Miễn phí bản quyền phần mềm tối ưu và tăng tốc Windows, trị giá 39,95 USD

Dân trí Bài viết sau sẽ giúp bạn có cơ hội sở hữu bản quyền miễn phí của một trong những phần mềm tối ưu Windows nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay.

Sau một thời gian dài sử dụng, bạn có thể dễ dàng nhận ra Windows trên máy tính ì ạch hơn so với ban đầu, ổ cứng bị chiếm dụng một cách không rõ lý do hoặc máy tính khởi động chậm chạp hơn… Nguyên do là vì các lỗi và những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng mà không phải ai cũng biết cách giải quyết triệt để.

Glary Utilities Pro (GU) là một trong những phần mềm tối ưu hệ thống có lượng người dùng nhiều nhất hiện nay và được nhiều trang công nghệ lớn đánh giá cao. GU Pro cung cấp đầy đủ các chức năng của một phần mềm tối ưu để giúp khắc phục các vấn đề gặp phải trên Windows, giúp máy tính mượt mà hơn.

Một trong những ưu điểm của phần mềm đó là hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt và cho phép người dùng tối ưu hệ thống chỉ bằng một cú click chuột.

Bên cạnh tính năng chính là tối ưu hệ thống, GU Pro còn cung cấp nhiều chức năng hữu ích khác, như tìm và diệt phần mềm gián điệp, khôi phục file đã bị xóa, quản lý và gỡ bỏ phần mềm trên hệ thống…

Có thể nói, GU Pro là một trong những phần mềm tối ưu hệ thống được trang bị đầy đủ và toàn diện các tính năng cần thiết nhất cho người dùng Windows hiện nay.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định phần mềm Glary Utilities chỉ cho phép người dùng sử dụng thử trong 30 ngày, còn phiên bản chuyên nghiệp có giá 39,95 USD. Hiện tại, hãng phần mềm EaseUs đang có chương trình khuyến mãi cung cấp bản quyền phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này:

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Sau khi hoàn tất cài đặt, từ giao diện chính của phần mềm, nhấn nút "Active Now" ở góc dưới bên trái.

- Từ hộp thoại hiện ra sau đó, nhấn nút "Switch License".

- Tại mục "Your Name", bạn có thể điền tên đăng ký bất kỳ (tên của bạn), còn tại mục Registration Code bên dưới, bạn điền đoạn mã sau: 3788-6167-9582-6222-6668

Lưu ý: Đây là đoạn mã bản quyền phần mềm do hãng phần mềm EaseUS cung cấp nên hoàn toàn hợp lệ và miễn phí. Chương trình khuyến mãi có thể sẽ kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này.

Nhấn nút "Active Now". Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng phần mềm với đầy đủ bản quyền mà không còn gặp phải bất kỳ hạn chế nào về tính năng cũng như số ngày sử dụng.

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ mặc định của phần mềm sang tiếng Việt

Một ưu điểm của phần mềm đó là hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, giúp người dùng Việt Nam sử dụng được dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng mặc định, giao diện của phần mềm sẽ hiển thị bằng tiếng Anh.

Để chuyển ngôn ngữ phần mềm sau tiếng Việt, từ giao diện chính, bạn nhấn nút "Menu" ở góc trên bên phải, sau đó chọn "Settings". Từ hộp thoại hiện ra sau đó, ở mục "General Settings", bạn chọn "Tiếng Việt" ở mục "Language"

Nhấn "OK" để lưu lại thiết lập. Bây giờ giao diện chính của phần mềm đã được chuyển hoàn toàn sang tiếng Việt.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Giao diện chính của phần mềm hiển thị mặc định ở tab "Tổng quát". Tại đây, người dùng có thể thay đổi một vài thiết lập của phần mềm, cũng như điều chỉnh để thay đổi các phần mềm khởi động cùng hệ thống để tăng tốc độ khởi động máy.

Cũng ở tab này, phần mềm cũng hiển thị thông tin chi tiết thời gian khởi động của máy tính, dựa vào đó bạn có thể biết được máy tính của mình khởi động nhanh hay chậm để có những tùy chỉnh hợp lý.

Tính năng chính của phần mềm là dọn dẹp file rác trên ổ cứng và tối ưu hệ thống để giúp máy tính hoạt động mượt mà hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn chọn tab "1-Click tối ưu hóa".

Tại đây, người dùng có thể đánh dấu để chọn những vấn đề mà phần mềm sẽ tự động khắc phục bao gồm dọn dẹp các khóa registry của hệ thống, sửa lại các shortcut đang bị lỗi trên hệ thống, sửa lỗi ổ đĩa (nếu có), xóa file rác…

Lưu ý: Tính năng "Xóa dấu vết" sẽ xóa toàn bộ lịch sử sử dụng máy tính của người dùng. Bạn nên cân nhắc khi lựa chọn tính năng này vì sẽ xóa lịch sử các trang web đã ghé thăm, cache, cookies, mật khẩu tự động lưu… trên trình duyệt web.

Nhấn nút "Quét ngay" để phần mềm bắt đầu thực hiện chức năng quét và tìm các vấn đề gặp phải trên hệ thống. Sau khi quá trình quét kết thúc, nhấn nút "Sửa lỗi vấn đề" để dọn dẹp file rác và tối ưu hệ thống.

Với trường hợp những ai có kiến thức sâu hơn về máy tính hoặc cần thêm những công cụ để tối ưu máy tính giúp quá trình sử dụng Windows được thuận tiện và dễ dàng hơn, tab "Công cụ nâng cao" sẽ cung cấp đầy đủ hơn các chức năng để người dùng có thể tùy chỉnh, giúp tối ưu và thay đổi lại các thiết lập của hệ thống.

Tại đây sẽ có thêm các chức năng như quản lý gỡ bỏ phần mềm đã cài đặt trên hệ thống, chống phân mảnh ổ đĩa, tối ưu bộ nhớ RAM, khôi phục file đã bị xóa, cắt/ghép file… và nhiều chức năng hữu ích khác.

Từ những tính năng mở rộng do phần mềm cung cấp, người dùng sẽ có thêm những công cụ để giúp việc sử dụng cũng như tối ưu Windows trên máy tính được đầy đủ hơn. Tuy nhiên, người dùng phổ thông chỉ cần sử dụng chức năng "1-Click tối ưu hóa" là quá đủ để tối ưu và cải thiện hiệu suất máy tính của mình.

Quang Huy