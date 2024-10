Apple bị chê chậm chân trong cuộc đua AI, Tim Cook đáp trả bằng 4 từ

Kể từ thời điểm ChatGPT tạo nên một "cơn sốt" trên toàn cầu vào đầu năm 2023, các ông lớn công nghệ đã cùng tham gia một cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Các chatbot, phần mềm, sản phẩm tích hợp AI xuất hiện ngày càng nhiều.

Google, Facebook, Huawei… đều phát triển những sản phẩm AI của riêng mình. Trong khi đó, Apple lại khá bình thản trước cuộc đua này. Phải đến tận tháng 6 vừa qua, Apple mới giới thiệu Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo mà "quả táo" sẽ tích hợp vào các sản phẩm của hãng, bao gồm iPhone, iPad, máy tính Mac.

CEO Tim Cook tự tin rằng các tính năng AI do Apple phát triển sẽ là tốt nhất cho người dùng (Ảnh minh họa: Getty).

Các tính năng AI của Apple có thể kể đến như trợ lý ảo AI, chỉnh sửa hình ảnh, văn bản, nhận diện và tìm kiếm thông tin các đối tượng, tóm tắt email, văn bản bằng AI…

Dù đã giới thiệu cách đây nhiều tháng và Apple liên tục quảng cáo, giới thiệu về các tính năng thông minh của Apple Intelligence nhưng đến nay, bộ công cụ AI này vẫn chưa được Apple phát hành. Theo kế hoạch, phải đến ngày 28/10, Apple mới chính thức cung cấp Apple Intelligence đến người dùng.

Chính việc Apple đứng ngoài cuộc đua phát triển AI và chậm chân trong việc ra mắt các phần mềm, sản phẩm tích hợp AI, công ty đã nhận phải nhiều lời chê bai và chỉ trích từ người dùng và giới công nghệ.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với tờ báo The Wall Street Journal, CEO Tim Cook của Apple đã lần đầu tiên lên tiếng về việc công ty này chậm chân trong việc phát triển các sản phẩm AI.

Đáp lại những lời chê bai nhằm vào công ty, Tim Cook chỉ đưa ra một câu trả lời gồm 4 từ: "Not first, but best" (Tạm dịch: "Không phải đầu tiên, mà là tốt nhất"). Điều này cho thấy Tim Cook đang rất tự tin vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence mà công ty dự kiến cung cấp đến người dùng vào đầu tuần tới.

"Chúng tôi không phải là người đầu tiên làm về trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng tôi đã làm theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất cho khách hàng", Tim Cook nói thêm trong bài phỏng vấn.

CEO Apple cũng tiết lộ bản thân ông đang sử dụng các tính năng AI của Apple để phục vụ cho công việc và ông tin rằng những tính năng này sẽ giúp người dùng thay đổi cách thức sử dụng các thiết bị của "quả táo".

"Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi, thực sự là như vậy. Chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì về việc không phải là người đầu tiên phát triển AI. Thực tế là phải mất một khoảng thời gian để làm cho nó thực sự tuyệt vời", Tim Cook chia sẻ thêm.

Tim Cook tin rằng việc dành nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm là chìa khóa cho sự thành công tại Apple và Apple Intelligence cũng sẽ thành công theo cách này, dù ra mắt sau sản phẩm của các đối thủ.

Apple đã có những chiến dịch quảng bá rầm rộ cho các tính năng AI Apple Intelligence trong thời gian qua, nhưng người dùng vẫn chưa được trải nghiệm thực tế các tính năng này.

Do vậy, nếu Apple Intelligence ra mắt và không thực sự thông minh hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của giới công nghệ cũng như người dùng, Tim Cook có thể sẽ phải chịu nhiều sự chỉ trích vì tuyên bố quá đà về tính năng này.

Các tính năng của Apple Intelligence sẽ hoạt động được trên toàn bộ loạt iPhone 16, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, iPad Air 5, iPad Pro 5, iPad Mini 7, các loại MacBook và máy tính Mac sử dụng chip M1 trở về sau.