thị công khai như trước đây.

Động thái này của Youtube đã gây ra nhiều phẫn nộ trong cộng đồng mạng, khi nhiều người cho rằng đây là cách mà Youtube dung túng cho các video "rác" và nội dung kém chất lượng, khi số lượt dislike chính là một trong những cách thể hiện rõ nhất chất lượng nội dung của video trên Youtube. Dựa vào lượt dislike, nhiều người có thể bỏ qua ngay mà không phải mất thời gian để xem đoạn video đó.

Trong trường hợp muốn hiển thị lại lượt Dislike của các video trên Youtube, để giúp có được cái nhìn tổng quan về các video

