Yêu mẹ, hãy yêu đôi chân của mẹ

Bộ ảnh như từng thước phim quay ngược về quá khứ, lưu lại từng dấu ấn của thời gian, từ ngày con còn chập chững theo sau đôi chân mẹ vững chãi đến khi con đã trưởng thành để bay xa thì đôi chân mẹ vẫn ở đấy làm điểm tựa để con quay về khẽ nép mình trong tình thương bao la. Năm tháng trôi đi, đôi chân mẹ không còn dẻo dai, khỏe mạnh như trước mà đã dần một "già đi". Sự "lão hóa" của đôi chân mẹ không chỉ là vết hằn của thời gian mà còn là biểu đồ của sức khỏe với căn bệnh rất phổ biến của cuộc sống hiện đại - Suy giãn tĩnh mạch.

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mà hệ thống tĩnh mạch chân bị suy giảm chức năng và ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch, khiến mẹ phải chịu những cơn đau chân, sưng chân, chuột rút tăng nặng vào cuối ngày hay thậm chí là phù chân, chân nổi gân xanh.

Có lẽ bắt nguồn từ hành trình mang thai và sau sinh, đôi chân mẹ đã phải chịu thêm nhiều sức nặng để "vượt ải" thành công, bồng bế con vào đời. Đồng thời, trong quá trình này, nội tiết tố trong cơ thể mẹ thay đổi cũng là nguyên nhân làm giãn và sưng tĩnh mạch.

Khi mới trút bỏ được sức nặng của cơ thể khi mang bầu, gồng gánh trên đôi chân của mẹ là niềm vui của con thơ với những trò chơi dân gian như "xích đu tiên". Thương con, mẹ vừa bươn chải kiếm tiền, vừa dành thời gian để đứng nấu những bữa cơm ngon lành, ấm nóng cho cả nhà. Và cũng chính phải đứng quá lâu hay ngồi làm việc trong một tư thế lâu đã tạo điều kiện cho căn bệnh suy giãn tĩnh mạch "tung hoành", khiến đôi chân mẹ "lão hóa" không phanh.

Ngoài việc khiến đôi chân mẹ yếu dần và gây mất thẩm mỹ khi nổi mạch máu li ti, vùng da xung quanh chuyển màu, căn bệnh suy giãn tĩnh mạch còn để lại nhiều hệ lụy như viêm tạo huyết khối trong lòng mạch, biến đổi sắc tố da nặng hơn là viêm loét, nhiễm trùng,... Bệnh tiến triển nặng còn gây tử vong khi các cục máu đông trôi về tim, sau đó khi tim bơm lên phổi gây thuyên tắc động mạch phổi.

Theo các chuyên gia về mạch máu - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết có thể can thiệp bệnh ở giai đoạn đầu với can thiệp nội khoa hiệu quả bằng việc dùng thuốc trợ tĩnh mạch, vớ y khoa (vớ áp lực) và thay đổi lối sống lành mạnh. Nhưng nếu không phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, sẽ rất khó để chữa trị, lại tốn kém nhiều chi phí. Do vậy, việc chăm sóc cho đôi chân và phát hiện bệnh sớm đóng vai trò then chốt.

Để giúp cải thiện sức khỏe cho đôi chân mẹ, có thể thực hiện một số bài tập tại chỗ với đôi chân ở tư thế đứng hoặc vận động nhẹ nhàng khác như đi bộ, bơi lội hay yoga. Bên cạnh giúp đôi chân mẹ lấy lại sức bền, sự dẻo dai, hãy xoa dịu những cơn đau bằng cách massage nhẹ, dùng áp lực đầu ngón tay để xoa bóp, di chuyển từ gót chân đến mắt cá chân, giúp cải thiện lưu lượng máu đến các chi.

Ngoài ra, nâng cao chân cũng là một cách giúp giảm đáng kể các triệu chứng giãn tĩnh mạch, sưng phù chân. Đảm bảo chân mẹ được kê cao khi nằm ngủ cũng như khi ngồi lâu, cố gắng giữ chúng ở vị trí này ít nhất 20 phút, từ 3-4 lần mỗi ngày.

Thêm vào đó, điều chỉnh chế độ ăn khoa học, đầy đủ dinh dưỡng cũng là giải pháp hữu hiệu đem đến chuyển biến tích cực. Các loại thực phẩm chứa vitamin C và E, đặc biệt là chất Flavonoid - được xem như "người bảo hộ" của bệnh suy giãn tĩnh mạch cần được bổ sung vào thực đơn hàng ngày, giúp tăng độ bền cho thành mạch và làm cho các tĩnh mạch ít bị giãn hơn.

