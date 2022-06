Bản quyền miễn phí loạt phần mềm nên có trên Windows, tổng giá trị 115 USD

Nhiều hãng phần mềm đang có nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau, cung cấp mã bản quyền cho những sản phẩm của mình đến người dùng hoàn toàn miễn phí. Bạn đọc Dân trí có thể tận dụng cơ hội này để sở hữu miễn phí bản quyền của những phần mềm hữu ích.

Lưu ý: Những chương trình khuyến mãi này sẽ kéo dài đến giữa tháng 7/2022, bạn đọc nên tận dụng cơ hội để kích hoạt bản quyền phần mềm sớm trước khi thời hạn khuyến mãi kết thúc.

Advanced System Care Pro - Dọn dẹp file rác, tối ưu Windows chỉ bằng một cú kích chuột (trị giá 30 USD)

Advanced SystemCare là một trong những phần mềm tối ưu Windows được đánh giá cao nhất hiện nay. Phiên bản Advanced SystemCare mới nhất đã được tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo, cho phép phần mềm đánh giá hiện trạng của Windows trên máy tính, từ đó thực hiện các bước tối ưu cần thiết và phù hợp, chẳng hạn như dọn rác để tiết kiệm dung lượng ổ cứng, sửa các lỗi gặp phải trên Windows… giúp cho máy tính hoạt động một nhẹ nhàng và mượt mà hơn.

Mặc định Advanced SystemCare Pro có giá 30 USD cho bản quyền một năm sử dụng, trong khi phiên bản miễn phí không giới hạn số ngày sử dụng, nhưng giới hạn về mặt tính năng. Hiện tại hãng phần mềm IOBit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm cho người dùng.

Thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi.

- Đầu tiên, bạn download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Trong quá trình cài đặt sẽ giới thiệu người dùng cài đặt thêm một số sản phẩm khác của hãng phần mềm IOBit, bạn nhấn vào nút "Không, cảm ơn" (như hình minh họa bên dưới) rồi tiếp tục tiến hành cài đặt phần mềm.

- Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn nhấn nút "Nhập mã" ở góc dưới bên trái giao diện chính của phần mềm.

- Tại hộp thoại hiện ra tiếp theo, điền đoạn mã bản quyền sau vào khung trống: "7D6E5-5F2E4-E8F03-7822N".

Nhấn nút "Đăng ký ngay". Đây là đoạn mã bản quyền do hãng phần mềm IOBit cung cấp nên hoàn toàn hợp lệ và miễn phí.

Như vậy, bạn đã có thể sử dụng phần mềm Advanced SystemCare Pro với đầy đủ bản quyền và hạn sử dụng trong vòng một năm.

Giao diện chính của Advanced SystemCare Pro hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng và thuận tiện cho người dùng tại Việt Nam, bạn chỉ cần mất vài phút để có thể làm quen và sử dụng phần mềm này.

Lưu ý: hai chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài đến ngày 17/7, do vậy người dùng nên tranh thủ tận dụng cơ hội để sở hữu bản quyền của các phần mềm hữu ích này.

Malware Hunter Pro - Phần mềm bảo mật chống mã độc mạnh mẽ (Giá bản quyền 30 USD)

Malware Hunter là một trong những phần mềm bảo mật được giới công nghệ và người dùng đánh giá cao. Đúng như tên gọi của mình (Malware Hunter nghĩa là "Thợ săn mã độc"), nhiệm vụ của Malware Hunter là bảo vệ máy tính chống lại sự xâm nhập của các loại mã độc và các mối nguy hại khác.

Phần mềm cũng trang bị tính năng để bảo vệ máy tính tránh bị lây nhiễm virus và mã độc từ USB hay thẻ nhớ ngoài, là cách thức lây nhiễm mã độc rất hay gặp trên máy tính.

Ưu điểm lớn nhất của Malware Hunter đó là sử dụng công nghệ điện toán đám mây nên cơ sở dữ liệu luôn được cập nhật liên tục và hoạt động hết sức nhẹ nhàng. Điều này giúp Malware Hunter để phù hợp sử dụng trên các máy tính cũ và có cấu hình yếu.

Ngoài ra Malware Hunter không chỉ là phần mềm bảo mật đơn thuần mà còn được trang bị tính năng cho phép người dùng dọn dẹp file rác trên hệ thống, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng.

Mặc định phiên bản dùng thử của Malware Hunter không giới hạn về thời gian sử dụng nhưng giới hạn về tính năng, trong khi bản quyền của phần mềm có giá 30 USD cho một năm sử dụng.

Hiện tại hãng phần mềm Glarysoft, "cha đẻ" của Malware Hunter đang có chương trình khuyến mãi cung cấp mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này:

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiếp theo, truy cập vào trang web của chương trình khuyến mãi tại đây, điền địa chỉ email vào khung "Enter your e-mail", sau đó đánh dấu vào tùy chọn "I'm not a robot" rồi nhấn nút "Get My Key Now".

