Y tế cơ sở ở Lâm Đồng tăng việc, thiếu người sau sắp xếp

Chiều 19/8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng do bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc bố trí, tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở tại xã Hàm Thạnh và Hàm Kiệm.

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát tại Trạm Y tế Hàm Thạnh (Ảnh: Minh Vân).

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Hàm Thạnh có hơn 16.000 dân, Trạm Y tế xã có 30 người, cơ bản đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ban đầu và triển khai các chương trình y tế. Xã Hàm Kiệm có gần 30.000 dân, Trạm Y tế xã có 20 viên chức, người lao động, cơ bản duy trì hoạt động thường xuyên.

Tuy nhiên, các địa phương cho biết, y tế cơ sở đang gặp khó khăn về nhân lực, cơ cấu chuyên môn và kinh phí.

Đáng chú ý, số nhóm nhiệm vụ giao cho trạm y tế cấp xã tăng từ 12 lên 22 nhóm, khiến khối lượng công việc tăng, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích yêu cầu các địa phương rà soát, kiện toàn bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, đồng thời chủ động trao đổi, xin ý kiến các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc về kinh phí (Ảnh: Minh Vân).

Các địa phương kiến nghị ngành chức năng hướng dẫn cụ thể việc thanh quyết toán kinh phí các chương trình mục tiêu, phòng chống dịch; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên; có chính sách thu hút, đào tạo và giữ chân nhân lực y tế.

Hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại một số nơi cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức, xây dựng vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp; các trạm y tế tăng cường phối hợp với ngành y tế để nâng cao chuyên môn. Đối với kinh phí, địa phương cần chủ động trao đổi, xin ý kiến các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc.

Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở.