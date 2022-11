25 năm FPT Telecom kết nối yêu thương vì cộng đồng

Suốt 25 năm hoạt động, lấy giá trị cốt lõi "khách hàng làm trọng tâm" làm kim chỉ nam, FPT Telecom đã tạo dựng thành công vị thế một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam bằng sự tiên phong trong công nghệ, sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, đó không phải là dấu ấn duy nhất mà FPT Telecom để lại trong lòng khách hàng, cộng đồng. Việc thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng cũng quan trọng như chính nỗ lực kinh doanh của FPT Telecom.

Chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ

Trẻ em luôn là đối tượng luôn được FPT Telecom dành sự quan tâm đặc biệt với mong muốn đồng hành chắp cánh cho những ước mơ của trẻ. Nhiều chiến dịch ý nghĩa được FPT Telecom lan tỏa bằng các hoạt động thiết thực.

Năm 2019, FPT Telecom thực hiện chiến dịch FoxSteps, với sự tham gia của hơn 10.000 CBNV cùng nhau đi bộ, chạy bộ hoàn thành 13 vòng trái đất, quyên góp hơn 7 tỷ đồng để xây dựng 63 sân chơi miễn phí cho trẻ em toàn quốc.

63 sân chơi cho trẻ em toàn quốc được chính CBNV FPT Telecom chung tay gây quỹ (Ảnh: FPT Telecom).

Năm 2020, FPT Telecom mang đến đêm hội trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ tại 59 tỉnh thành có sân chơi FoxSteps, với 3.000 phần quà khuyến học. Cũng trong năm đó, đơn vị thực hiện chương trình trao tặng 100 "Rạp phim trường em" đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, biển đảo, hỗ trợ các trường học cho trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn: An Giang, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Cà Mau, Quảng Trị, Hải Dương, Bến Tre, Bắc Ninh, Kiên Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Đắk Lắk, Điện Biên…. Chương trình giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có cơ hội thư giãn và khám phá thế giới thông qua các chương trình giáo dục và giải trí có sẵn trên thiết bị FPT Play Box do FPT Telecom phát triển.

Trong năm 2022, FPT Telecom đồng hành cùng Tập đoàn FPT xây dựng Cầu Hy Vọng và sơn sửa mới trường học, trao tặng quà khuyến học cho các em học sinh vùng sâu vùng xa tại các tỉnh, thành miền Tây. Những chiếc cầu mới, trường học mới như nối dài thêm niềm hy vọng và chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em vùng khó khăn được tới trường an toàn, có môi trường học tập khang trang và đầy đủ hơn.

FPT Telecom đồng hành cùng Tập đoàn FPT xây dựng Cầu Hy Vọng (Ảnh: FPT Telecom).

Coi trọng tri thức và giáo dục, học sinh - sinh viên cũng là đối tượng được FPT Telecom quan tâm đặc biệt. FPT Telecom đã tiến hành lắp đặt và trao tặng phòng lab phục vụ công tác dạy học cho sinh viên tại nhiều trường đại học ở Hà Nội và TPHCM. Ngoài ra, FPT Telecom còn tạo điều kiện để sinh viên các trường có cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp nhằm nuôi dưỡng những thế hệ tương lai.

"Trách nhiệm xã hội là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của FPT Telecom. Sự phát triển bền vững của FPT Telecom đều hướng đến những giá trị thiết thực đóng góp cho cộng đồng, đất nước", đại diện FPT Telecom khẳng định vai trò của doanh nghiệp luôn hướng đến các hoạt động vì cộng đồng.

San sẻ trách nhiệm xã hội

Trong 2 năm đại dịch Covid-19, tại mỗi giai đoạn của cuộc chiến chống dịch, FPT Telecom luôn có những hành động thiết thực chung tay hỗ trợ. Đơn vị đã cùng tập đoàn FPT quyên góp 20 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine, chung tay cùng các doanh nghiệp viễn thông với gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10.000 tỷ đồng và nhiều hoạt động thiết thực khác.

FPT Telecom hỗ trợ triển khai kết nối mạng, thiết bị an ninh tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly (Ảnh: FPT Telecom).

Không chỉ chủ động đồng hành cùng Chính phủ trong các chương trình chống dịch Covid-19, FPT Telecom còn san sẻ với khách hàng, cộng đồng bị tác động nặng nề của dịch bệnh. Doanh nghiệp hỗ trợ hơn 10 tấn nông sản xanh từ Đà Lạt trao tận tay những khách hàng, người dân vùng tâm dịch TPHCM; nâng băng thông miễn phí đáp ứng nhu cầu học và làm việc online tăng mạnh trong mùa dịch; hỗ trợ hạ tầng mạng và trang thiết bị công nghệ cho các bệnh viện, khu cách ly, bệnh viện dã chiến tại TPHCM và các tỉnh thành khác; trao tặng nhu yếu phẩm, lương thực ở những địa phương khó khăn…

Những phần rau củ xanh được FPT Telecom trao tận tay khách hàng, người dân trong mùa dịch (Ảnh: FPT Telecom).

Không chỉ mùa dịch, trong thời điểm bão lũ ảnh hưởng nặng nề tại miền Trung, FPT Telecom luôn chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó đảm bảo hạ tầng, kết nối cho người dân. Bên cạnh đó, còn phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt, chung tay hỗ trợ: 40 chiếc thuyền, 400 chiếc áo phao, 1.000 đèn sạc năng lượng mặt trời đến tận tay đến các địa phương vùng thấp, trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hay hoạt động thiện nguyện "Bữa ăn 0 đồng" miễn phí dành tặng bà con đang gặp khó khăn và các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trên hành trình chuyển đổi số, công ty luôn nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa con người và xã hội số hóa để không ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng là những sản phẩm dịch vụ của FPT Telecom phát triển đều nhằm mục tiêu tạo ra những giá trị thực sự cho khách hàng, cho cộng đồng và quốc gia. Không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống: Kết nối, giải trí, học tập, làm việc, kinh doanh…, FPT Telecom hướng đến việc tạo ra những giá trị tinh thần, giá trị thiết thực cho cộng đồng từ chính những sản phẩm dịch vụ của mình.

Lời tri ân 25 năm

Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, bên cạnh các hoạt động chăm sóc khách hàng, chính những nỗ lực của FPT Telecom đã mang đến sự tín nhiệm từ khách hàng, cộng đồng và các tổ chức trong nước, quốc tế. Bước sang tuổi 25, mới đây FPT Telecom đã nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì những đóng góp vào sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.

FPT Telecom nhận bằng khen của bộ TT&TT tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (Ảnh: FPT Telecom).

"Thật tự hào khi trên hành trình dài 1/4 thế kỷ, mỗi con người FPT Telecom luôn đồng lòng vì sứ mệnh kết nối, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và cho đất nước. Chính những sợi dây cáp nằm sâu trong lòng đất, đã mở ra bao tầng kết nối, từ cá nhân, đến cộng đồng, hay thậm chí là trên toàn thế giới. Thứ mà kết nối mạng lại không chỉ là trò chuyện xuyên khoảng cách, nhìn mặt nhau mọi lúc mà còn mở ra những hệ giá trị, hệ tư tưởng mới, những bài học mới", Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.

Hơn cả những con số, các chương trình, dự án của FPT Telecom đã để lại dấu ấn lan tỏa suốt nhiều năm tới cộng đồng. Mỗi một chiến dịch, hoạt động ý nghĩa được FPT Telecom thực hiện đều góp phần kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây chính là nguồn động lực để FPT Telecom tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của cộng đồng.