- Chờ trong giây lát một email được gửi đến từ hãng phần mềm Glarysoft với tiêu đề "Glarysoft Account: Giveaway", bên trong có chứa đoạn mã bản quyền của phần mềm.

Lưu ý: nếu sử dụng hộp thư Gmail để đăng ký thì email này sẽ nằm trong tab "Quảng cáo" hoặc "Nội dung cập nhật". Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra mục "Thư rác" vì đôi khi email có thể bị lọc nhầm.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Lưu ý trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ đề nghị người dùng cài đặt thêm một phần mềm khác của hãng Glarysoft, bạn có thể bỏ qua để không cài đặt những phần mềm kèm theo này.

- Sau khi hoàn tất cài đặt, từ giao diện chính của phần mềm nhấn nút "Active Now".

- Tại hộp thoại hiện ra, điền địa chỉ email và mã bản quyền bạn đã có được ở trên rồi vào khung tương ứng rồi nhấn nút "Active Now". Như vậy, bạn đã có thể sử dụng Malware Hunter đầy đủ bản quyền với hạn sử dụng trong vòng một năm.

Lưu ý: chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài đến ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam). Người dùng nên tận dụng thời gian để sớm đăng ký bản quyền của phần mềm.

DoYourData Uninstaller Pro - Công cụ gỡ bỏ phần mềm hiệu quả trên Windows (trị giá 15 USD)

Các phần mềm sau khi cài đặt và sử dụng trên máy tính thường sinh ra các file tạm và các khóa registry trên hệ thống. Chức năng gỡ bỏ phần mềm mặc định của Windows đôi khi để sót lại những dữ liệu này trên hệ thống sau khi đã gỡ phần mềm. Điều này về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính, cũng như khiến cho ổ cứng máy tính bị chiếm dụng dung lượng một cách lãng phí.

DoYourData Uninstaller Pro không chỉ cho phép người dùng dễ dàng gỡ bỏ các phần mềm đã được cài đặt trên Windows, mà còn cho phép quét sâu vào hệ thống để loại bỏ những dữ liệu còn sót lại, như file rác sinh ra trong quá trình sử dụng, các khóa registry trên hệ thống… để giúp việc gỡ bỏ phần mềm được triệt để hơn.

DoYourData Uninstaller Pro còn cho phép người dùng gỡ bỏ cùng lúc nhiều phần mềm trên máy tính.

Mặc định, DoYourData Uninstaller Pro bị giới hạn về tính năng và có giá bản quyền 15 USD. Hiện tại hãng phần mềm DoYourData đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp bản quyền phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây, sau đó sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền: " LL8P7-2JICN-B8CXI-2NP6I-Y2WYP " (thời hạn sử dụng bản quyền trọn đời).

Chương trình khuyến mãi này sẽ có thời hạn đến ngày 15/7, do vậy người dùng nên sớm tận dụng để kích hoạt bản quyền phần mềm.

Sticky Password Premium - Phần mềm quản lý mật khẩu (trị giá 30 USD)

Với mỗi tài khoản trực tuyến như email, mạng xã hội, diễn đàn... bạn sẽ phải có một tên đăng nhập và mật khẩu riêng. Việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu chung cho nhiều tài khoản có thể dẫn đến rủi ro tất cả tài khoản của bạn sẽ bị đánh cắp nếu một tài khoản bị hacker chiếm đoạt.

Ngược lại, nếu mỗi trang web bạn lại khởi tạo một tên đăng nhập và mật khẩu mới sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn khi ghi nhớ các thông tin đăng nhập này, dẫn đến tình trạng bạn có thể quên thông tin đăng nhập các trang web.

Sticky Password là phần mềm quản lý mật khẩu, cho phép bạn quản lý và lưu trữ thông tin đăng nhập các tài khoản trực tuyến (bao gồm tên sử dụng và mật khẩu) một cách an toàn.

Nhờ Sticky Password, bạn có thể tạo những mật khẩu khó nhớ (thậm chí có thể là mật khẩu ngẫu nhiên) cho từng tài khoản trực tuyến, sau đó lưu trữ thông tin đăng nhập vào phần mềm này. Những gì người dùng cần nhớ là mật khẩu gốc bảo vệ của Sticky Password (thay vì nhiều mật khẩu khác nhau như trước đây).

Bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây. Sau khi download, bạn kích hoạt file "StickyPassword.exe" có ở bên trong để cài đặt phần mềm, sau đó mở file "License Key - StickyPassword.txt" đính kèm theo để xem thông tin về mã bản quyền.

Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài đến ngày 15/7, do vậy người dùng cần phải tận dụng thời gian để sớm kích hoạt bản quyền của phần mềm (thời hạn sử dụng bản quyền trong vòng một năm).