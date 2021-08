Bị tố lừa đảo, Facebooker "Ngân Gốm" vẫn tiếp tục đăng bài, chạy quảng cáo

Dân trí Dù bị nhiều người nộp đơn lên cơ quan chức năng để tố cáo hành vi lừa đảo, trang Facebook "Ngân Gốm" vẫn tiếp tục đăng bán sản phẩm và thậm chí mua quảng cáo để tăng lượt tiếp cận trên Facebook.

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Công an huyện Gia Lâm đã tiếp nhận hơn 20 đơn thư tố cáo về hành vi lừa đảo bán hàng online của đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân, thông qua trang Facebook có tên "Ngân Gốm".

Trang Facebook "Ngân Gốm" vẫn tiếp tục đăng bài dù bị nhiều người tố cáo lừa đảo.

Sau khi tiếp nhận các đơn thư tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều lần triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng người này không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm chưa xác định được Ngân đang ở đâu, làm gì.

Điều đáng nói, dù đang bị cơ quan chức năng triệu tập để điều tra, trang Facebook "Ngân Gốm" vẫn tiếp tục đăng tải những bài viết bán hàng có yếu tố lừa đảo và thậm chí quảng cáo trên Facebook để có thể tiếp cận được với nhiều người dùng mạng xã hội hơn.

"Ngân Gốm" mua quảng cáo trên Facebook để tiếp cận nhiều người hơn, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Thông qua trang Facebook "Ngân Gốm" với hơn 60 ngàn lượt Like của mình, Đỗ Thị Kim Ngân thường xuyên đăng bán những mặt hàng điện tử cao cấp, như máy tính bảng iPad, điện thoại iPhone, tủ lạnh side by side, máy giặt kiêm máy sấy… nhưng lấy lý do chuẩn bị xuất ngoại cần thanh lý gấp hoặc đây là các sản phẩm trưng bày... nên các sản phẩm này có mức giá chỉ bằng 1/3 hoặc thậm chí 1/4 so với giá gốc.

Tuy nhiên, "Ngân Gốm" không cho khách xem hàng trước, mà chỉ liên hệ để giao dịch thông qua Zalo và buộc khách hàng phải thanh toán trước mới có thể "chốt" đơn. Sau khi khách chuyển tiền, "Ngân Gốm" sẽ khóa liên lạc và "ẵm" luôn số tiền khách đã chuyển khoản mà không hề gửi sản phẩm như đã cam kết.

"Ngân Gốm" yêu cầu liên lạc qua Zalo và buộc người mua phải chuyển tiền trước mới được nhận sản phẩm, mà không cho họ xem hàng trực tiếp.

Trên trang Facebook "Ngân Gốm", tài khoản này cũng bật chức năng hạn chế bình luận của người dùng, nghĩa là các nạn nhân khi muốn "bóc phốt" và cảnh báo chiêu trò lửa đảo của đối tượng này trên Facebook cũng không thể được, điều này giúp cho đối tượng có thể tiếp tục những màn lừa đảo của mình đối với những người ham rẻ và nhẹ dạ cả tin.

Nhiều người cho biết họ đã gửi báo cáo đến Facebook về hành vi bán hàng lừa đảo của "Ngân Gốm", nhưng đến nay Facebook vẫn không có bất kỳ phản hồi nào và trang này vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí vẫn có thể mua quảng cáo từ Facebook một cách bình thường.

Những lần "làm loạn" của Đỗ Thị Kim Ngân trong quá khứ

Trên thực tế, cái tên Đỗ Thị Kim Ngân hay "Ngân Gốm" không phải là quá xa lạ với cộng đồng mạng, mà từng được cư dân mạng nhiều lần nhắc đến trong quá khứ vì nhiều lần những trò "làm loạn" của mình.

Chẳng hạn như vào tháng 6/2018, một đoạn clip đã "gây sốt" trong cộng đồng mạng, ghi lại hình ảnh một nữ tài xế lái xe ra giữa đường quay ngang xe gây ách tắc giao thông, bất chấp việc lực lượng CSGT đang có mặt nhắc nhở đã gây bức xúc trong dư luận.

Khoảnh khắc Đỗ Thị Kim Ngân đậu xe ra giữa đường để thách thức lực lượng chức năng vào tháng 6/2018 (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra tại thị trấn Sa Pa, khi tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Sa Pa làm nhiệm vụ đã phát hiện và nhắc nhở nữ tài xế này về chiếc xe đậu sai quy định. Tuy nhiên, thay vì lái xe tới chỗ được phép dừng đỗ theo quy định, nữ tài xế này đã quay xe chắn ngang đường thách thức lực lượng chức năng và bỏ vào nhà hàng ở gần đó. Đối tượng gây ra vụ việc này sau đó được xác định chính là Đỗ Thị Kim Ngân.

Đến tối 17/12/2019, Đỗ Thị Kim Ngân một lần nữa gây rối trên đường, khi vừa lái xe, vừa livestream trên trang Facebook cá nhân của mình. Trong đoạn livestream kéo dài hơn một tiếng cho thấy nữ tài xế này lái xe trong trạng thái kích động, liên tục la hét, khóc lóc. Chiếc xe chạy với tốc độ cao bất chấp trên đường có nhiều phương tiện giao thông đang di chuyển.

Có thời điểm, người này vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh phía trước xe của mình. Trong video livestream này, Đỗ Thị Kim Ngân đã liên tục chửi bới, thách thức lực lượng cảnh sát giao thông và đòi tông người đi đường để được... bồi thường thiệt hại.

Sau khi đoạn clip này gây xôn xao và khiến cư dân mạng phẫn nộ, Đỗ Thị Kim Ngân còn thể hiện sự thách thức trên trang Facebook cá nhân của mình, thay vì thể hiện sự hối lỗi. Sự việc càng khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ vì hành vi xem thường pháp luật và coi thường mạng sống người đi đường của người phụ nữ này.

"Ngân Gốm" lái xe khi đang kích động, phóng nhanh, liên tục đòi tông người

T.Thủy