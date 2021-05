AirPods Pro phát nổ khi đang sạc

Dân trí Chiếc tai nghe đã hư hỏng nghiêm trọng sau vụ nổ, còn người dùng bị bỏng nhẹ ở tay.

Thông tin trên được đăng tải trên trang Mysmartprice. Những hình ảnh được chụp lại cho thấy chiếc AirPods Pro đã bị hư hỏng. Thậm chí, một đầu của tai nghe còn bị cháy đen, dính chặt vào nắp phía trên.

Vụ nổ còn khiến cho chủ chiếc AirPods bị bỏng nhẹ ở tay. Người này cho biết anh sạc tai nghe bằng dây cáp chính hãng được bán kèm trong hộp của Apple và củ sạc Baseus UM2 PD.

Chiếc tai nghe AirPods Pro bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ nổ.

Sau khi xảy ra sự việc trên, chủ nhân của chiếc tai nghe đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Apple. Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc này.

Trước đó, đã có không ít trường hợp các thiết bị của Apple phát nổ, gây nguy hiểm cho người dùng. Cuối tháng 3, một thiếu nữ 17 tuổi người Anh đã bị bỏng ở mặt do chiếc iPhone bất ngờ phát nổ trong lúc đang cắm sạc và đặt trên giường.

Trên thực tế, khá hiếm tai nạn giật điện hay cháy nổ pin khi sử dụng smartphone và các thiết bị điện tử trong lúc cắm sạc, nhưng không phải là không có.

Do vậy, để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân, bạn không nên sử dụng thiết bị điện tử khi đang cắm sạc và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; chẳng hạn như để trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn. An toàn nhất là bạn nên rút sạc pin trước khi sử dụng bất cứ thiết bị điện tử nào như tai nghe, điện thoại.

Thế Anh