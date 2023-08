Bảo mật trên từng bản in với thế hệ máy in laser Brother tiên tiến

Tập đoàn Brother vừa ra mắt dòng máy in laser đơn sắc mới với nhiều cải tiến vượt bậc (Ảnh: Brother).

An toàn, tin cậy

Để bắt kịp với xu hướng bảo mật ngày nay, nhất là khi các doanh nghiệp chuyển dần sang kiến trúc Zero Trust (mô hình bảo mật mạng), các sản phẩm của Brother được nghiên cứu và cải tiến để chủ động đảm bảo an toàn theo thiết kế.

Các phần mềm trước khi tung ra cũng đều được thông qua các bài kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng của tổ chức BLI (một bộ phận của Keypoint Intelligence, là một tổ chức đánh giá độc lập chuyên đánh giá thiết bị văn phòng cho người dùng doanh nghiệp) và được cấp chứng nhận về mức độ an toàn, tuân thủ bảo mật cấp doanh nghiệp.

Brother còn tăng cường các biện pháp bảo mật toàn diện để bảo vệ các loại tài liệu quan trọng (Ảnh: Brother).

Bên cạnh hiệu suất lớn, Brother còn tăng cường các biện pháp bảo mật toàn diện để bảo vệ các loại tài liệu quan trọng nhằm phục vụ nhu cầu của từng phòng ban trong doanh nghiệp với các giải pháp như: Brother Secure Print, Secure Print+, Setting Lock và Cloud Secure Print. "Chúng tôi tự tin với mức độ bảo mật cao, từ thiết bị đến kết nối mạng và thậm chí là sự an toàn trên từng bản in", đại diện Brother khẳng định.

Ngoài ra, với cấu trúc mạnh mẽ và kỹ thuật tiên tiến, các doanh nghiệp có thể tin tưởng những máy in này sẽ hoạt động tối ưu trong nhiều môi trường làm việc với một số tính năng nổi bật như:

Tốc độ in nhanh: với tốc độ in vượt trội lên đến 50 trang/phút và thời gian in trang đầu tiên là 6,7 giây, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng năng suất công việc hàng ngày.

Khả năng in ấn số lượng lớn: đem đến doanh nghiệp nhiều lựa chọn về hộp mực từ lớn đến rất lớn, có thể in lên đến 25.000 trang (áp dụng với 2 models: MFC-L6915DW và HL-L6415DW), dòng máy in laser thế hệ mới của Brother có thể giúp doanh nghiệp xử lý khối lượng in vượt trội mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chất lượng bản in.

Khay nạp tài liệu tự động: đơn giản hóa việc xử lý các tác vụ, máy in được trang bị khay nạp tài liệu tự động, cho phép scan và copy nhiều trang nhanh chóng và dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức.

Các doanh nghiệp có thể tin tưởng những máy in này sẽ hoạt động tối ưu trong nhiều môi trường làm việc với nhiều tính năng nổi bật (Ảnh: Brother).

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc

Dòng máy in laser đơn sắc Brother được thiết kế để tối đa hiệu quả và hợp lý hóa các quy trình quản lý tài liệu, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru và hiệu quả hơn. Các tính năng chính bao gồm:

Khả năng không dây: kết nối linh hoạt với khả năng in không dây liền mạch từ máy tính đến các thiết bị di động, giúp thúc đẩy môi trường làm việc năng động để đem đến hiệu quả tối ưu cho từng nhóm người dùng.

Màn hình cảm ứng lớn: máy in có bảng điều khiển màn hình cảm ứng lớn lên đến 7 inch, mang lại trải nghiệm trực quan và cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các tác vụ và điều chỉnh cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

BRAdmin Professional 4: ứng dụng quản lý máy toàn diện này trao quyền cho nhóm công nghệ thông tin quản lý hiệu quả dữ liệu sử dụng, quy hoạch cấu hình cài đặt và tùy chỉnh máy in theo nhu cầu sử dụng cụ thể, tối ưu hóa hiệu quả chi phí và hoạt động kinh doanh.

Dòng máy in laser đơn sắc Brother được thiết kế để tối đa hiệu quả và hợp lý hóa các quy trình quản lý tài liệu (Ảnh: Brother).

Thế hệ máy in laser đơn sắc mới của Brother có 8 models, bao gồm 4 sản phẩm in laser đơn năng: HL-L5210DN, HL-L5210DW, HL-L6210DW, HL-L6415DW và 4 sản phẩm máy đa chức năng: DCP-L5510DN, MFC-L5710DN, MFC-L5915DW và MFC-L6915DW. Dải sản phẩm phong phú đem đến nhiều lựa chọn, có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Các sản phẩm nổi bật của Brother (Ảnh: Brother).

Với phương châm "Khách hàng là trên hết" được giữ gìn hơn thế kỷ qua, Brother đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh máy in văn phòng. Để duy trì sự tín nhiệm của khách hàng, Brother không ngừng cải tiến sản phẩm để có thể mang đến những giải pháp in ấn phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng và doanh nghiệp.

Các sản phẩm máy in laser đơn sắc được phân phối bởi các đại lý của Brother Việt Nam trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm tại: https://www.brother.com.vn/vi-vn/products/all-printers/printers?fr=laser.